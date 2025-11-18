English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: 60 வயதில் தானாக ஓய்வூதியம் தொடங்கும்

மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: 60 வயதில் தானாக ஓய்வூதியம் தொடங்கும்

Senior Citizens Latest News: முதியோர் ஓய்வூதியத்தை குடும்ப அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கும் முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது மாநில அரசாங்கம் எடுத்துள்ளது. இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 18, 2025, 12:13 PM IST
  • உத்தரபிரதேச அரசின் முதியோர் ஓய்வூதியம்.
  • முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்கு யார் தகுதி பெறுகிறார்கள்?
  • புதிய ஓய்வூதிய முறையால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?

Old Age Pension: மூத்த குடிமக்களுக்கு பெரிய நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. உத்தரபிரதேச அரசு மூத்த குடிமக்களுக்கான ஓய்வூதிய நடைமுறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த முறை மூத்த குடிமக்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை வழங்கும் வகையில் உல்ளதால், உத்தர பிரதெசத்தை தொடர்ந்து பிற மாநிலங்களும் இந்த ஓய்வுதிய நடைமுறையை பின்பற்றக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

UP Government: மாநில அரசு அளித்த நிவாரணம்

உத்தர பிரதெச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான சமீபத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், முதியோர் ஓய்வூதிய முறையை டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றியமைக்கும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இந்த புதிய முறை தகுதியான பயனாளிகளை அடையாளம் காண்பதை எளிதாக்குவதோடு அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் நேரடியாக வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் என்றும் அரசாங்கம் கூறுகிறது.

Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய செய்தி

உத்தர பிரதெசத்தின் யோகி அரசாங்கம் முதியோர் ஓய்வூதியத்தை குடும்ப அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கும் முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. இந்த முடிவின் காரணமாக, பயனாளி 60 வயதை எட்டியவுடன் ஓய்வூதியம் தானாகவே அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செபாசிட் செய்யப்படும். இது இந்த செயல்முறையில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும்.

Pension: ஓய்வூதியத்திற்கு இப்போது தனி விண்ணப்பம் தேவையில்லை

- புதிய டிஜிட்டல் அணுகுமுறையின் கீழ், மூத்த குடிமக்கள் இனி தங்கள் ஓய்வூதியத்தை பெற, தனி விண்ணப்பங்களை நிரப்ப வேண்டியதில்லை. 
- பயனாளிகள் தங்கள் குடும்ப அடையாள அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி அடையாளம் காணப்படுவார்கள். 
- ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களின் ஒப்புதலை பெற அரசாங்கம் அவர்களை அணுகும்.
- அவர்களது ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என்று சமூக நலத்துறை அமைச்சர் (தனிப்பொறுப்பு)  ஊடகங்களுக்குத் தெரிவித்துள்ளார்.

Family ID: குடும்ப அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?

ஜூலை 2022 இல், "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக உத்தர பிரதேச மாநில அரசு குடும்ப அடையாள அட்டை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த முயற்சி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்பங்களின் நம்பகமான தரவுத்தளத்தை நிறுவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதனால் அனைவரும் எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் அரசாங்க சலுகைகளை அணுக முடியும். 

குடும்ப அடையாள அட்டை குறித்த சில முக்கிய அம்சங்கள் இதோ:

- குடும்ப ஐடி என்பது ஒரு தனித்துவமான 12 இலக்க எண்.

- இது குடும்பத்தின் ரேஷன் கார்டை மற்ற அரசாங்க தரவுத்தளங்களுடன் இணைக்கிறது.

- இது தகுதியான குடும்பங்கள் மற்றும் அவர்களின் தனிப்பட்ட பயனாளிகளை அடையாளம் காணும் செயல்முறையை எளிதாக்குகிறது.

- குடும்பத்தில் சம்பாதிக்கும் உறுப்பினர், அவரது வாழ்க்கைத் துணை, குழந்தைகள், பெற்றோர், உடன்பிறந்தவர்கள் மற்றும் சார்ந்திருப்பவர்கள் அடங்குவர்.

