மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம்: இனி இதை செய்ய வேண்டாம்.... பட்ஜெட்டில் கிடைத்த பரிசு

Senior Citizens Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. சமீபத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட மத்திய பட்ஜெட்டில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் செய்தி ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
Budget 2026: பட்ஜெட் 2026 -இல் கிடைத்த நிவாரணம்
சமீபத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் வரி வரம்புகளில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்றாலும், மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில், மூத்த குடிமக்களுக்கான வரி இணக்க நடைமுறைகள் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளன.
இனி, டிமேட் கணக்கில் உள்ள பத்திரங்கள், கடன் பத்திரங்கள் மற்றும் பிற பத்திரங்கள் மூலம் ஈட்டப்படும் வட்டிக்கு டிடிஎஸ் (TDS) பிடித்தம் செய்வதைத் தவிர்க்க, படிவம் 15H-ஐ மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வெவ்வேறு நிறுவனங்களில் பல பத்திரங்களைக் கொண்டுள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு நிவாரணம் அளிப்பதே இதன் நோக்கம் என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது.
மூத்த குடிமக்களுக்கு கிடைத்த சலுகை
ஒட்டுமொத்தமாக, அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவால், மூத்த குடிமக்கள் படிவம் 15H-ஐ மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியத்திலிருந்து நிவாரணம் பெற்றுள்ளனர். இதுவரை, அவர்கள் இந்த படிவத்தை அனைத்து இடங்களிலும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்தது. இனி அந்த அவசியம் இருக்காது. பொதுவாக மூத்த குடிமக்கள் வருமானத்திற்காக படிவம் 15H-ஐப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பட்ஜெட்டில் படிவம் 15H-க்கான புதிய விதி
- 2026 பட்ஜெட்டில் படிவம் 15H தொடர்பான ஒரு விதியை அரசாங்கம் மாற்றியுள்ளது.
- இதுவரை, வெவ்வேறு நிறுவனங்கள் அல்லது பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யும் முதலீட்டாளர்கள் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் தனித்தனியாக படிவம் 15H-ஐ சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்தது.
- இருப்பினும், இனி முதலீட்டாளர்கள் படிவம் 15H-ஐ பலமுறை சமர்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை.
- புதிய விதியின் கீழ், முதலீட்டாளர்கள் இப்போது தங்கள் டெபாசிட்டரிக்கு (NSDL அல்லது CDSL) ஒருமுறை மட்டுமே படிவம் 15H-ஐ சமர்ப்பித்தால் போதும்.
- முதலீட்டாளர் முதலீடு செய்துள்ள அனைத்து நிறுவனங்கள் மற்றும் பத்திரங்களை வெளியிடும் நிறுவனங்களுக்கு இந்தத் தகவலை டெபாசிட்டரி தானாகவே அனுப்பும்.
- இந்த மாற்றம் முதன்மையாக டிமேட் கணக்கில் உள்ள முதலீடுகளுக்குப் பொருந்தும்.
Form 15H: படிவம் 15H என்றால் என்ன?
படிவம் 15H என்பது 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய தனிநபர்களுக்கானது. ஒரு மூத்த குடிமகனின் மொத்த வரிக்குட்பட்ட வருமானம் அடிப்படை வரி விலக்கு வரம்பிற்குக் குறைவாக இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் வட்டி வருமானத்தில் டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்யப்படக்கூடாது என்று கோருவதற்கு இந்த படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
படிவம் 15H -இன் பயன்பாடு என்ன?
மூத்த குடிமக்கள் பின்வரும் வருமானங்களைப் பற்றி அறிவிக்க படிவம் 15H-ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர்:
வங்கி நிலையான வைப்புகளிலிருந்து வரும் வட்டி
நிறுவனப் பத்திரங்கள் மற்றும் கடன் பத்திரங்கள்
மாற்ற முடியாத கடன் பத்திரங்கள் (NCDs)
முனிசிபல் பத்திரங்கள்
மின்னணு வடிவத்தில் உள்ள வட்டி தரும் பத்திரங்கள்
