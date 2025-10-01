English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

NSC, SSY, SCSS... அக்டோபர் 1 முதல் சிறு சேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமா? முக்கிய அப்டேட்

Small Savings Schemes: அக்டோபர் 1 முதல் டிசம்பர் 31, 2025 வரையிலான காலாண்டில் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அப்படியே இருக்கும் என்று நிதி அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 1, 2025, 10:48 AM IST
  • சிறு சேமிப்புத் திட்டங்கள்.
  • 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை திருத்தப்படும் வட்டி விகிதம்.
  • பல்வேறு திட்டங்களுக்கான தற்போதைய வட்டி விகிதங்கள் இதோ.

NSC, SSY, SCSS... அக்டோபர் 1 முதல் சிறு சேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமா? முக்கிய அப்டேட்

Small Savings Schemes Interest Rate: சிறுசேமிப்பு திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய தகவல். அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலாண்டிற்கான வட்டி விகிதங்களை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

சிறு சேமிப்புத் திட்டங்கள்

அஞ்சல் அலுவலக சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களில் (PPF, NSC, சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY), மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் போன்றவை) முதலீடு செய்திருக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது. அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான காலாண்டிற்கான வட்டி விகிதங்களில் அரசாங்கம் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் இந்த திட்டங்களில் முன்னர் கிடைத்த வட்டி விகிதமே தொடர்ந்து கிடைக்கும்.

ரெப்போ விகிதத்தின் தாக்கம்

இந்த ஆண்டு இதுவரை ரெப்போ விகிதம் மூன்று முறை குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்த முடிவு குறிப்பிடத்தக்கதாகக் கருதப்படுகிறது. குறைந்த ரெப்போ விகிதம் என்பது வங்கிகள் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் மக்களுக்கு கடன்களை வழங்குவதாகும். எனவே, சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்தையும் அரசாங்கம் குறைக்கலாம். இருப்பினும், சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்களைக் குறைப்பதை அரசாங்கம் தவிர்த்து வருவது சிறுசேமிப்பு முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி.

3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை திருத்தப்படும் வட்டி விகிதம்

அரசாங்கம் இந்த திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மதிப்பாய்வு செய்து, இந்தத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை நிர்ணயிக்கும் அறிவிப்பை வெளியிடுகிறது. இருப்பினும், இந்த முறை அக்டோபர் 1 முதல் டிசம்பர் 31, 2025 வரையிலான காலாண்டில் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அப்படியே இருக்கும் என்று நிதி அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இது தனிநபர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. கடைசியாக இதில் 2023-24 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பல்வேறு திட்டங்களுக்கான தற்போதைய வட்டி விகிதங்கள் இதோ:

சேமிப்புக் கணக்கு: 4%
நேர வைப்புத்தொகை (மொத்த தொகை வைப்புத்தொகைக்கான திட்டம்)
1 வருடம்: 6.9%
2 ஆண்டுகள்: 7%
3 ஆண்டுகள்: 7.1%
5 ஆண்டுகள்: 7.5%
தொடர் வைப்புத்தொகை (5 ஆண்டுகள்): 6.7%
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS): 8.2%
மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (MIS): 7.4%
தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ் (NSC): 7.7%
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF): 7.1%
கிசான் விகாஸ் பத்ரா (KVP – 115 மாதங்கள்): 7.5%
சுகன்யா சம்ரிதி கணக்கு (SSA): 8.2%

தபால் அலுவலகங்கள் மற்றும் வங்கிகளின் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் தொடர்ந்து ஏழாவது முறையாக மாறாமல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

