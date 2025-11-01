English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Senior Citizens Card: மூத்த குடிமக்களுக்கு மத்திய அரசின் பரிசு.. என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

Senior Citizens Card: மூத்த குடிமக்களுக்கு மத்திய அரசின் பரிசு.. என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

Senior Citizens Card 2025: மூத்த குடிமக்கள் அட்டை வெறும் அடையாள ஆவணம் மட்டுமல்ல. வாழ்நாள் முழுவதும் நாட்டிற்கு சேவை செய்த மூத்த குடிமக்களுக்கான மரியாதையின் சின்னம் என்று அரசாங்கம் கூறுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 1, 2025, 12:46 PM IST
  • மூத்த குடிமக்கள் அட்டை என்றால் என்ன?
  • இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
  • இதன் நன்மைகள் என்ன?

Trending Photos

CSK-வின் அடுத்த தோனி இவர் தான்... அதிரடி பேட்டிங் + மிரட்டும் கீப்பிங்!
camera icon8
CSK
CSK-வின் அடுத்த தோனி இவர் தான்... அதிரடி பேட்டிங் + மிரட்டும் கீப்பிங்!
சபரிமலை பக்தர்களே.. மண்டல பூஜைக்கு போறீங்களா! டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
camera icon7
சபரிமலை பக்தர்களே.. மண்டல பூஜைக்கு போறீங்களா! டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
IND vs AUS 2nd T20: கம்பீர் செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... சூர்யகுமார் யாதவ் உடனே உஷாராகணும்!
camera icon8
IND vs AUS 2nd T20: கம்பீர் செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... சூர்யகுமார் யாதவ் உடனே உஷாராகணும்!
நவம்பர் 1 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் மாற்றம் உண்டாகும்...!
camera icon13
horoscope
நவம்பர் 1 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் மாற்றம் உண்டாகும்...!
Senior Citizens Card: மூத்த குடிமக்களுக்கு மத்திய அரசின் பரிசு.. என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

Senior Citizens Card 2025: நாட்டில் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. கோடிக்கணக்கான மூத்த குடிமக்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அறிவித்துள்ளது. இந்திய அரசு "மூத்த குடிமக்கள் அட்டை 2025" ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது நவம்பர் 1 முதல் நாடு தழுவிய அளவில் செயல்படுத்தப்படும். இந்த அட்டை மூத்த குடிமக்களுக்கான அடையாள ஆவணமாக மட்டுமல்லாமல், சுகாதாரம், பயணம், நிதி உதவி, ஓய்வூதியம், வங்கி வசதிகள், சட்ட உதவி மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல முக்கிய சேவைகளுக்கான பாஸ்போர்ட்டாகவும் செயல்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

Senior Citizens Card 2025

இந்த அட்டை "ஒரு நாடு, ஒரு ஐடி" என்ற முறையில் நாடு தழுவிய அளவில் செயல்படுத்தப்படுவதாக சமூக நீதி அமைச்சகத்தின் மூத்த அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இது மூத்த குடிமக்கள் ஒரே அடையாள அட்டை மூலம் அரசு திட்டங்களின் பலன்களை அணுக அனுமதிக்கும். இந்தத் திட்டம் நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையையும் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய, அட்டை விநியோக பிரச்சாரத்தை துரிதப்படுத்துமாறு அனைத்து மாநிலங்களையும் மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது.

Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம்

இந்த அட்டை வெறும் அடையாள ஆவணம் மட்டுமல்ல, வாழ்நாள் முழுவதும் நாட்டிற்கு சேவை செய்த மூத்த குடிமக்களுக்கான மரியாதையின் சின்னம் என்று அரசாங்கம் கூறுகிறது. இந்த அட்டை மூத்த குடிமக்களுக்கு மருத்துவமனைகள், வங்கிகள், ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களீல் முன்னுரிமை அணுகலை வழங்கும். இந்த அட்டை வயது சான்றாகவும் செயல்படும், அடையாள முறைகளை எளிதாக்கும். 
மூத்த குடிமக்கள் அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

கிராமப்புறங்களில், மூத்த குடிமக்கள் அட்டைக்கான விண்ணப்பங்களை தொகுதி அல்லது தாலுகா அலுவலகங்களில் செய்யலாம். நகர்ப்புறவாசிகள் இதை ஆன்லைன் போர்ட்டலில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

மூத்த குடிமக்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள்

அரசாங்கம் இந்தத் திட்டத்தை தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்துடன் இணைத்துள்ளது. வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே வாழும் மூத்த குடிமக்கள் DBT மூலம் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை நேரடியாக தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் பெறுவார்கள். கூடுதலாக, நிலையான வருமானத்தைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக SCSS மற்றும் PM வய வந்தனா யோஜனா போன்ற திட்டங்களில் வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
சுகாதார முன்னணியில், அரசாங்கம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மொபைல் சுகாதார அலகுகள் மற்றும் இலவச மருத்துவ பரிசோதனை முகாம்களை தொடங்கியுள்ளது. முதியவர்கள் இனி மருத்துவமனைகளில் நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டியதில்லை. டெலிமெடிசின் மற்றும் ஆன்லைன் மருத்துவர் ஆலோசனைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

ரயில்கள், பேருந்துகள் மற்றும் விமான பயணங்களில் 30 முதல் 50 சதவீதம் வரை கட்டண தள்ளுபடியும் கிடைக்கும். யாத்திரைத் திட்டத்தின் கீழ், மத தலங்களுக்கு பயணிக்க நிதி உதவி வழங்கப்படும். சட்டப் பாதுகாப்பிற்காக, சொத்து தகராறுகள், ஓய்வூதியங்கள் அல்லது மோசடி போன்ற விஷயங்களில் இலவச சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்கும் சட்ட உதவி மையங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் திறக்கப்பட்டுள்ளன. மூத்த குடிமக்களுக்காக வங்கிகள் சிறப்பு கவுண்டர்களையும் திறந்து வருகின்றன, இதனால் முதியவர்கள் இனி வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

குறிப்பு: இந்த அட்டை அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஒரே மாதிரியான நன்மைகளை அளிப்பதில்லை. மாநிலங்கள் பிரத்யேகமாக சேர்க்கும் சில நன்மைகளும் இதில் அடங்கும்.

மேலும் படிகக் | கர்ப்பிணி, பாலூட்டும் பெண்களுக்கு ரூ.11,000 கொடுக்கும் மத்திய அரசு: பெறுவது எப்படி?

மேலும் படிக்க | EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு கணக்கீடு இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Senior Citizens Card 2025Senior Citizens Cardsenior citizenscentral governmentCentral government schemes

Trending News