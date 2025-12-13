மூத்த குடிமக்களுக்கு 60 வயதில் தானாக ஓய்வூதியம் தொடங்கும்: மாநில அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Old Age Pension Scheme: நம் வாழ்வின் இன்றியமையாத விஷயங்களில் பணமும் ஒன்று. இதற்கான தேவை ஒவ்வொரு வயதிலும் மாறுபடுகிறது. குறிப்பாக வயதாகும் போது, இளவயது போல நிலையான வருமானம் கிடைப்பது அரிது. ஆகையால், மூத்த குடிமக்களின் நிதி சவால்களை போக்க மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் பல வித ஓய்வூதியத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன.
Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் முக்கிய திட்டம்
உத்தரபிரதேசத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்காக முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த திட்டத்தில் உத்தர பிரதேச அரசு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் நவம்பர் மாதம் நடந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், முதியோர் ஓய்வூதிய முறையை டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றியமைக்கும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் தகுதியான பயனாளிகளை அடையாளம் காண்பது முன்பை விட அதிக எளிதாகும். மேலும், பயனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியம் நேரடியாக வழங்கப்படுவதை இது உறுதி செய்யும் என அரசாங்கம் கூறுகிறது.
Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியம் தானாக தொடங்கும்
உத்தரப் பிரதேச சமூக நலத்துறை, முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான தகுதியுள்ள பயனாளிகளைக் கண்டறிந்து சரிபார்க்கும் பணி இனி, ‘ஒரு குடும்பம் ஒரு அடையாளம்' ( 'ஏக் பரிவார் ஏக் பெஹ்சான்' ) என்ற குடும்ப அடையாள அட்டை அமைப்பு மூலம் தானாகவே மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம், 60 வயது ஆனவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் தானாகவே தொடங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும்.
Family ID: குடும்ப அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?
- 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம், "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" என்ற முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக உத்தர பிரதேச மாநில அரசு குடும்ப அடையாள அட்டை திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தது.
- இந்த முயற்சியின் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்பங்களின் நம்பகமான தரவுத்தளம் உருவாக்கப்பட்டது.
- இதனால், பயனாளிகள் அனைவரும் எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் அனைத்து அரசாங்க சலுகைகளையும் அணுக வழிவகை செய்யப்பட்டது.
5 மாவட்டங்ளில் சோதனை ஓட்டம்
ஓய்வூதியம் தானாக வரவு வைக்கப்படும் இந்த தானியங்கி அமைப்பு ஆரம்பத்தில் அமேதி, காஸ்கஞ்ச், கோரக்பூர், லலித்பூர் மற்றும் பஸ்தி ஆகிய மாவட்டங்களில் முன்னோடித் திட்டமாகச் செயல்படுத்தப்படும். கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் (சமூக நலன்) எல். வெங்கடேஷ்வர்லூவின் அறிவுறுத்தலின்படி, அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் ஒரு விரிவான நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறை (SOP) 30 நாட்களுக்குள் தயாரிக்கப்படும்.
National Old Age Pension Scheme: 67.5 லட்சத்தை தாண்டிச்செல்லும் பயனாணிகள்
- தற்போது, மாநிலத்தில் சுமார் 67.5 லட்சம் மூத்த குடிமக்கள் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற்று வருகின்றனர்.
- புதிய அமைப்பின் கீழ், தகுதியுள்ள நபர்கள் இனி தனியாக விண்ணப்பிக்கத் தேவையில்லை.
- குடும்ப அடையாள அட்டைத் தரவு, 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயனாளிகளையும், அடுத்த 90 நாட்களில் 60 வயதை எட்டவிருப்பவர்களையும் தானாகவே அடையாளம் காணும்.
- அதன் பிறகு அவர்கள் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் தாமாக சேர்க்கப்படுவார்கள்
Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000
- இப்போது மாநிலத்தில் உள்ள ஆதரவற்ற முதியோர் விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில் மாதந்தோறும் ₹1,000 ஓய்வூதியம் பெறுகின்றனர்.
- அலைபேசி குறுஞ்செய்தி, வாட்ஸ்அப் அல்லது தொலைபேசி அழைப்பு மூலம் ஒப்புதல் பெற்று, ஓய்வூதியங்களை சரியான நேரத்தில் அனுமதித்து, நேரடிப் பணப் பரிமாற்றம் (DBT) செய்வதை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அமைப்பில் சேர்க்கப்படும் சிறப்பு வசதிகள்
முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்கு சில சிறப்பு வசதிகளும் அளிக்கப்படுகின்றன:
- வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புகள்,
- சந்தேகத்திற்கிடமானவர்களின் பட்டியல்களைத் தயாரித்து, தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்,
- தவறான ஓய்வூதிய வழங்கலை தடுத்தல்,
- பிழைகள் அல்லது தவறான பயன்பாடுகளைத் தவிர்க்க வழக்கமான தரவு மதிப்பாய்வு போன்ற சிறப்பு நடவடிக்கைகள்
இவை தவிர இறந்த அல்லது தகுதியற்ற பயனாளிகள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளை விரைவாகத் தீர்க்கவும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சமூக நலத்துறைக்கான மாநில அமைச்சர் (தனிப் பொறுப்பு) அசீம் அருண், இந்த முயற்சி தகுதியுள்ள நபர்கள் அனைவருக்கும் கண்ணியமான ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்றும், இது லட்சக்கணக்கான மூத்த குடிமக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிம்மதியைத் தரும் என்றும் கூறினார்.
இந்தத் திட்டம் மூத்த குடிமக்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை வழங்கும் வகையில் உள்ளதால், உத்தர பிரதேசத்தை தொடர்ந்து பிற மாநிலங்களும் இந்த ஓய்வூதிய நடைமுறையை பின்பற்றக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
