SGB முதலீட்டாளர்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்! 202% அசுர வளர்ச்சி - RBI அதிரடி அறிவிப்பு!

Sovereign Gold Bond : தங்கப் பத்திரம் திட்டத்தில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு 202 விழுக்காடு வளர்ச்சி கிடைத்திருப்பதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 20, 2026, 02:17 PM IST
  • ஆர்பிஐ முக்கிய அறிவிப்பு
  • தங்கப் பத்திரத்தில் முதலீடு செய்தவர்களே!
  • 202 விழுக்காடு லாபம் கிடைத்துள்ளது

Sovereign Gold Bond : இந்தியாவில் பாதுகாப்பான மற்றும் லாபகரமான முதலீடாகக் கருதப்படும் தங்கப் பத்திரத் திட்டத்தில் (Sovereign Gold Bond - SGB) முதலீடு செய்தவர்களுக்கு தற்போது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. ரிசர்வ் வங்கி (RBI), 2020-21 சீரிஸ்-VII தங்கப் பத்திரங்களை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறுவதாக (Premature Redemption) அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டில் 200 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான லாபத்தை ஈட்டியுள்ளனர்.

ஐந்தரை ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்கு லாபம்

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இந்த 2020-21 சீரிஸ் VII தங்கப் பத்திரங்கள் வெளியிடப்பட்ட போது, ஒரு யூனிட் தங்கத்தின் விலை ரூ. 5,051 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. தற்போது ஐந்தரை ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று ஏப்ரல் 20ல் இதற்கான மீட்பு விலையாக ரூ. 15,254 என RBI அறிவித்துள்ளது. அதாவது, 2020ல் ரூ. 1 லட்சம் முதலீடு செய்த ஒருவருக்கு, இன்று அதன் மதிப்பு ரூ. 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. இது முதலீட்டாளர்களுக்குக் கிடைத்துள்ள அசுர வளர்ச்சியாகக் கருதப்படுகிறது.

மீட்பு விலை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

தங்கப் பத்திரங்களை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறும்போது, அதற்கான விலையை 'இந்தியா புல்லியன் மற்றும் ஜூவல்லர்ஸ் அசோசியேஷன்' (IBJA) வெளியிடும் தரவுகளின் அடிப்படையில் ரிசர்வ் வங்கி தீர்மானிக்கிறது. இதன்படி, மீட்பு தேதிக்கு முந்தைய மூன்று வேலை நாட்களில் நிலவிய 999 தூய்மையான தங்கத்தின் சராசரி இறுதி விலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த ரூ. 15,254 என்ற விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கூடுதல் பலனாக 2.5% வட்டி

தங்கப் பத்திரத் திட்டத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமே, தங்கத்தின் விலை உயர்வின் மூலம் கிடைக்கும் லாபத்துடன் சேர்த்து, முதலீட்டுத் தொகைக்கு ஆண்டுக்கு 2.5% வட்டியும் வழங்கப்படுவதாகும். இந்த வட்டித் தொகை அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை முதலீட்டாளர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படுகிறது. இதன்படி பார்த்தால், கடந்த ஐந்தரை ஆண்டுகளில் விலை உயர்வு லாபம் மட்டுமின்றி, வட்டி வருவாயும் சேர்ந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு பெரும் நிதியாதாரத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

தங்கப் பத்திரங்களுக்கான வரி விதிப்பு முறைகள்

தங்கப் பத்திரங்களில் கிடைக்கும் லாபத்திற்கு வரி விலக்கு உண்டா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் உள்ளது. ஆனால், முதிர்வு வரை வைத்தால் வரி இல்லை. ஒரு முதலீட்டாளர் பத்திரத்தை வாங்கியது முதல் அதன் முழு முதிர்வு காலம் 8 ஆண்டுகள் வரை வைத்திருந்து, அதன் பிறகு பணமாக்கினால், அதற்கு மூலதன ஆதாய வரி கிடையாது. இது முற்றிலும் வரி விலக்கு பெற்றது.

பத்திரங்களை வாங்கி 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு விற்பனை செய்தால், கிடைக்கும் லாபத்திற்கு 12.5% நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரி விதிக்கப்படும். 12 மாதங்களுக்குள் விற்றால், அது உங்கள் தனிப்பட்ட வருமான வரி வரம்பின் கீழ் (Slab Rate) வரிக்கு உட்படுத்தப்படும். தங்கப் பத்திரங்கள் மூலம் கிடைக்கும் 2.5% வட்டி வருமானம், உங்கள் ஆண்டு வருமானமாகக் கருதப்பட்டு, உங்கள் வருமான வரி வரம்பிற்கு ஏற்ப வரி விதிக்கப்படும்.

யார் முன்கூட்டியே பணமாக்க முடியும்?

பொதுவாக ஒரு தங்கப் பத்திரத்தின் முதிர்வு காலம் 8 ஆண்டுகள் ஆகும். இருப்பினும், அவசரத் தேவைக்காக அல்லது லாபத்தை எடுக்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்காக, 5 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு அந்தப் பத்திரங்களை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெற அரசு அனுமதிக்கிறது. அந்த வகையில் தற்போது 2020-ல் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய சந்தை சூழலில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், இது போன்ற அரசு சார்ந்த பத்திரத் திட்டங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்குப் பாதுகாப்பான மற்றும் அதிக லாபம் தரும் சிறந்த மாற்று முதலீடு திட்டங்களாக திகழ்கின்றன. 

SGB returnsSovereign Gold Bond IndiaRBISGB redemption pricegold bond profit

