English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு CPPS, DLC, ஓய்வூதியச் சீட்டு... வசதிகளை அதிகரிக்கும் 10 முக்கிய அறிவிப்புகள்

மூத்த குடிமக்களுக்கு CPPS, DLC, ஓய்வூதியச் சீட்டு... வசதிகளை அதிகரிக்கும் 10 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Pension News In Tamil: 2025 ஆம் ஆண்டில் மூத்த குடிமக்களுக்காக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன? 10 டாப் அம்சங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 11, 2025, 10:50 AM IST
  • இந்திய ரயில்வேயின் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்ட பயண வசதி.
  • மாதாந்திர ஓய்வூதியச் சீட்டுகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன.
  • ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்டின் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்ட சுகாதாரப் பாதுகாப்பு.

Trending Photos

ஒரு ஹிட்... அடுத்து என்ன ஆச்சு? மாயமாய் மறைந்த அந்த நடிகைகள்!
camera icon7
Top Tamil Actress
ஒரு ஹிட்... அடுத்து என்ன ஆச்சு? மாயமாய் மறைந்த அந்த நடிகைகள்!
2026ல் பணப் படுக்கையில் உறங்கப் போகும் 4 ராசிகள்: குருவின் விபரீத ராஜயோகம் அளிக்கும் ஜாக்பாட்
camera icon8
Jupiter transit
2026ல் பணப் படுக்கையில் உறங்கப் போகும் 4 ராசிகள்: குருவின் விபரீத ராஜயோகம் அளிக்கும் ஜாக்பாட்
கோடீஸ்வர யோகம்! செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அடுத்த 41 நாட்கள் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டும்
camera icon14
Mars Transit
கோடீஸ்வர யோகம்! செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அடுத்த 41 நாட்கள் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டும்
EMI சுமையை குறைக்க எளிய வழி..குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக்கடன்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Home Loan
EMI சுமையை குறைக்க எளிய வழி..குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக்கடன்! எப்படி தெரியுமா?
மூத்த குடிமக்களுக்கு CPPS, DLC, ஓய்வூதியச் சீட்டு... வசதிகளை அதிகரிக்கும் 10 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Senior Citizens Latest News: 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் மூத்த குடிமக்கள் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். சமீபத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்காக கொண்டுவரப்படுள்ள சிறப்பு திட்டங்கள் என்ன? ஓய்வூதியதாரர்களின் வசதிகளை அதிகரிக்க அரசு என்னென்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்தது? 2025 ஆம் ஆண்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கு கிடைத்த முக்கிய செய்திகள் என்ன? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

2025 ஆம் ஆண்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கு வந்த மாற்றங்கள்

2025 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் மூத்த குடிமக்களுக்குப் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. மூத்த குடிமக்களின் சிறப்புத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, மேம்படுத்தப்பட்ட போக்குவரத்து வசதிகள், விரிவுபடுத்தப்பட்ட சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் விரைவுபடுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியப் பட்டுவாடாக்கள் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களை மத்திய அரசும் பல மாநில அரசுகளும் செயல்படுத்தியுள்ளன. 2025 ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட்டிலும் மூத்த குடிமக்களுக்கான முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.

2025 ஆம் ஆண்டு முடிவடையவுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய 2025 ஆம் ஆண்டின் பத்து முக்கிய முன்னேற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

1. Pension Disbursement: எந்த வங்கி கிளை மூலமாகவும் ஓய்வூதியம் பெறும் வசதி

ஜனவரி 1, 2025 முதல், ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா அமைப்பை (CPPS) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இப்போது, ​​ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் இந்தியாவின் எந்தவொரு வங்கி கிளையிலிருந்தும் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்குத் திரும்பும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அல்லது வேறு இடங்களுக்குக் குடிபெயரும் மூத்த குடிமக்களுக்கு இது ஒரு பெரிய நிவாரணமாகும். இது ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா ஆணைகளை மாற்றுவது அல்லது ஆவண வேலைகளில் ஈடுபடுவது போன்ற சிரமங்களைத் தவிர்க்கிறது.

2. Digital and doorstep life certificate submission: டிஜிட்டல் மற்றும் வீட்டு வாசலிலேயே ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு வசதி

மூத்த குடிமக்கள் இப்போது தங்கள் வருடாந்திர ஆயுள் சான்றிதழை (ஜீவன் பிரமாண்) ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது தபால்காரர்கள், வங்கிகள் அல்லது தபால் நிலையங்கள் வழியாக வீட்டு வாசலிலேயே கிடைக்கும் சேவைகள் மூலமகவோ சமர்ப்பிக்கலாம். இந்தச் சீர்திருத்தம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரும் நிவாரணத்தை அளிக்கிறது. குறிப்பாக நடமாடுவதில் சிரமம் உள்ளவர்களுக்கு இது பெரிதும் பயனளிக்கிறது.

3. மூத்த குடிமக்கள் நல இணையதளம் (SCWP)

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரால் மே 2, 2025 அன்று தொடங்கப்பட்ட SCWP, முதிய குடிமக்கள் அரசாங்கத் திட்டங்கள், சுகாதாரப் பலன்கள், நலன்புரி சேவைகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் குறித்த புதுப்பிப்புகளை அணுகுவதற்கான ஒரு ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் தளத்தை வழங்குகிறது. இது மூத்த குடிமக்கள் சேவைகளை எளிதாகப் பெறுவதற்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது.

