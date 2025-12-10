English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியம், இலவச சிகிச்சை.. அற்புதமான நன்மைகளுடன் 13 மத்திய அரசு திட்டங்கள்

மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியம், இலவச சிகிச்சை.. அற்புதமான நன்மைகளுடன் 13 மத்திய அரசு திட்டங்கள்

Central Government Schemes: மூத்த குடிமக்களின் நன்மைக்காக மத்திய அரசு பல வித திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் 13 முக்கிய திட்டங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 10, 2025, 09:45 AM IST
  • முதியோருக்கான தேசிய சுகாதாரப் பராமரிப்புத் திட்டம்.
  • இந்திரா காந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம்.
  • ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா.

மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியம், இலவச சிகிச்சை.. அற்புதமான நன்மைகளுடன் 13 மத்திய அரசு திட்டங்கள்

Senior Citizens Latest News: இந்தியா தற்போது மக்கள்தொகையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது. 2036 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் முதியோர் எண்ணிக்கை 23 கோடிக்கும் அதிகமாக அதிகரிக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இந்தியாவில் 7 நபர்களுக்கு ஒரு நபர் 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களாக இருப்பார். இந்த மாற்றம் முதியவர்களின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் சுகாதாரத் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்ய வலுவான கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்களின் அவசியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

மத்திய அரசு ஏற்கனவே மூத்த குடிமக்களுக்கான பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. மூத்த குடிமக்களின் பாதுகாப்பையும் கண்ணியத்தையும் உறுதி செய்யும் பல முக்கிய திட்டங்கள் ஏற்கனவே செயலில் உள்ளன. மூத்த குடிமக்களுக்கு அதிகாரம், தற்சார்பு நிலை, நிதி நன்மைகள் ஆகியவற்றை அளிக்கும் முக்கியமான சுமார் 13 மத்திய அரசு திட்டங்கள் உள்ளன. இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

இந்தியாவில் முதியோர் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்கள் என்ன?

சுகாதார சவால்கள்

- டிமென்ஷியா மற்றும் அல்சைமர் போன்ற மன நோய்கள்
- நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற சுகாதார வசதிகளில் உள்ள இடைவெளிகள்
- நீண்ட கால பராமரிப்பு இல்லாமை
- முதியோர் இல்லங்கள் மற்றும் முதியோருக்கான பிரத்யேக வசதிகள் போதுமான அளவில் இல்லாமை

பொருளாதார சவால்கள்

- சமூகப் பாதுகாப்பு இல்லாமை
- வரையறுக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய பாதுகாப்பு
- அதிகரிக்கும் மருத்துவ மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகள்

சமூக சவால்கள்

- தனிமை மற்றும் வாழ்க்கைத் துணை இல்லாத நிலை
- குடும்ப அமைப்பில் மாற்றங்கள்
- புறக்கணிப்பு அல்லது துன்புறுத்தலின் அதிகரித்து வரும் நிகழ்வுகள்

டிஜிட்டல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு சவால்கள்

- டிஜிட்டல் சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதில் சிரமம்
- பொது இடங்களில் சாய்வுதளங்கள், தண்டவாளங்கள் மற்றும் அணுகக்கூடிய கழிப்பறைகள் இல்லாமை

Central Government Schemes: மூத்த குடிமக்களுக்காக 13 முக்கிய மத்திய அரசு திட்டங்கள்

Atal Pension Yojana: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY)

இந்தத் திட்டத்தில் 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட மக்கள் சேரலாம். 60 வயதுக்கு பிறகு ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரை உத்தரவாதமான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை பெறலாம். பயனாளி இறந்தால், வாழ்க்கைத் துணைவருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் 8 கோடிக்கும் மேற்பட்ட குடிமக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

Atal Vayo Abhyuday Yojana: அடல் வயோ அபியுதயா யோஜனா (AVYAY)

இந்த விரிவான அரசுத் திட்டம் முதியோர் நலனுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது சமூக, பொருளாதார மற்றும் சுகாதார ஆதரவை உறுதி செய்கிறது.

The Integrated Programme for Senior Citizens: முதியோர்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த திட்டம் (IPSRC)

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், முதியோர் இல்லங்கள், நடமாடும் மருத்துவப் பிரிவுகள், பகல்நேரப் பராமரிப்பு மையங்கள் மற்றும் தொடர் பராமரிப்பு மையங்கள் ஆகியவை முதியோருக்காக நிறுவப்பட்டுள்ளன. தற்போது, ​​நாட்டில் சுமார் 696 முதியோர் இல்லங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவை ஏழை முதியோர்களுக்கு இலவச உணவு, மருத்துவ பராமரிப்பு மற்றும் பொது பராமரிப்பை வழங்குகின்றன.

