  • Tamil News
  • Business
  • வெள்ளி வாங்கி கவலையில் இருப்பவர்களுக்கு குட்நியூஸ்! தங்கம் போல் விலை உயரும்

வெள்ளி வாங்கி கவலையில் இருப்பவர்களுக்கு குட்நியூஸ்! தங்கம் போல் விலை உயரும்

silver price : வெள்ளி வாங்கி கவலையில் இருப்பவர்களுக்கு, வெள்ளி விலை உயர்வு குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 14, 2026, 01:08 PM IST
  • வெள்ளி விலை குறையக் காரணம்
  • மீண்டும் எப்போது விலை ஏறும்?
  • முதலீட்டாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்

வெள்ளி வாங்கி கவலையில் இருப்பவர்களுக்கு குட்நியூஸ்! தங்கம் போல் விலை உயரும்

silver price : தற்போது வெள்ளி விலை கடுமையான ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நிலையற்ற முறையில் வெள்ளி விலை உள்ளது. இருப்பினும், வெள்ளி விலை அதிகரிக்கிறது என்பதை கருத்தில் கொண்டு பலரும் வெள்ளியில் முதலீடு செய்தார்கள். ஆனால், திடீரென வெள்ளி விலை சரிந்ததும்,  முதலீடு செய்தவர்களுக்கு பெரும் கவலையே வந்துவிட்டது. அவர்களுக்கான ஒரு முக்கிய தகவல். பொதுவாக, சர்வதேச சந்தையில் தொழில்துறை தேவைகள் மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது வெள்ளியின் விலை வேகமாக ஏறும் அல்லது இறங்கும். நீங்கள் குறுகிய கால லாபத்தை எதிர்பார்ப்பவர் என்றால், விலை உச்சத்தில் இருக்கும்போது வாங்குவது தற்போதைக்குச் சரியான முடிவாக இருக்காது.

வெள்ளி விலை வீழ்ச்சிக்குக் காரணங்கள் என்ன?

வெள்ளி விலை குறைவதற்குப் பின்னால் பல உலகளாவிய காரணங்கள் உள்ளன. சர்வதேச சந்தையில் டாலரின் மதிப்பு உயரும்போது, தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை குறையத் தொடங்கும். வெள்ளி வெறும் ஆபரண உலோகம் மட்டுமல்ல; இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் சோலார் பேனல் தயாரிப்பில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உலக அளவில் உற்பத்தித் துறையில் தேக்கம் ஏற்படும் போது வெள்ளியின் தேவை குறைந்து விலை வீழ்கிறது. அமெரிக்க பெடரல் வங்கி வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தினால், முதலீட்டாளர்கள் உலோகங்களை விடுத்து வங்கிக் கணக்குகளில் முதலீடு செய்யத் தொடங்குவார்கள். இது விலையைப் பாதிக்கும்.

வெள்ளி வாங்கியவர்களுக்கு ஏற்படப்போகும் நஷ்டம்?

விலை மிக அதிகமாக இருந்தபோது முதலீடு செய்தவர்களுக்கு, தற்போது விலை குறையும் போது ஒரு தற்காலிகப் பின்னடைவு ஏற்படும். ஆனால், இது நிரந்தர நஷ்டம் அல்ல. வெள்ளியை நீண்ட கால அடிப்படையில் வைத்திருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. நிபுணர்களின் கணிப்புப்படி, அடுத்த சில மாதங்களில் அல்லது ஒரு வருடத்தில் உலகப் பொருளாதாரம் மீண்டும் சீராகும் போது வெள்ளிக்கான தேவை அதிகரிக்கும். குறிப்பாக, சோலார் மற்றும் எலக்ட்ரிக் வாகனத் துறையின் வளர்ச்சி வெள்ளியின் விலையை மீண்டும் உயர்த்தும். பொதுவாக தீபாவளி அல்லது அட்சய திருதியை போன்ற பண்டிகைக் காலங்களில் இந்தியாவில் தேவை அதிகரித்து லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு.

தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாமா?

நிச்சயமாக, தங்கம் எப்போதும் ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படுகிறது. வெள்ளியை விட தங்கத்தின் விலை நிலைத்தன்மை கொண்டது.ஆபரணத் தங்கம் என்றால், இதில் செய்கூலி, சேதாரம் இருப்பதால் முதலீடாகப் பார்க்கும்போது லாபம் சற்று குறையும். தங்க நாணயங்கள், கோல்டு பார் ஆகியவற்றுக்கு செய்கூலி குறைவு என்பதால் இது நல்ல தேர்வு. டிஜிட்டல் கோல்டு அல்லது கோல்டு இடிஎஃப் பொறுத்தவரை பாதுகாப்புக் கவலை இல்லை மற்றும் மிகச் சிறிய அளவில் முதலீடு செய்ய இதுவே சிறந்தது.

வெள்ளி முதலீட்டாளர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

நீங்கள் நீண்ட கால முதலீட்டாளர் என்றால், விலை குறையும் இந்த நேரத்தைப் பயன்படுத்திச் சிறுகச் சிறுக வெள்ளியை வாங்கலாம். ஆனால், உடனடி லாபம் வேண்டுமென்றால் சந்தை ஒரு சீரான நிலைக்கு வரும் வரை காத்திருப்பது நல்லது.

மேலும் படிக்க | தங்கம் விலை பெரும் சரிவை சந்திக்கும்.. எவ்வளவு குறையும்? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம்

மேலும் படிக்க | தங்கம் விலை கணிப்பு: ஏறுமா? இறங்குமா? முதலீட்டாளர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

Silver PriceSilver vs Gold Investment 2026Silver investmentBusiness News TamilPersonal Finance

