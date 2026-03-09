English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஏஐ-ஆல் காணாமல் போகும் வேலைகள்! வெளியான ஷாக்கிங் ஆய்வறிக்கை..

Anthropic Research Reveals AI Replace : ஆர்டிஃபீஷியல் இன்டலிஜன்ஸ் எனும் ஏஐ-ன் வளர்ச்சி, கடந்த சில வருடங்களில் அபரிபிதமானதாக இருக்கிறது. இந்த வளர்ச்சியால் சில வேலைகள் காணாமல் போக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரம், இதோ.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 9, 2026, 02:10 PM IST
  • ஏஐ ஏற்படுத்தப்போகும் மாற்றங்கள்
  • அதிர்ச்சியளிக்கும் ஆய்வு
  • என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Anthropic Research Reveals AI Replace : சமீபத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனமான ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனம் புதிய ஆய்வை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் ஏஐ-ன் வளர்ச்சியால் பலவித மாற்றங்கள் எழ வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் சில வேலைகள் இதனால் காணாமல் போகும் என்றும் அதிர்ச்சியான தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இது குறித்த முழு  விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

ஏஐ ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள்: 

உலக அளவில் ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் (Artificial Intelligence) எனப்படும், AIன் வளர்ச்சி அதிகமாக உள்ளது. எதிர்காலத்தில் ஏஐ தான் அனைத்தையும் ஆக்கிரமிக்கும் என்ற கருத்து தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது. இப்போதே பல்வேறு துறைகளில் AI அதிக அளவிலான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனால் பல பலர் வேலை இழக்கும் அபாயமும் இந்த நிலையில், ஏஐ நிறுவனமான,ஆந்த்ரோபிக் ஒரு அதிர்ச்சிக்குரிய ஆய்வை வெளியிட்டு இருக்கிறது. 

ஏஐ-ல் ஏற்படப்போகும் மாற்றங்கள் குறித்த விவாதங்கள் தீராமல் எழுந்து வரும் நிலையில், அலுவலக பணிகளில் அதிகமாக மீண்டும் செய்யப்படும் பணிகள், ஏஐ-ஆல் விரைவாக பாதிப்படையும் என கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, பெரிய அளவில் வேலை இழப்புகள் ஏற்படும் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் பெரிய அளவில் இல்லை என்றும் அந்த ஆய்வறிக்கையில் தெரிய வந்துள்ளது. 

ஏஐ, வேலை வாய்ப்புகளை எந்த வகையில் பாதிக்கும் என்பதை மதிப்பிட, ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனத்தை சேர்ந்த் பொருளாதார் நிபுணர்கள், ‘Exposure Index’ எனப்படும் புதிய கணக்கீட்டு முறையை உருவாக்கி இருக்கின்றனர். இதை உருவாக்கியவர்கள், மேக்சிம் மைசென்கோப் மற்றும் பீட்டர் மெக்ரோரி உள்ளிட்டோர் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஏற்படுத்தும் தாக்கம்..!

மேற்கூறிய முறை, ஒரு வேலை பதவியின் பெயரை மட்டுமே பார்க்காமல், அந்த வேலையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பணியையும் தனித்தனியாக ஆய்வு செய்யுமாம். அந்த பணிகளை, ஏஐ எளிதாக செய்தால், அந்த வேலை, அதிக ஆபத்தில் இருப்பதாக மதிப்பிடப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்த ஆய்வில் தொழில்நுட்ப துறையை சேர்ந்த் சில வேலைகள், பாதிப்படைய வாய்ப்புள்ளது.

தொழில்நுட்ப துறையில் இருக்கும் ப்ரோகிராமர்கள், மென்பொருள் டெவலப்பர்கள் உள்ளிட்ட வேலைகள், ஏஐ-ஆல் பறிபோகப்போகும் வேலைகளில் முதல் இடத்தில் உள்ளனவாம். இப்போது இருக்கும் பல ஏஐ கருவிகள், ப்ரோகிராம்களை எழுதுவதையும், தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதையும் சகஜமாக்கி இருக்கிறது. இதைத்தாண்டி, டேட்டா எண்ட்ரி ஆப்ரேட்ட்ர்கள் மற்றும் மருத்துவ பதிவு மேலாளர்கள் உள்ளிட்ட பதவிகளும் அபத்தான பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனவாம்.

புதிய ஆய்வில் இருந்த உண்மை!

மேற்கூறிய பணிகள், பொதுவாகவே ஒரே மதிரியான கட்டுப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறைகளை கொண்டனவாக இருக்குமாம். இதையடுத்து, ஏஐ அவற்றை எளிதாக கையாள முடியும் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், அனைத்து வேலைகளும் ஏஐ மூலம் உடனடியாக மாற்றப்படாதாம். இதைத்தான், அந்த அறிக்கையும் கூறுகிறது. மனித உழைப்பு, உடலுழைப்பு தேவைப்படும் வேலைகளுக்கு, ஏஐ-ஆல் எந்த பாதிப்பும் இல்லையம். சமையல் துறை, காவல்துறை, வீட்டு வேலை செய்யும் தொழில் உள்ளிட்ட பல பனிகள், மனித திறன் தேவைப்படும் எனும் நிலையில் இருக்கிறது. இதற்கு நேரடி அனுபவமும் அவசியம். இதனால், ஏஐ தொழிநுட்பம் இதில் நுழைய வாய்ப்பில்லை. ஏஐ வளர்ச்சியால்தான், வேலை இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன என்பதற்கு ஆதாரம் தற்போது வரை எதுவும் இல்லை என்று இந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. ஆனால், அதன் தொடக்கமாக வரும் சில அண்டுகள் அமையலாம் என்று கூறப்படுகிறது. 22 முதல் 25 வயதுக்குள் இருக்கும் இளம் பணியாளர்களை நியமிக்கும் பணிகள், பல துறைகளில் குறைந்துள்ளன. எனவே, ஏஐ எதிர்கால வேலை சந்தையில் மெதுவாக பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் என கூறப்படுகிறது.

About the Author
AiAnthropic ResearchAI Jobs

