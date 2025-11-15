English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம்: 60 வயதில் தானாக தொடங்கும் ஓய்வூதியம், மாநில அரசின் மாஸ்டர் பிளான்

மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம்: 60 வயதில் தானாக தொடங்கும் ஓய்வூதியம், மாநில அரசின் மாஸ்டர் பிளான்

Pensioners Latest News: மூத்த குடிமக்கள், அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்லாமல், நீண்ட வரிசையில் நிற்காமல், எந்த படிவங்களையும் நிரப்பாமல் மாத ஓய்வூதியத்தை பெறலாம். இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 15, 2025, 02:12 PM IST
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம் அளித்த மாநில அரசு.
  • முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆடோமேடிக் ஓய்வூதிய விநியோகம்.

மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம்: 60 வயதில் தானாக தொடங்கும் ஓய்வூதியம், மாநில அரசின் மாஸ்டர் பிளான்

Old Age Pension: லட்சக்கணக்கான மூத்த குடிமக்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த செய்தி உள்ளது. இப்போது, ​​நீங்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்லாமல், நீண்ட வரிசையில் நிற்காமல், எந்த படிவங்களையும் நிரப்பாமல் ஓய்வூதியத்தை பெறலாம். உத்தர பிரதேச அரசாங்கம் இதற்கான அற்புதமான ஏற்பாட்டை செய்துள்ளது. இப்படிப்பட்ட ஒரு வசதி பிற மாநிலங்களிலும் வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதை பற்றிய முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம் அளித்த மாநில அரசு

யோகி அரசாங்கம் முதியோர் ஓய்வூதியத்தை குடும்ப அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கும் தீர்க்கமான முடிவை எடுத்துள்ளது. இந்த புரட்சிகரமான முடிவின் மூலம், பயனாளிக்கு 60 வயது ஆனவுடன் ஓய்வூதியம் தானாகவே அவரது வங்கிக் கணக்கில் செபாசிட் செய்யப்படும். இதன் மூலம் இந்த செயல்முறையில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மை உறுதியளிக்கப்படும்.

Family ID: முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை

மூத்த குடிமக்களின் வாழ்க்கையை கணிசமாக எளிமைப்படுத்த உத்தரபிரதேச அரசு இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவை எடுத்துள்ளது. 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆதரவற்ற மூத்த குடிமக்கள் பெறும் மாதாந்திர நிதி உதவி (மாதாந்திர ஓய்வூதியம்) இப்போது அவர்களின் குடும்ப அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இந்த முன்மொழிவு முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

இந்த தனித்துவமான முயற்சியின் மூலம், மூத்த குடிமக்கள் இனி தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற எந்த விண்ணப்பங்களையும் படிவங்களையும் நிரப்ப வேண்டியதில்லை. முன்பு, ஓய்வூதியம் தொடங்குவதற்கு,  மூத்த குடிமக்கள் பல மாதங்ள் அரசு அலுவலகங்களைச் சுற்றி அலைய வேண்டி நிலை இருந்தது. இந்த முடிவுக்கு பிறகு அது தேவைப்படாது என்பதால், லட்சக்கணக்கான மூத்த குடிமக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது.

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆடோமேடிக் ஓய்வூதிய விநியோகம்

இந்தப் புதிய முறை முழுமையாக தானியங்கிமயமாக்கப்படும். இது வெளிப்படைத்தன்மையை நோக்கிய ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியாக இருக்கும். முன்னதாக, மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியம் பெற விண்ணப்பித்து குறிப்பிடத்தக்க ஆவண பணிகளை செய்ய வேண்டியிருந்தது, ஆனால் இனி அப்படி எந்த தொந்தரவும் இருக்காது. தானியங்கி விநியோகத்தின் கீழ், குடும்ப அடையாள அட்டையில் பதிவு செய்யப்பட்ட வயதின் அடிப்படையில், 60 வயதை எட்டியதும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுவது தானாகவே தொடங்கும்.

60 வயதை எட்டியதும், குடும்ப அடையாள அட்டையில் பதிவு செய்யப்பட்ட பதிவுகளின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியங்கள் தானாகவே தொடங்கும் என்று அமைச்சரவை அமைச்சர் சூரத் கார்க் கூறினார். ஓய்வூதியம் DBT (நேரடி சலுகை பரிமாற்றம்) மூலம் நேரடியாக வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். இதற்கு காகிதப்பணிகள் தேவையில்லை. இந்த செயல்முறை ஓய்வூதிய விநியோகத்தை விரைவாகவும், வெளிப்படையாகவும், நம்பகமானதாகவும் மாற்றும். இதனால் விநியோகத்தில் ஏற்படும் தாமதங்கள் மற்றும் சிக்கல்கள் நீங்கும்.

Monthly Pension: ரூ.1,000 மாத ஓய்வூதியம்

தற்போது, ​​மாநிலத்தில் உள்ள ஆதரவற்ற முதியவர்கள் ஒரு விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில் மாதத்திற்கு ₹1,000 ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். இந்தப் புதிய முறை மூலம் இந்த முழு விண்ணப்ப முறையும் நீக்கப்படும், மேலும் முழு செயல்முறையும் முழுமையாக தானியங்கிமயமாக்கப்படும். இந்த பெரிய சீர்திருத்தத்தை செயல்படுத்த மாநில அரசு கூடுதலாக ₹990 கோடி செலவிடும். இந்த சீர்திருத்தத்தின் தெளிவான குறிக்கோள், லட்சக்கணக்கான முதியவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் நிதி உதவி பெறுவதை உறுதி செய்வதாகும்.

இந்த குறிப்பிடத்தக்க சீர்திருத்தம் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், முன்னர் காகித வேலைகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களில் அலைந்து திரிவதில் சிரமங்களை எதிர்கொண்ட முதியவர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தையும் வழங்கும். இந்த நடவடிக்கை உத்தரபிரதேசத்தில் நல்லாட்சி மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பிற்கு ஒரு வலுவான முன்மாதிரியாக அமைகிறது. இந்த மாடல் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளிப்பதோடு பல அடுக்கு செயல்பாடுகளை அகற்றுவதால், இதே போன்ற செயல்முறையை இன்னும் சில மாநிலங்களும் பின்பற்றக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க | மாதம் வரும் ரூ.5,500.. மூத்த குடிமக்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் திட்டம்.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

மேலும் படிக்க | டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் நிராகரிக்கப்படால் ஓய்வூதியதாரர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? விவரம் இதோ

senior citizenspensionFamily IdpensionersUttar Pradesh

