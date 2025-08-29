SIP vs PPF: ஆண்டுக்கு ரூ.1,25,000 முதலீடு... 15 ஆண்டுகளில் எதில் அதிக வருவாய் வரும்?

SIP vs PPF: தற்போதைய காலகட்டத்தில் பலரும் தங்களின் பணத்தை முதலீடு செய்வதில் ஆர்வம் செலுத்துகிறார்கள். தங்களின் வருமானத்தில் இருந்து சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு ஆகியவற்றுக்கு ஒதுக்குவது தற்போதைய காலகட்டத்தில் முக்கியமாகும். அதிலும் குறுகிய கால முதலீட்டை விட நீண்ட கால முதலீடுதான் உங்களின் எதிர்காலத்திற்கு சிறந்தது எனலாம்.
SIP vs PPF: மாதம் ரூ.1,25,000 முதலீடு
அந்த வகையில், எதிர்கால தேவைகளை பூர்த்திச் செய்யக்கூடிய இரண்டு நீண்ட கால ஆப்ஷன்கள் என்றால் SIP மூலம் Mutual Funds-இல் முதலீடு செய்வது. மற்றொன்று, பொது வருங்கால வைப்புநிதி (PPF) திட்டம். இரண்டும் வேறுபட்ட முதலீடு அம்சங்களை கொண்டவை.
எனவே, இரண்டின் தன்மைகளையும் இங்கு முதலில் தெரிந்துகொள்ளலாம். அந்த வகையில், நீங்கள் ஒரு வருடத்தில் 1 லட்சத்து 25 ஆயிரம் ரூபாயை முதலீடு செய்ய நினைக்கிறீர்கள் என்றால் 15 ஆண்டுகளுக்கு பின் இரண்டில் எந்த திட்டத்தில் அதிக வருவாய் கிடைக்கும்? உள்ளிட்டவற்றையும் காணலாம்.
SIP vs PPF: அடிப்படை என்ன?
- SIP என்பது ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட முதலீட்டு திட்டம் எனலாம். இதன்மூலம் Mutual Funds-இல் நீங்கள் முதலீடு செய்வீர்கள். இத்திட்டம் பங்குச்சந்தையை சார்ந்தது. இதனால் ரிஸ்க் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவையான தொகையை உங்களுக்கு ஏற்ற கால இடைவெளியில் முதலீடு செய்யலாம். திட்டம் முதிர்ச்சியடைவதற்கு பிரத்யேக காலம் ஏதுமில்லை. முதலீட்டாளர்கள் விரும்பும் காலத்தில் பணத்தை எடுக்கலாம்.
- பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) என்பது அரசு சார்ந்த திட்டமாகும். இதனால் உங்களுக்கு உத்தரவாதமான வருவாய் கிடைக்கும். ரிஸ்க் மிக குறைவு. அச்சமின்றி முதலீடு செய்வதற்கு சிறந்த ஆப்ஷன். இதில் நீங்கள் தொடர்ச்சியாகவும், நிலையாகவும் முதலீடு செய்யலாம். 15 ஆண்டுகளுக்கு பின்னரே திட்டம் முதிர்ச்சி அடையும்.
SIP vs PPF: எவ்வளவு முதலீடு செய்யலாம்?
- SIP திட்டத்தில் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால் மாதத்திற்கு குறைந்தது ரூ.500 முதலீடு செய்யலாம். அதிகபட்சமாக எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் முதலீடு செய்யலாம்.
- PPF திட்டத்தில் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால் வருடத்திற்கு குறைந்தது 500 ரூபாய் முதலீடு செய்ய வேண்டும். அதே நேரத்தில், ஓராண்டில் உங்களால் ரூ.1.5 லட்சத்தை தாண்டி முதலீடு செய்ய இயலாது.
SIP vs PPF: வட்டி எவ்வளவு?
- SIP என்பது சந்தை சார்ந்த திட்டம் என்பதால் நிலையான வட்டி வருவாய் ஏதும் இல்லை. சந்தையை பொருத்து வருவாய் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கும். இருப்பினும் நீங்கள் தோராயமாக வருடத்திற்கு 12% என கணக்கிடலாம்.
- PPF திட்டத்திற்கு அரசு தற்போது 7.1% வட்டியாக வழங்குகிறது.
SIP vs PPF: ஒரு மாதத்திற்கான முதலீடு எவ்வளவு?
- SIP மற்றும் PPF மூலம் நீங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.1,25,000 முதலீடு செய்ய நினைத்தால், மாதம் நீங்கள் ரூ.10,417 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
SIP vs PPF: 15 ஆண்டுகளுக்கு பின்...
- SIP திட்டத்தில் நீங்கள் வருடத்திற்கு ரூ.1,25,000 முதலீடு செய்து, 15 ஆண்டுகளுக்கு பின் மொத்தம் ரூ.18,75,060 முதலீடு செய்திருப்பீர்கள். இந்த முதலீட்டிற்கு ஆண்டுக்கு 12% என்றால் வட்டி வருவாய் மட்டும் ரூ.30,82,717 வரும். இதனால் மொத்தம் உங்களுக்கு 15 ஆண்டுகளில் ரூ.49,57,777 கிடைக்கும். இருப்பினும் இது உறுதியில்லை. சந்தையை பொருத்து இதில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம்.
- PPF திட்டத்தில் நீங்கள் ரூ.1,25,000 முதலீடு செய்தால் 15 ஆண்டுகளில் ரூ.18,75,000 முதலீடு செய்திருப்பீர்கள். இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 7.1% வட்டி என்றால் வட்டி வருவாய் என்பது ரூ.15,15,174 வரும். இதன்மூலம் மொத்த தொகை ரூ.33,90,174 கிடைக்கும்.
SIP vs PPF: எதில் முதலீடு செய்யலாம்?
SIP மூலமான முதலீடு மற்றும் PPF திட்டம் குறித்து இங்கு விரிவாக பார்த்திருப்பீர்கள். இதில், PPF-ஐ பொருத்தவரை ரிஸ்க் இல்லை, ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வருவாய் வரும். மாறாக, SIP-இல் ரிஸ்க் அதிகம், ஆனால் ஒப்பீட்டளவில் அதிக வருவாய் வரும். எனவே உங்கள் தேவை மற்றும் பொருளாதார நிலையை உணர்ந்து, நன்கு அலசி ஆராய்ந்து முதலீடு செய்யுங்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கு கொடுத்திருக்கும் கணக்கீடுகள் அனைத்தும் கணிப்புகள் மட்டுமே, இது முதலீடு செய்வதற்கான பரிந்துரை இல்லை என்பதை வாசகர்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். எனவே உங்களது நிதி சார்ந்த ஆலோசகரிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டு முதலீட்டை மேற்கொள்ளுங்கள்)
