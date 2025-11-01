Senior Citizens Card: மூத்த குடிமக்களுக்கு மத்திய அரசின் பரிசு.. என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

Senior Citizens Card 2025: நாட்டில் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. கோடிக்கணக்கான மூத்த குடிமக்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அறிவித்துள்ளது. இந்திய அரசு "மூத்த குடிமக்கள் அட்டை 2025" ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது நவம்பர் 1 முதல் நாடு தழுவிய அளவில் செயல்படுத்தப்படும். இந்த அட்டை மூத்த குடிமக்களுக்கான அடையாள ஆவணமாக மட்டுமல்லாமல், சுகாதாரம், பயணம், நிதி உதவி, ஓய்வூதியம், வங்கி வசதிகள், சட்ட உதவி மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல முக்கிய சேவைகளுக்கான பாஸ்போர்ட்டாகவும் செயல்படும்.
Senior Citizens Card 2025
இந்த அட்டை "ஒரு நாடு, ஒரு ஐடி" என்ற முறையில் நாடு தழுவிய அளவில் செயல்படுத்தப்படுவதாக சமூக நீதி அமைச்சகத்தின் மூத்த அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இது மூத்த குடிமக்கள் ஒரே அடையாள அட்டை மூலம் அரசு திட்டங்களின் பலன்களை அணுக அனுமதிக்கும். இந்தத் திட்டம் நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையையும் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய, அட்டை விநியோக பிரச்சாரத்தை துரிதப்படுத்துமாறு அனைத்து மாநிலங்களையும் மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது.
Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம்
இந்த அட்டை வெறும் அடையாள ஆவணம் மட்டுமல்ல, வாழ்நாள் முழுவதும் நாட்டிற்கு சேவை செய்த மூத்த குடிமக்களுக்கான மரியாதையின் சின்னம் என்று அரசாங்கம் கூறுகிறது. இந்த அட்டை மூத்த குடிமக்களுக்கு மருத்துவமனைகள், வங்கிகள், ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களீல் முன்னுரிமை அணுகலை வழங்கும். இந்த அட்டை வயது சான்றாகவும் செயல்படும், அடையாள முறைகளை எளிதாக்கும்.
மூத்த குடிமக்கள் அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
கிராமப்புறங்களில், மூத்த குடிமக்கள் அட்டைக்கான விண்ணப்பங்களை தொகுதி அல்லது தாலுகா அலுவலகங்களில் செய்யலாம். நகர்ப்புறவாசிகள் இதை ஆன்லைன் போர்ட்டலில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
மூத்த குடிமக்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள்
அரசாங்கம் இந்தத் திட்டத்தை தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்துடன் இணைத்துள்ளது. வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே வாழும் மூத்த குடிமக்கள் DBT மூலம் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை நேரடியாக தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் பெறுவார்கள். கூடுதலாக, நிலையான வருமானத்தைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக SCSS மற்றும் PM வய வந்தனா யோஜனா போன்ற திட்டங்களில் வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுகாதார முன்னணியில், அரசாங்கம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மொபைல் சுகாதார அலகுகள் மற்றும் இலவச மருத்துவ பரிசோதனை முகாம்களை தொடங்கியுள்ளது. முதியவர்கள் இனி மருத்துவமனைகளில் நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டியதில்லை. டெலிமெடிசின் மற்றும் ஆன்லைன் மருத்துவர் ஆலோசனைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
ரயில்கள், பேருந்துகள் மற்றும் விமான பயணங்களில் 30 முதல் 50 சதவீதம் வரை கட்டண தள்ளுபடியும் கிடைக்கும். யாத்திரைத் திட்டத்தின் கீழ், மத தலங்களுக்கு பயணிக்க நிதி உதவி வழங்கப்படும். சட்டப் பாதுகாப்பிற்காக, சொத்து தகராறுகள், ஓய்வூதியங்கள் அல்லது மோசடி போன்ற விஷயங்களில் இலவச சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்கும் சட்ட உதவி மையங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் திறக்கப்பட்டுள்ளன. மூத்த குடிமக்களுக்காக வங்கிகள் சிறப்பு கவுண்டர்களையும் திறந்து வருகின்றன, இதனால் முதியவர்கள் இனி வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
குறிப்பு: இந்த அட்டை அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஒரே மாதிரியான நன்மைகளை அளிப்பதில்லை. மாநிலங்கள் பிரத்யேகமாக சேர்க்கும் சில நன்மைகளும் இதில் அடங்கும்.
