PPF, SSY, SCSS... சிறுசேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டி அதிகரிக்குமா? செப்.30 முக்கிய அறிவிப்பு

Small Saving Schemes: சிறுசேமிப்பு திட்டங்களில் முதலீடு செய்திருக்கும் முதலீட்டாளரா நீங்கள்? அப்படியென்றால், உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இன்னும் சில நாட்களில் இந்த திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களில் மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்படலாம்.
Interest Rate: வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம்
ஒவ்வொரு காலாண்டின் தொடக்கத்திலும் சிறுசேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள் ஆராயப்பட்டு தேவைப்படும் மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. 2025-26 நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் (ஜூலை 1 முதல் செப்டம்பர் 30, 2025 வரை) சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கு வட்டி விகிதங்களை அரசாங்கம் மாற்றாமல் முந்தைய விகித அளவுகளிலேயே தொடர்ந்தது.
தொடர்ச்சியாக ஆறாவது காலாண்டாக, அரசாங்கம் இந்த திட்டங்களில் வட்டி விகிதங்களை மாற்றாமல் வைத்திருக்கிறது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கான நிலைத்தன்மையையும் நம்பிக்கையையும் குறிக்கிறது. இந்த திட்டங்களில் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (Public Provident Fund, PPF), செல்வமகள் சேமிப்புத் திட்டம் எனப்படும் சுகன்யா சாம்ரிதி யோஜனா (Sukanya Samriddhi Yojana, SSY), தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ் (National Savings Certificate, NSC), கிசான் விகாஸ் பத்ரா (Kisan Vikas Patra, KVP), மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டம் (Senior Citizen Savings Scheme, SCSS) ஆகியவை அடங்கும்.
தற்போதுள்ள வட்டி விகிதங்கள் என்ன?
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி - 7.1%,
சுகன்யா சாம்ரிதி யோஜனா - 8.2%,
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டம் - 8.2%,
தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ்கள் - 7.7%,
கிசான் விகாஸ் பத்ரா - 7.5%
இந்த திட்டங்கள் குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்கம், கிராமப்புறங்கள், பெண்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களை இலக்காகக் கொண்டுள்ளன. மேலும் அவை பாதுகாப்பான முதலீடுகளாக கருதப்படுகின்றன. சிறிய முதலீட்டாளர்களுக்கு, இந்த திட்டங்கள் வழக்கமான மற்றும் உறுதியான வருமானத்தின் விருப்பத்தை வழங்குகின்றன.
செப்டம்பர் 30 அன்று வட்டி விகிதங்களின் மறுஆய்வு
வருடாந்திர காம்பவுண்டிங்கின் அடிப்படையில் இந்த சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களில் வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக வருமானத்தை வழங்குகிறது. இந்த அரசாங்கக் கொள்கை சேமிப்பை ஊக்குவிப்பதையும் பொது மக்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நிதி அமைச்சகம் இந்த வட்டி விகிதங்களை செப்டம்பர் 30, 2025 அன்று மறுஆய்வு செய்யும். இதன் பிறகு சில திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் பல முதலீட்டாளர்கள் உள்ளனர்.
இந்த மதிப்பாய்வு முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் சேமிப்புத் திட்டங்கள் தொடர்பான தெளிவை அளிக்கும். வட்டி குறித்த சமீபத்திய தகவல்களை அறிந்து முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்க இது அவர்களுக்கு உதவும். தற்போதைய பொருளாதார நிலைமைகள், பணவீக்க நிலைகள் மற்றும் கொள்கை வகுப்பாளர்களின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் அரசாங்கம் நடவடிக்கைகளை எடுக்கும். இப்போதைக்கு, வட்டி விகிதங்களில் நிலைத்தன்மை உள்நாட்டு சேமிப்புத் திட்டங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான விருப்பமாக இருக்கும் என்பதை தெளிவாக உணர்த்துகிறது.
Tax Exemption: வரி சலுகைகளை அளிக்கும் திட்டங்கள்
இந்த சிறு சேமிப்புத் திட்டங்கள் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80 சி இன் கீழ் வரி சலுகைகளையும் வழங்குகின்றன. இந்த அம்சம் இவற்றை இன்னும் கவர்ச்சிகரமானவையாக்குகின்றன. பொருளாதார சூழ்நிலையில் எதிர்பாராத பெரிய மாற்றம் வராத வரையில், இந்த வட்டி விகிதங்கள் மாற்றப்படாமல் அப்படியே இருக்கவே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக நிதி வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
