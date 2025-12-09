English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: 60 வயதில் தானாக தொடங்கும் ஓய்வூதியம்

மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: 60 வயதில் தானாக தொடங்கும் ஓய்வூதியம்

Pensioners Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசு ஒரு அற்புதமான பரிசை அளித்துள்ளது. இனி 60 வயதானவுடன் அவர்களது கணக்கில் தானாக ஓய்வூதியம் வந்துவிடும். முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 9, 2025, 01:10 PM IST
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு.
  • விண்ணப்பம் இல்லாமலேயே ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
  • மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு?

மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: 60 வயதில் தானாக தொடங்கும் ஓய்வூதியம்

Old Age Pension Scheme: நம் அனைவருக்கும் பணத்திற்கான தெவை உள்ளது. ஒவ்வொரு வயதிலும் இதன் தேவையும், அளவும் மாறுபடும். வயதாகும் போது நம்மால் நம் வாழ்க்கைத் தேவைகளுக்கான பணத்தை ஈட்ட முடிவதில்லை. இதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய, மாநில அரசுகள் மூத்த குடிமக்களுக்காக பல வித ஓய்வூதியத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன.

Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு

உத்தரபிரதேச அரசின் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம், மூத்த குடிமக்களுக்கான ஒரு அற்புதமான திட்டமாக நாடு முழுதும் பிரபலமாகி வருகிறது. உத்தரபிரதேசத்தில், 60 வயதை எட்டியதும், ஓய்வூதியம் மக்களின் கணக்குகளில் தானாகவே வரவு வைக்கப்படும். அங்குள்ள குடும்ப அடையாள அட்சை செயல்முறையின் காரணமாக இது சாத்தியமானது.

தற்போது, ​​ஓய்வூதியம் தானாக கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் இந்த புதிய திட்டம் உத்தரபிரதேசத்தின் அமேதி, காஸ்கஞ்ச், கோரக்பூர், லலித்பூர் மற்றும் பஸ்தி ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மாவட்டங்களில், ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியான வயதை அடைந்தவர்கள் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற தனியாக விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை. 

Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம்

இந்த மாவட்டங்களில், மூத்த குடிமக்கள் அவர்களின் குடும்ப ஐடி மூலம் அடையாளம் காணப்படுவார்கள். அதன் பிறகு ஓய்வூதியம் தானாகவே அவர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். முதியவர்கள் அனைவருக்கும் மரியாதைக்குரிய ஓய்வூதியத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதே இந்த திட்டத்தின் மூலம் அரசாங்கம் கொண்டுள்ள நோக்கமாகும்.

Family ID: ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்

இந்தத் திட்டத்தில் குடும்ப ஐடி மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதில் "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" என்ற கருத்தாக்கத்தில் செயல்படுத்தப்படும் இந்த குடும்ப ஐடியின் பங்கு மிக முக்கியமானது. 60 வயதை எட்டியதும், தனிநபரின் பெயர் சமூக நலத் துறைக்கு அனுப்பப்படும் என்று திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பின்னர் ஓய்வூதியத் தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்களின் ஜன் தன் அல்லது பூஜ்ஜிய இருப்பு கணக்கிற்கு நேரடியாக மாற்றப்படும்.

National Old Age Pension Scheme: இந்தத் திட்டம் 30 நாட்களுக்குள் செயல்படுத்தப்படும்

சமூக நலத்துறையின் தலைமைச் செயலாளர் எல்.வெங்கடேஷ்வர்லு, இது குறித்து தகவல் அளித்தார். "இந்த முன்னோடித் திட்டம் முதன்முதலில் அமேதி, காஸ்கஞ்ச், கோரக்பூர், லலித்பூர் மற்றும் பஸ்தி ஆகிய இடங்களில் தொடங்கப்படுகிறது. இந்த ஐந்து மாவட்டங்களிலும் இந்த திட்டம் 30 நாட்களுக்குள் தொடங்கப்படும்" என்று அவர் கூறினார்.

Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

இந்த திட்டத்தின் கீழ், மாநிலத்தில் உள்ள ஆதரவற்ற முதியோர் விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில் மாதந்தோறும் ₹1,000 ஓய்வூதியம் பெறுகின்றனர். எனினும், தற்போது இதில் செய்யப்படும் புதுப்பிப்புகளின் கீழ், மூத்த குடிமக்களின் பெயர்கள் குடும்ப அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கப்படும். அதன் பின்னர், விண்ணப்ப முறை முழுமையாக நீக்கப்பட்டு, இந்த செயல்முறை முழுமையாக தானியங்கிமயமாக்கப்படும். இதன் மூலம் மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதா மாதம் தாமாகவே ஓய்வூதியம் வந்து சேரும்.

விண்ணப்பம் இல்லாமலேயே ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்

- உத்தரபிரதேசத்தில் தற்போது சுமார் 6.75 மில்லியன் முதியோர், மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் மாதாந்திர ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறுகின்றனர். 

- புதிய முறையின் கீழ், 60 வயதை எட்டியதும், சமூக நலத்துறை எந்த விண்ணப்பமும் இல்லாமல் அவர்களின் குடும்ப ஐடி மூலம் தானாகவே தரவைப் பெறும். 

- இதைத் தொடர்ந்து, அடுத்த 90 நாட்களில் 60 வயதை அடைபவர்கள் முன்கூட்டியே இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள்.

- குடும்ப அடையாள அட்டையில் உள்ள அவர்களின் வயது மற்றும் குடும்ப விவரங்கள் அவர்களின் தகுதியைத் தீர்மானிக்கும். 

senior citizenspensionFamily IdpensionersUttar Pradesh