மூத்த குடிமக்கள் எப்படி அடையாளம் காணப்படுவார்கள்?

குடும்ப ஐடி முறையைப் பயன்படுத்தி, 60 வயதை நெருங்கும் நபர்களை அரசாங்கம் கண்காணிக்கும். 60 வயதை நெருங்குபவர்கள் எஸ்எம்எஸ், வாட்ஸ்அப் அல்லது தொலைபேசி அழைப்பு மூலம் சம்மதத்திற்காக தொடர்பு கொள்ளப்படுவார்கள். இந்த வழிகள் மூலம் எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை என்றால், உள்ளூர் அதிகாரிகள் மற்றும் உதவியாளர்கள் ஒப்புதல் பெற அவர்களின் வீடுகளுக்குச் செல்வார்கள். ஒப்புதல் பெறப்பட்டதும், டிஜிட்டல் முறையில் அல்லது நேரில், 15 நாட்களுக்குள் ஓய்வூதிய ஒப்புதல் செயல்முறை இறுதி செய்யப்படும். ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, தொகை நேரடியாக ஆதார் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும்.

உத்தரபிரதேச அரசின் முதியோர் ஓய்வூதியம்

முதியோர் ஓய்வூதியம் என்பது பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மூத்த குடிமக்களுக்கு உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு அரசு திட்டமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், மாநில அரசு தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ.1,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை நேரடியாக செலுத்துகிறது. ஆண்களும் பெண்களும் இந்தத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்கு யார் தகுதி பெறுகிறார்கள்?

- முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெற, விண்ணப்பதாரர் 60 வயதுக்கு மேலானவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

- பயனாளிகள் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே இருக்க வேண்டும்.

- குறிப்பிட்ட வரம்பை மீறாத ஆண்டு வருமானத்துடன் இருக்க வேண்டும். 

- இந்த வரம்பு கிராமப்புறங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.46,080 ஆகவும், நகர்ப்புறங்களுக்கு ரூ.56,460 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

- தற்போது, இதற்கு ​​பயனாளிகள் ஒரு படிவத்தை நிரப்பி ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 

- தங்கள் வயது, வருமானம் மற்றும் அடையாளத்தை சரிபார்க்கும் ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும். 

- படிவம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், அவர்களின் ஓய்வூதிய விண்ணப்பம் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்படும்.

புதிய ஓய்வூதிய முறையால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?

புதிய டிஜிட்டல் அமைப்பு தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்களை தானாகவே அங்கீகரிக்கும். அதாவது அவர்கள் படிவங்களை நிரப்பவோ, ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கவோ அல்லது அலுவலகங்களுக்குச் செல்லவோ தேவையில்லை. இந்த மாற்றம் ஓய்வூதிய செயல்முறையை கணிசமாக எளிதாக்கி விரைவுபடுத்தும். குறிப்பாக விண்ணப்ப செயல்முறையை பெரும்பாலும் சவாலாகக் காணும் மூத்த குடிமக்களுக்கு இது பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.

மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியத் திட்டம் சுருக்கமாக....

- உத்தரபிரதேச அரசு மூத்த குடிமக்களுக்கான ஓய்வூதிய நடைமுறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செயல்படுத்தியுள்ளது.

- ஓய்வூதியம் பெற இனி மூத்த குடிமக்கள் தனியாக விண்ணப்பிக்க வெண்டிய அவசியம் இல்லை.

- ஓய்வூதிய செயல்முறை குடும்ப அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கப்படும்.

- 60 வயதில் தானாக ஓய்வூதியம் தொடங்கும்.

- உத்தர பிரதெசத்தை தொடர்ந்து பிற மாநிலங்களிலும் இந்த ஓய்வுதிய நடைமுறை அமலுக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

senior citizenspensionFamily IdpensionersUttar Pradesh

