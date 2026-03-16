PPF -ஐ விட SIP பெஸ்ட் என்பது உண்மையா? எதில் முதலீட்டுக்கு கைநிறைய ரிட்டன்ஸ் கிடைக்கும்

SIP vs PPF: இந்தியாவில் சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு என்று வரும்போது SIP மற்றும் PPF ஆகிய இரண்டும் மிகவும் பிரபலமான தேர்வுகள். நீங்கள் வழங்கிய தகவல்களின் அடிப்படையில், இவை இரண்டிற்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள், நன்மைகள் மற்றும் யார் எதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
SIP மற்றும் PPF ஒப்பீடு
தனிநபர்கள் தங்களது செல்வத்தைப் பெருக்கவும், எதிர்காலத் தேவைகளைத் திட்டமிடவும் பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. இதில் பங்குச்சந்தை சார்ந்த வளர்ச்சியைக் கொடுக்கும் SIP ஒருபுறம் இருக்க, அரசின் பாதுகாப்புடன் கூடிய நிலையான வருமானத்தைத் தரும் PPF மறுபுறம் உள்ளது. உங்கள் இலக்கு, ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன் மற்றும் கால அளவைப் பொறுத்து இதில் சரியானதைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியமாகும்.
SIP என்றால் என்ன?
SIP என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைத் தொடர்ச்சியாக, மாதந்தோறும் அல்லது காலாண்டுக்கு ஒருமுறை முதலீடு செய்யும் ஒரு முறையாகும். ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாகப் பணத்தைச் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, சிறுகச் சிறுக முதலீடு செய்ய இது வழிவகை செய்கிறது. இது முதலீட்டாளர்களிடையே ஒரு ஒழுக்கமான சேமிப்புப் பழக்கத்தை உருவாக்குகிறது. குறிப்பாக, நீண்ட கால இலக்குகளான ஓய்வுக்காலத் திட்டம், வீடு வாங்குதல் அல்லது குழந்தைகளின் கல்வி போன்றவற்றிற்கு இது மிகவும் உகந்தது.
SIP முதலீட்டின் முக்கிய நன்மைகள்
பங்குச்சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள SIP உதவுகிறது. இதில் Rupee Cost Averaging எனும் முறை மூலம் சந்தை வீழ்ச்சியில் இருக்கும்போது அதிக யூனிட்டுகளையும், உயர்வில் இருக்கும்போது குறைவான யூனிட்டுகளையும் வாங்க முடிகிறது. இது முதலீட்டின் சராசரி விலையைக் குறைத்து லாபத்தை அதிகரிக்கிறது. மேலும், கூட்டு வட்டி மூலம் நீண்ட காலத்தில் மிகச் சிறிய முதலீடு கூட ஒரு மிகப்பெரிய தொகையாக வளரும் வாய்ப்புள்ளது. சந்தையின் நேரத்தைக் கணிக்கத் தேவையில்லை என்பது இதன் கூடுதல் சிறப்பாகும்.
PPF என்றால் என்ன?
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) என்பது இந்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பான நீண்ட காலச் சேமிப்புத் திட்டமாகும். இது முழுக்க முழுக்க அரசின் உத்தரவாதம் கொண்டது என்பதால் இதில் ரிஸ்க் என்பதே இல்லை. ஆண்டுக்குக் குறைந்தபட்சம் 500 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் 1.5 லட்சம் ரூபாய் வரை இதில் முதலீடு செய்யலாம். இதற்கு வழங்கப்படும் வட்டி ஆண்டுதோறும் கூட்டு வட்டியாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. இதன் முதிர்வுத் தொகை மற்றும் வட்டிக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுவது இதன் மிகப்பெரிய ஈர்ப்பாகும்.
PPF கணக்கின் சிறப்பம்சங்கள்
PPF திட்டத்தில் 15 ஆண்டுகள் என்ற கட்டாயக் கால அளவு உள்ளது. இதைத் தேவைப்பட்டால் 5 ஆண்டுகளின் தொகுப்புகளாக மேலும் நீட்டித்துக் கொள்ளலாம். 2026-ஆம் ஆண்டின்படி, இதற்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 7.1% ஆகும். அவசரத் தேவைகளுக்காக 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரு பகுதிப் பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் வசதி இதில் உள்ளது. இது Exempt-Exempt-Exempt அந்தஸ்து கொண்டது, அதாவது நீங்கள் முதலீடு செய்யும் தொகை, அதற்குப் பெறும் வட்டி மற்றும் முதிர்வுத் தொகை ஆகிய மூன்றுக்குமே வருமான வரி விலக்கு உண்டு.
யார் எதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
1. இளம் தலைமுறையினர், நீண்ட கால அடிப்படையில் செல்வத்தை உருவாக்க விரும்புபவர்கள் மற்றும் ஓரளவு ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருப்பவர்கள் SIP முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
2. தனது பணம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும், நிலையான வருமானம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு PPF சிறந்த தேர்வாகும்.
3. வரி விலக்கு மட்டுமே நோக்கம் என்றால் PPF அல்லது ELSS சார்ந்த SIP-களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
4. அதிக வளர்ச்சிக்கு SIP மற்றும் பாதுகாப்புக்கு PPF என இரண்டையும் கலந்து முதலீடு செய்வது ஒரு வலுவான நிதித் திட்டமிடலுக்கு வழிவகுக்கும்.
கணக்கீடு
ஆண்டுக்கு ரூ. 1.5 லட்சம் வீதம் 15 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்வதாகக் கொள்வோம். PPF-க்கு 7.1% வட்டி. நீங்கள் முதலீடு செய்யும் 22.5 லட்சம் ரூபாய், முதிர்வின் போது சுமார் ரூ. 40,68,208 ஆக மாறும். எஸ்ஐபியில் 12% எதிர்பார்க்கப்படும் வளர்ச்சி என்ற அடிப்படையில் அதே 22.5 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு, பங்குச்சந்தையின் வளர்ச்சியால் சுமார் ரூ. 62,60,000 வட்டியுடன் சேர்ந்து மொத்தமாக ரூ. 85,10,000 வரை தோராயமாக கிடைக்க வளர வாய்ப்புள்ளது. இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் SIP-ல் 12% என்பது ஒரு உதாரணமே, இது சந்தையைப் பொறுத்து மாறலாம். ஆனால் PPF-ல் வட்டி உறுதி செய்யப்பட்டது.
SIP மற்றும் PPF ஆகிய இரண்டும் வெவ்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன. SIP உங்களது பணத்தை வேகமாக வளர்க்க உதவும், PPF உங்களது போர்ட்ஃபோலியோவிற்குத் தேவையான ஸ்திரத்தன்மையைக் கொடுக்கும். உங்கள் வயது மற்றும் நிதி இலக்குகளுக்கு ஏற்ப இந்த இரண்டையும் சரியான விகிதத்தில் கலந்து முதலீடு செய்வதே ஒரு புத்திசாலித்தனமான முதலீட்டு உத்தி.