Rashtriya Vayoshree Yojana: ராஷ்ட்ரிய வயோஷ்ரி யோஜனா (RVY)

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், முதியோர்களுக்கு வயது தொடர்பான குறைபாடுகளுக்கான இலவச உபகரணங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இவற்றில் வாக்கர், சக்கர நாற்காலிகள், காது கேட்கும் கருவிகள் மற்றும் பல் பொருத்துதல்கள் அடங்கும். இந்தத் திட்டம் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ள குடும்பங்கள் மற்றும் ₹15,000க்கும் குறைவான வருமானம் உள்ளவர்களுக்கானது.

Senior Citizens Helpline: முதியோர் உதவி எண் - 14567 (முதியோர் உதவி எண்)

நாடு முழுவதும் உள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கு உதவ இந்த உதவி எண் இயக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், அவர்களுக்கு சட்ட ஆலோசனை, குடும்ப துஷ்பிரயோகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார சேவைகள் பற்றிய தகவல்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

Seniorcare Ageing Growth Engine: சீனியர் கேர் ஏஜிங் க்ரோத் என்ஜின் (SAGE)

இந்த தளம் முதியோருக்கான புதிய சேவைகளை உருவாக்கும் தொடக்க நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கிறது. அரசாங்கம் ஒரு திட்டத்திற்கு ₹1 கோடி வரை ஆதரவை வழங்குகிறது.

SACRED போர்டல்: 

60 வயதுக்கு மேற்பட்ட குடிமக்கள் இந்த போர்ட்டலில் பதிவுசெய்த பிறகு வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யலாம். அவர்களுக்கு ஆலோசனை மற்றும் திறன் சார்ந்த வேலைகளும் வழங்கப்படலாம். இந்த போர்டல் முதியவர்களுக்கு பொருளாதார சுதந்திரத்தை வழங்குகிறது.

முதியோர் பராமரிப்பாளர் பயிற்சி திட்டம்: 

இந்த திட்டம் முதியோர் பராமரிப்புக்காக பயிற்சி பெற்ற பராமரிப்பாளர்களை உருவாக்குகிறது. 2023–24 ஆம் ஆண்டில் 32 நிறுவனங்கள் 36,785 பராமரிப்பாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்துள்ளன.

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா (PMJAY)

அனைத்து சமூக-பொருளாதார பிரிவுகளிலிருந்தும் 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட 6 கோடி மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆண்டுக்கு ₹5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை வழங்கப்பட்டுள்ளது. 40 லட்சத்திற்கும் அதிகமான முதியோர் பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme: இந்திரா காந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (IGNOAPS)

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழே உள்ள குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 60 முதல் 79 வயதுடைய மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதந்தோறும் ₹200 ஓய்வூதியமும், 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ₹500 ஓய்வூதியமும் வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 2.21 கோடி மூத்த குடிமக்கள் பயனடைகின்றனர்.

National Programme for Health Care of the Elderly: முதியோருக்கான தேசிய சுகாதாரப் பராமரிப்புத் திட்டம் (NPHCE)

இந்தத் திட்டம் நாட்டின் 713 மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இது முதியோர் வார்டுகள், பிசியோதெரபி, வெளிநோயாளர் சேவைகள் மற்றும் 10 படுக்கைகள் கொண்ட முதியோர் வார்டு ஆகியவற்றுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டம் முதியோர்களுக்கு விரிவான மற்றும் மலிவு விலையில் சிகிச்சையை வழங்குகிறது.

Senior Citizens Welfare Fund: மூத்த குடிமக்கள் நல நிதி (SCWF)

இந்த நிதி, சமூகப் பாதுகாப்பு, வீட்டுவசதி மற்றும் முதியோருக்கான சுகாதாரப் பராமரிப்பை வலுப்படுத்தும் திட்டங்களை ஆதரிக்கிறது. ஓய்வூதிய நிதிகள், LIC மற்றும் சேமிப்புக் கணக்குகளில் இருந்து கோரப்படாத நிதிகள் மூலம் இது நிதியளிக்கப்படுகிறது.

Social and Community Support Programmes: சமூக மற்றும் சமூக ஆதரவுத் திட்டங்கள்

இந்தத் திட்டங்கள், முதியவர்கள் சமூகத்துடன் இணைந்திருக்கவும் தனிமையைக் குறைக்கவும் உதவும் பகல்நேர பராமரிப்பு மையங்கள், சமூக நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குகின்றன.

