வெள்ளி விலை அசுர வளர்ச்சி! 625% லாபம் - இப்போது வாங்குவது லாபமா? நஷ்டமா?

Silver price : வெள்ளி இப்போது வாங்கலாமா? வேண்டாமா? என யோசித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 4, 2026, 08:55 AM IST
  • வெள்ளி விலை அப்டேட்
  • இப்போது வாங்கலாமா?
  • முதலீட்டுக்கு சரியான நேரம்

வெள்ளி விலை அசுர வளர்ச்சி! 625% லாபம் - இப்போது வாங்குவது லாபமா? நஷ்டமா?

Silver price : தங்கத்துக்கு நிகராக வெள்ளி விலையும் கிடுகிடுவென உயர்ந்து பொதுமக்களே ஆச்சரியத்தில் தள்ளியிருக்கிறது. கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும்போது வெள்ளி விலை பன்மடங்கு உயர்ந்துவிட்டது. இருப்பினும் கடந்த சில நாட்களாக வெள்ளி விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படுகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி 4,20,000 ஆயிரம் ரூபாய் என்ற உச்சத்தைத் தொட்ட நிலையில், அடுத்தடுத்த 5 நாட்களில் 40 விழுக்காடு சரிவையும் கண்டுள்ளது. இது முதலீட்டாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. எனவே, வெள்ளியில் முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை இங்கே தெரிந்து  கொள்ளுங்கள்

வெள்ளி விலை உயர்வு 

வெள்ளியின் தற்போதைய விலை உயர்வு இன்று நேற்று தொடங்கியதல்ல. அக்டோபர் 2022-ல் கிலோ ரூ.54,900 ஆக இருந்த வெள்ளி, ஜனவரி 2026-ல் ரூ.4,20,000 என்ற இமாலய இலக்கை எட்டியது. இது சுமார் 665 விழுக்காடு வளர்ச்சியாகும். 2025-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 165 விழுக்காடு லாபத்தை அள்ளிக் கொடுத்துள்ளது. தற்போது விலை குறைந்திருந்தாலும், 2022-ஆம் ஆண்டோடு ஒப்பிடும்போது இன்னும் வெள்ளி 350 விழுக்காடு வளர்ச்சியிலேயே இருக்கிறது.

விலை குறையக் காரணம் என்ன?

சர்வதேச அளவில் நிலவி வந்த சில முக்கிய பதற்றங்கள் குறையத் தொடங்கியதே இந்த விலை சரிவுக்குக் காரணம். இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தகப் பதற்றம் குறைந்தது, அமெரிக்கா - ஈரான் பேச்சுவார்த்தை திரும்பும் வாய்ப்பு, ரஷ்யா - உக்ரைன் போர் பதற்றம் தணியக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையே, பாதுகாப்பான முதலீடாகப் பார்க்கப்பட்ட வெள்ளியில் இருந்து முதலீட்டாளர்கள் லாபத்தை வெளியே எடுக்கத் தொடங்கினர்.

இனி என்ன நடக்கும்? 

பிப்ரவரி 3 அன்று வெள்ளி விலை ஓரளவு மீண்டு 2,53,000 ரூபாய் என்ற நிலைக்கு வந்துள்ளது. இங்கிருந்து வெள்ளி விலை கிலோ ரூ.2,90,000 வரை உயர வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் இரட்டை இலக்க லாபத்தை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்றால், 2 முதல் 3 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும்.

முதலீட்டாளர்களுக்கான பிளான்

- தற்போதைய விலை இன்னும் சற்று குறைய வாய்ப்புள்ளது. வெள்ளி விலை கிலோ 1,80,000 முதல் 2,00,000 ரூபாய் என்ற நிலைக்கு வரும்போது வாங்குவதே புத்திசாலித்தனம்.

- வெள்ளியை மொத்தமாக வாங்குவதை விட, Silver ETF (Exchange Traded Fund) மூலம் முதலீடு செய்யுங்கள்.

-  ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வெள்ளியில் முதலீடு செய்வது (SIP), விலையேற்ற இறக்கங்களால் ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைத்து சராசரி லாபத்தை (Averaging) உறுதி செய்யும்.

வெள்ளி விலை இப்போது சரிந்திருப்பது ஒரு தற்காலிகமான மாற்றமே. நீண்ட கால அடிப்படையில் வெள்ளி இன்னும் பிரகாசமாகவே இருக்கும். எனவே, அவசரப்பட்டு மொத்தமாக முதலீடு செய்யாமல், சந்தை இன்னும் சற்று இறங்கும்போது SIP முறையில் முதலீடு செய்யத் தொடங்குங்கள்.

