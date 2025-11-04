English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆயுள் சான்றிதழ்: தனியார் துறை EPS ஓய்வூதியதாரர்களும் DLC சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா?

ஆயுள் சான்றிதழ்: தனியார் துறை EPS ஓய்வூதியதாரர்களும் DLC சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா?

Life Certificate for Pensioners: தனியார் துறைகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா? இதற்கான வழிமுறை என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 4, 2025, 10:30 AM IST
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்ப்பிக்க வேண்டுமா?
  • அரசு மற்றும் தனியார் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சமர்ப்பிப்பு செயல்முறையில் வித்தியாசம் உள்ளதா?
  • ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் என்ன?

ஆயுள் சான்றிதழ்: தனியார் துறை EPS ஓய்வூதியதாரர்களும் DLC சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா?

Pension Latest News: நவம்பர் மாதம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கியமான மாதமாக கருதப்படுகின்றது. இந்த மாதத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்பிக்க வேண்டும். இதை செய்ய தவறினால் ஓய்வூதியம் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படக்கூடும்.

Life Certificate: வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

ஓய்வூதியதாரர்கள் தாங்கள் உயிருடன் இருப்பதை அறிவிக்கும் ஒரு ஆவணமாக, ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது. இந்த ஆவணம் எந்த வித தடையுமின்றி ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை பெறுவதை உறுதி செய்ய உதவுகின்றது. அரசு பணிகளில் உள்ளவர்கள், அதாவது மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு பணிகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள்தான் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா அல்லது தனியார் துறைகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இதை சமர்ப்பிகக் வேண்டுமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கு உள்ளது.

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்ப்பிக்க வேண்டுமா? 

ஆம். மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஓய்வூதியதாரர்களைப் போலவே, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டமான இபிஎஸ் -ன் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறும் தனியார் துறை நிறுவனங்களில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இது அரசு துறை தனியார் துறை என்ற பாரபட்சம் இல்லாமல் அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் தாங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கான சான்றாக சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஒரு ஆவணமாகும். 

அரசு மற்றும் தனியார் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சமர்ப்பிப்பு செயல்முறையில் வித்தியாசம் உள்ளதா?

அரசு மற்றும் தனியார் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சமர்ப்பிப்பு செயல்முறைகளில் சிறிய வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், இப்போது ஏற்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப மாற்றங்களால், இருவரும் ஒரே மாதிரியான நவீன முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். 

பொதுவாக அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களை அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்ட சேனல்கள் மூலம் சமர்ப்பிக்கிறார்கள். இபிஎஸ் மூலம் பெரும்பாலும் ஓய்வூதியம் பெறும் தனியார் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள் சற்றே மாறுபட்ட விருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளனர். இரு தரப்பு ஊழியர்களும் அவர்களின் குறிப்பிட்ட ஓய்வூதிய வழங்குநரைப் பொறுத்து, அரசாங்கத்தின் ஜீவன் பிரமான் (டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்) தளம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் முறைகள்

Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் - ஆன்லைன் முறையில் அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜீவன் பிரமான் (Jeevan Pramaan) போர்டல் அல்லது உமங் செயலியைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம். ஓய்வூதியதாரர்களின் ஆதார் எண், மொபைல் எண் மற்றும் ஓய்வூதியக் கணக்கு விவரங்களை உள்ளிட்ட பிறகு, ஓய்வூதியதாரர் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்புக்கு உட்படுகிறார்கள். தகவல்கள் சரியாக இருந்தால், சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்டு, அதன் பிரமாண் ஐடி தொடர்புடைய வங்கி அல்லது துறைக்கு அனுப்பப்படும்.

Physical submission: ஃபிசிக்கல் சமர்ப்பிப்பு - அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள் இருவரும் ஃபிசிக்கல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது வங்கிக் கிளை அல்லது குடிமக்கள் சேவை மையத்தில் (CSC) இந்த வசதியை பெறலாம். இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி மற்றும் வேறு சில பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் கிடைக்கும் வீட்டு வாசலில் வங்கி சேவைகள் மூலமும் இதை செய்யலாம்.

Government Pensioners: அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான வழிகள்

- அவர்களின் ஓய்வூதிய விநியோக அதிகாரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேனல்கள் மூலம் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.

- வங்கியில் நேரில் ஆஜராகும் பாரம்பரிய முறையைத் தேர்வுசெய்யலாம்.

- நேரில் ஆஜராக முடியாவிட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் கையொப்பமிடப்பட்ட ஃபிசிக்கல் சான்றிதழைப் பயன்படுத்தலாம்.

- மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மற்றும் கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, பல வங்கிகள் மற்றும் தபால் நிலையங்கள் பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வீடுகள் / மருத்துவமனைகளிலேயே வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பெறும் வசதியை வழங்குகின்றன.

- ஜீவன் பிரமான் டிஜிட்டல் சேவையைப் பயன்படுத்தலாம்.

Private Sector Pensioners: தனியார் துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான வழிகள்

- ஓய்வூதிய வழங்குநர் அல்லது ஓய்வூதிய நிதியின் விதிமுறைகளைப் பொறுத்து செயல்முறை மாறுபடும்.

- தனியார் துறை ஓய்வூதியதாரர்களும் ஜீவன் பிரமான் டிஜிட்டல் சேவையைப் பயன்படுத்தலாம்.

- ஓவூதியதாரர்கள் தங்கள் வங்கி, CSC அல்லது வீட்டு வாசலில் வங்கி சேவைகள் மூலமும் ஒரு ஃபிசிக்கல் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஆயுள் சான்றிதழ சமர்ப்பிப்பு வழிகள் பெரும்பாலும் ஒத்ததாக இருந்தாலும், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய வழங்குநரின் குறிப்பிட்ட தேவைகளை தெரிந்துகொள்வது நல்லது.

DLC: Digital Life Certificate 4.0 campaign

கடந்த சில ஆண்டுகளை போலவே ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் நலத்துறை (DoPPW) இந்த ஆண்டும் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (DLC) 4.0 பிரச்சாரத்தை நடத்துகிறது. நவம்பர் 1 ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த பிரச்சாரம் நவம்பர் 30 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். இதில் சுமார் 2,000 நகரங்களில் விழிப்புணர்வு முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. 

மேலும் படிக்க | EPFO : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வெளியான மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்!

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் இதை செய்யவில்லை என்றால் பென்ஷன் கிடைக்காது

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Digital Life certificateLife CertificateDLCpensionerspension

