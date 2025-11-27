மூத்த குடிமக்களுக்கு 60 வயதில் தானாக தொடங்கும் ஓய்வூதியம்: படிவம், விண்ணப்பம் எதுவும் வேண்டாம்

Old Age Pension Scheme: மூத்த குடிமக்களுக்கு மத்திய அரசும், பல மாநில அரசுகளும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மூலம் நிதி உதவியை அளிக்கின்றன. இது அவர்கள் வயதான காலத்தில் கவுரவத்துடன் தங்கள் செலவுகளை தாங்களே சமாளித்துக்கொள்ளும் நம்பிக்கையை அளிக்கின்றது. உத்தர பிரதேச அரசின் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம், மூத்த குடிமக்களுக்கு நிதி அதரவை அளிக்கும் சிறந்த திட்டங்களில் ஒன்று. அதில் சமீபத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு அட்டகாசமான அப்டேட் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசு நிவாரணம்
உத்தரப் பிரதேச அமைச்சரவை சமீபத்தில் மாநிலத்தில் முதியோர் ஓய்வூதியம் தொடர்பாக ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்தது. தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்கள் இனி ஓய்வூதியத்திற்கு தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டியதில்லை. இது உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள லட்சக்கணக்கான மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதிய அலுவலகங்களுக்கு செல்வதற்கான தேவையையும், நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியத்தையும் குறைக்கும். 60 வயதை எட்டியவர்களின் ஓய்வூதியம் இனி நேரடியாக அவர்களது கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
Family ID: ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்
சமூக நலத்துறை அமைச்சர் (தனிப்பொறுப்பு) அசிம் அருண், குடும்ப அடையாள அட்டை "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" அமைப்பு தானாகவே தகுதியான பயனாளிகளை அடையாளம் காணும் என்றும், அவர்களின் ஒப்புதலைப் பெற்றவுடன், ஓய்வூதியங்கள் நேரடியாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். தற்போது, 6.75 மில்லியன் மூத்த குடிமக்கள் இந்தத் திட்டத்தால் பயனடைந்து வருகின்றனர். ஆனால் கணிசமான எண்ணிக்கையிலானவர்கள் இந்த செயல்முறையை முடிக்க முடியாததால் ஓய்வூதிய நன்மையிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளனர்.
National Old Age Pension Scheme: ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் உ.பி. அரசின் முக்கிய முடிவு
நவம்பர் 14 ஆம் தேதி நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், உ.பி. அரசு முதியோருக்கான இந்த முக்கிய முடிவை எடுத்தது. இப்போது, வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே வாழும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட தகுதியுள்ள முதியவர்கள் தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் தானாகவே பதிவு செய்யப்படுவார்கள். அதாவது, அவர்கள் படிவங்களை நிரப்பவோ அல்லது அலுவலகங்களுக்குச் செல்லவோ தேவையில்லை. இந்தத் திட்டத்தை குடும்ப அடையாள அட்டை அமைப்புடன் இணைக்க அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.
குடும்ப அடையாள அட்டையில் ஒரு மூத்தவரின் வயது 60 வயதுக்கு மேல் ஆனவுடன், அவர்களின் பெயர் தானாகவே ஓய்வூதியப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும். பின்னர் ஓய்வூதியம் நேரடியாக அவர்களின் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். குடும்ப அடையாள அட்டையின் உதவியுடன், தகுதியானவர்கள் அடையாளம் காணப்படுவார்கள் என்றும், அனைத்து முக்கியமான அரசாங்கத் திட்டத்தின் பலன்களும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் அரசாங்கம் கூறுகிறது.
ஒப்புதல் இந்த வழியில் பெறப்படும்
- புதிய அமைப்பு, அடுத்த 90 நாட்களில் 60 வயதை அடையும் குடிமக்களின் பட்டியலை அவர்களின் குடும்ப அடையாள அட்டையின் அடிப்படையில் தானாகவே உருவாக்கும்.
- இந்தப் பட்டியல் சமூக நலத்துறையின் ஓய்வூதிய போர்ட்டலுக்கு API வழியாக அனுப்பப்படும்.
- இந்தத் துறை முதலில் தகுதியுள்ள குடிமக்களிடமிருந்து SMS, WhatsApp மற்றும் தொலைபேசி அழைப்புகள் போன்ற டிஜிட்டல் வழிமுறைகள் மூலம் ஒப்புதல் பெறும்.
- டிஜிட்டல் முறையில் ஒப்புதல் அளிக்காதவர்களை கிராம பஞ்சாயத்து உதவியாளர், பொது சேவை மையம் அல்லது துறை ஊழியர் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வார்கள்.
- இரு நிலைகளிலும் ஒப்புதல் பெறப்படாவிட்டால், அத்தகைய பெயர்கள் செயல்முறையிலிருந்து நீக்கப்படும்.
Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000
தற்போது, மாநிலத்தில் உள்ள ஆதரவற்ற முதியோர் விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில் மாதந்தோறும் ₹1,000 ஓய்வூதியம் பெறுகின்றனர். இருப்பினும், மூத்த குடிமக்களின் பெயர்கள் குடும்ப அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டவுடன், முழு விண்ணப்ப முறையும் நீக்கப்பட்டு, செயல்முறை முழுமையாக தானியங்கிமயமாக்கப்படும்.
இந்த சீர்திருத்தத்தை செயல்படுத்த மாநில அரசு கூடுதலாக ₹990 கோடியை செலவிடும். புதிய முறை ஓய்வூதிய விநியோகத்தை விரைவாகவும், வெளிப்படையாகவும், நம்பகமானதாகவும் மாற்றும். இதனால் லட்சக்கணக்கான முதியவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் நிதி உதவி கிடைக்கும்.
Family ID: குடும்ப அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?
தகுதியான அனைத்து குடும்பங்களும் அரசாங்கத் திட்டங்கள் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை எளிதாக அணுக முடிவதை உறுதி செய்வதற்காக உத்தரபிரதேச அரசு குடும்ப அடையாள அட்டை என்ற திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் குடும்ப அடையாள அட்டை எனப்படும் தனித்துவமான 12 இலக்க எண் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அடையாள அட்டை ஒவ்வொரு குடும்பத்தைப் பற்றிய துல்லியமான தகவல்களைக் கொண்ட பட்டியலைத் தொகுக்க அரசாங்கத்திற்கு உதவுகிறது. எந்த குடும்பங்கள் எந்தத் திட்டங்களுக்குத் தகுதியானவை, யாருக்கு எந்த உதவி கிடைக்கிறது என்பதை இது தீர்மானிக்க உதவுகிறது.
உத்தர பிரதேசத்தின் இந்த ஓய்வூதியத் திட்டமும் அதை குடும்ப குடும்ப அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கும் செயல்முறையும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகபெரிய நிவாரணத்தை அளித்து அவர்களை நிதி ரீதியாக வலுப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் பல நேர்மறையான முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதால், வேறு சில மாநிலங்களும் இதை பின்பற்றக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது.
