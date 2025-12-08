வெள்ளி நகைகளில் போலி.. புதிய முத்திரை - மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Central Government : நாட்டில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளில் போலி நகைகளை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதன்தொடர்ச்சியாகவே வெள்ளி ஆபரணங்களில் HUID முத்திரை கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இது தூய்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. இந்தியாவில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்றவை கலச்சார மரபுகளை கொண்டிருந்தாலும் நிதி பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்களை கொடுக்கும் விலையுயர்ந்த ஆபரணங்களாக இருக்கின்றன. இவற்றில் போலிகள் உருவாவது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஹால்மார்க்கிங் நடைமுறைகளை நீக்கி, வெள்ளி ஆபரணங்களுக்கு ஹால்மார்க்கிங் தனித்துவ அடையாள எண் (HUID) கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது இது குறித்த ஒரு புதிய அப்டேட்டை மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி வெளியிட்டுள்ளார்.
வெள்ளி HUID குறியீடு கட்டாயம்
வெள்ளி ஆபரணங்களுக்கு ஹால்மார்க்கிங் கொண்டு வருவதற்கான இந்தியத் தர நிர்ணயச் சட்டம் (BIS) இருந்தாலும், ஹால்மார்க் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு வெள்ளிப் பொருளுக்கும் HUID குறியீடு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2025 செப்டம்பர் 1 முதல் அமலுக்கு வந்தது. HUID போர்ட்டல் தொடங்கப்பட்ட மூன்று மாதங்களுக்குள், 17 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வெள்ளி ஆபரணங்கள் ஹால்மார்க் செய்யப்பட்டுள்ளன. இது நகை வியாபாரிகள் மற்றும் நுகர்வோர் மத்தியில் இத்திட்டத்தின் மீதான வலுவான நம்பிக்கையைக் காட்டுகிறது. ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட பொருட்களில், 925 மற்றும் 800 தூய்மை தரங்கள் கிட்டத்தட்ட 90% ஆகும். ஹால்மார்க்கிங் செயல்முறையானது 2024-25 நிதியாண்டில் 32 லட்சம் வெள்ளிப் பொருட்களை எட்டியது.
HUID என்றால் என்ன?
HUID (Hallmarking Unique Identification) என்பது ஒவ்வொரு ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட வெள்ளிப் பொருளிலும் லேசர் மூலம் குறிக்கப்படும் ஆறு இலக்க எழுத்து-எண் குறியீடு ஆகும். இந்தக் குறியீட்டில் BIS தரநிலை குறி, "SILVER" என்ற சொல், தூய்மைத் தரம் மற்றும் தனித்துவமான 6 இலக்க HUID எண் ஆகியவை இடம்பெறும். தங்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே, வெள்ளியிலும் இந்த HUID அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு வெள்ளிப் பொருளின் முழுமையான டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு (Digital Traceability) உறுதி செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் தூய்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுவதுடன், போலி ஹால்மார்க்கிங் முற்றிலும் தடுக்கப்படுகிறது.
மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறை அமைச்சர்பிரகலாத் ஜோஷி அவர்கள், "வெள்ளியில் HUID கட்டாயமாக்கப்படுவது, தூய்மையை உறுதி செய்வதிலும், போலி ஹால்மார்க்கிங்கை நீக்குவதிலும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
BIS CARE செயலி மூலம் தூய்மையைச் சரிபார்த்தல்
நுகர்வோர் தங்கள் ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட வெள்ளி ஆபரணங்களின் உண்மையான தூய்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை BIS CARE மொபைல் செயலி (Android மற்றும் iOS-இல் இலவசமாகக் கிடைக்கும்) மூலம் உடனடியாகச் சரிபார்க்கலாம்.
இந்தச் செயலி மூலம் அறியக்கூடிய முக்கிய விவரங்கள்:
* வெள்ளிப் பொருளின் தூய்மைத் தரம்.
* ஆபரணத்தின் வகை (சங்கிலி, கொலுசு போன்றவை).
* ஹால்மார்க்கிங்கிற்குச் சமர்ப்பித்த நகைக்கடைக்காரர் விவரங்கள்.
* பரிசோதனை மற்றும் ஹால்மார்க்கிங் மையத்தின் (AHC) விவரங்கள்.
* இந்தச் செயலி 12 மொழிகளில் கிடைக்கிறது.
வெள்ளியில் தூய்மைத் தரத்தின் வகைகள்
வெள்ளி ஆபரணங்களுக்கான திருத்தப்பட்ட இந்தியத் தரநிலையின் கீழ் தற்போது ஏழு தூய்மைத் தரங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவை 800, 835, 925, 958, 970, 990 மற்றும் 999. இதில் 958 மற்றும் 999 ஆகியவை சமீபத்தில் சேர்க்கப்பட்டவை.
ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட முன்னணிப் பொருட்கள்
HUID அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து, அதிக அளவில் ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட வெள்ளிப் பொருட்களின் பிரிவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
வெள்ளி கொலுசு (Payal/Anklet): எடை வாரியாக 27% பங்களிப்புடன் மிகப்பெரிய பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 90% கொலுசுகள் 800 தூய்மைத் தரத்தில் உள்ளன.
வெள்ளி விளக்கு (Diya/Lamp): 7% பங்களிப்புடன், 99% விளக்குகள் 800 ppt மற்றும் 925 ppt தூய்மைத் தரத்தில் உள்ளன.
வெள்ளி தட்டுகள், சிலைகள் மற்றும் நாணயங்கள் போன்ற கலைப் பொருட்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஹால்மார்க் செய்யப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான வெள்ளிச் சிலைகள் 925 ppt தூய்மையிலும், நாணயங்கள் 990 ppt தூய்மையிலும் உள்ளன.
இந்தியாவில் ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட வெள்ளியின் அளவு அடிப்படையில் தென்னிந்தியாவே முன்னணியில் உள்ளது.
விழிப்புணர்வு
BIS ஆனது நாடு முழுவதும் நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், நகை வியாபாரிகளுடன் உரையாடல்கள் மற்றும் சமூக ஊடகப் பிரச்சாரங்கள் மூலம் HUID அடிப்படையிலான ஹால்மார்க்கிங்கை சுமூகமாக அமல்படுத்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் HUID-ஐ அறிமுகப்படுத்தியதன் பின்னணி, இந்த உலோகங்கள் மீதான நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்வதும், நுகர்வோரைப் பாதுகாப்பதும் ஆகும். தங்க ஆபரணங்களுக்கு ஹால்மார்க்கிங் கட்டாயமாக்குவது ஏற்கனவே 373 மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்போது வெள்ளிக்கும் HUID மூலம் வலுவான அடித்தளம் போடப்பட்டுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