4. Ayushman Bharat: ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்டின் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்ட சுகாதாரப் பாதுகாப்பு

ஆயுஷ்மான் பாரத் - பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா (AB PM-JAY) திட்டத்தின் கீழ், 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் இப்போது “ஆயுஷ்மான் வய வந்தனா” அட்டை மூலம் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் உட்பட, ஆண்டுக்கு ₹5 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெறலாம்.

செப்டம்பர் 11, 2024 அன்று மத்திய அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த விரிவாக்கம், சுகாதாரப் பராமரிப்பின் நிதிச் சுமையை கணிசமாகக் குறைக்கிறது. 2025 ஆம் ஆண்டில், இந்த விரிவாக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்கள் (70+) இப்போது ஆயுஷ்மான் வய வந்தனா அட்டையைப் பெற்று, ஆண்டுக்கு ₹5 லட்சம் வரை இலவச உள்நோயாளிகள் சிகிச்சையைப் பெறலாம். 

5. Monthly pension slips: மாதாந்திர ஓய்வூதியச் சீட்டுகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன

மத்திய ஓய்வூதியக் கணக்கு அலுவலகம் (CPAO), அனைத்து வங்கிகளும் அனைத்து மத்திய அரசு சிவில் ஓய்வூதியதாரர் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரருக்கும் தவறாமல் மாதாந்திர ஓய்வூதியச் சீட்டுகளை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளது. நவம்பர் 25, 2025 தேதியிட்ட அலுவலகக் குறிப்பாணை, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ், வாட்ஸ்அப் அல்லது பிற முறைகள் மூலம் உடனடியாக வழங்குவதை வலியுறுத்துகிறது. இதன் மூலம் மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் சீட்டுகளைத் தெளிவான, படிக்கக்கூடிய வடிவத்தில் பெறுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது.

6. Indian Railways: இந்திய ரயில்வேயின் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்ட பயண வசதி

புதிய விதிகளின்படி, முன்பதிவின்போது கோரப்படாவிட்டாலும், மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பிற குழுக்களுக்குக் காலியிடங்கள் இருக்கும்போது தானாகவே கீழ் படுக்கைகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன. படுக்கை வசதி மற்றும் ஏசி பெட்டிகளிலும் பிரத்யேக கீழ் படுக்கை, அதாவது லோயர் பர்த் ஒதுக்கீடுகள் உள்ளன. இது வயதான பயணிகளுக்கு ரயில் பயணத்தை பாதுகாப்பானதாகவும் வசதியானதாகவும் ஆக்குகிறது.

7. Higher TDS Exemption: வட்டி மீதான அதிக டிடிஎஸ் விலக்கு வரம்பு

2025 பட்ஜெட், மூத்த குடிமக்கள் ஈட்டும் வட்டி மீதான டிடிஎஸ் (மூலத்தில் வரி பிடித்தம்) வரம்பை ₹50,000 இலிருந்து ₹1,00,000 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இதன் பொருள், ஏப்ரல் 1, 2025 முதல், இந்த வரம்பு வரை நிலையான வைப்புத்தொகைகள், சேமிப்புக் கணக்குகள் மற்றும் அதுபோன்ற கருவிகளிலிருந்து கிடைக்கும் வட்டிக்கு டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்யப்படாது.

8. Rental Income: வாடகை வருமானத்திற்கான அதிக டிடிஎஸ் பிடித்த வரம்பு

2025 பட்ஜெட், நிலம் அல்லது கட்டிடத்திற்கான வாடகை மீதான டிடிஎஸ் பிடித்த வரம்பையும் ஆண்டுக்கு ₹2,40,000 இலிருந்து ஆண்டுக்கு ₹6,00,000 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இது ஏப்ரல் 1, 2025 முதல், வாடகை வருமானத்தை நம்பியிருக்கும் மூத்த குடிமக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கிறது.

9. NSS: தேசிய சேமிப்புத் திட்டத்திலிருந்து வரி இல்லாத வித்டிராயல்கள்

2025 பட்ஜெட்டில் திருத்தப்பட்ட பிரிவு 80CCA-இன் கீழ், ஆகஸ்ட் 29, 2024 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு தேசிய சேமிப்புத் திட்டத்திலிருந்து (NSS) செய்யப்படும் வித்டிராயல்கள் இப்போது முழுமையாக வரி இல்லாதவையாக இருக்கும். இது மூத்த குடிமக்களுக்கு அவர்களின் சேமிப்பை நிர்வகிப்பதில் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது.

10. Pension: ஜூலை 2025 முதல் ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிப்பு

இது முதியோர் மக்கள்தொகை தொடர்பான ஒரு மாநிலம் சார்ந்த மேம்பாடு ஆகும். ஜூலை 2025 முதல், பீகார் அரசாங்கம் மூத்த குடிமக்களுக்கான மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையை ₹400 இலிருந்து ₹1,100 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இது மாதத்திற்கு ₹700 என்ற குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பாகும்.

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியம், இலவச சிகிச்சை.. அற்புதமான நன்மைகளுடன் 13 மத்திய அரசு திட்டங்கள்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அரியர் தொகை ஜனவரி 2026 முதல் கிடைக்குமா? நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

senior citizenspensionpensionersYear ender 2025Personal Finance

Trending News