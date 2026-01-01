English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PPF, NSC, SSY, SCSS... சிறு சேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களை வெளியிட்டது அரசு

Small Savings Scheme Interest Rates: ஜனவரி-மார்ச் 2026 காலாண்டிற்குப் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து 13 சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் சமீபத்திய வட்டி விகிதங்களையும் இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 11:10 AM IST
  • சிறு சேமிப்புத் திட்டங்கள்.
  • 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை திருத்தப்படும் வட்டி விகிதம்.
  • பல்வேறு திட்டங்களுக்கான தற்போதைய வட்டி விகிதங்கள் இதோ.

PPF, NSC, SSY, SCSS... சிறு சேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களை வெளியிட்டது அரசு

Small Saving Schemes: சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பொது வருங்கால வைப்பு நிதி, மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம், சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா என்றழைக்கப்படும் செல்வமகள் சேமிப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் 2025-26 நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டிலும் மாற்றமின்றி முன்னர் இருந்த விகிதங்களிலேயே தொடரும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள் 

சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள் ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டில் மாற்றமின்றி இருக்கும் என்று நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

"2025-26 நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டான, ஜனவரி 1, 2026 முதல் மார்ச் 31, 2026 வரை உள்ள காலத்திற்கான பல்வேறு சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள், 2025-26 நிதியாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டிற்கு (செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் டிசம்பர் 31, 2025 வரை) அறிவிக்கப்பட்ட விகிதங்களிலிருந்து மாற்றமின்றித் தொடரும்," என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

Small Savings Scheme Interest Rates

ஜனவரி-மார்ச் 2026 காலாண்டிற்குப் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து 13 சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் சமீபத்திய வட்டி விகிதங்களை இங்கே காணலாம்:

அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு (Post Office Savings Account)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 4.0
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: ஆண்டுதோறும்

1 வருட கால வைப்பு (1 Year Time Deposit)
வட்டி விகிதம்01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 6.9 (₹10,000/-க்கு ஆண்டு வட்டி ₹708)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை

2 வருட கால வைப்பு (2 Year Time Deposit)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.0 (₹10,000/-க்கு ஆண்டு வட்டி ₹719)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை

3 வருட கால வைப்பு (3 Year Time Deposit)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.1 (₹10,000/-க்கு ஆண்டு வட்டி ₹719)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை

5 வருட கால வைப்பு (5 Year Time Deposit)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.5 (₹10,000/-க்கு ஆண்டு வட்டி ₹771)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை

5 வருட தொடர் வைப்புத் திட்டம் (5 Year Recurring Deposit Scheme)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 6.7
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை

மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (Senior Citizen Savings Scheme)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 8.2 (₹10,000/-க்கு காலாண்டு வட்டி ₹205)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மற்றும் வழங்கப்படும்

மாதாந்திர வருமானக் கணக்கு (Monthly Income Account)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.4 (₹10,000/-க்கு மாத வட்டி ₹62)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: மாதந்தோறும் மற்றும் வழங்கப்படும்

தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ் (VIII வெளியீடு) (National Savings Certificate (VIII Issue))
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.7 (₹10,000/-க்கு முதிர்வுத் தொகை ₹14,490)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: ஆண்டுதோறும்

பொது வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டம் (Public Provident Fund Scheme)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.1
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: ஆண்டுதோறும்

கிசான் விகாஸ் பத்திரம் (Kisan Vikas Patra)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.5 (115 மாதங்களில் முதிர்ச்சியடையும்)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: ஆண்டுதோறும்

மகிளா சம்மான் சேமிப்புச் சான்றிதழ் (Mahila Samman Savings Certificate)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.5 (₹10,000/-க்கு முதிர்வுத் தொகை ₹11,602)
காலாண்டுக்கு ஒருமுறை

சுகன்யா சம்ரித்தி கணக்குத் திட்டம் (Sukanya Samriddhi Account Scheme)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 8.2
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: ஆண்டுதோறும்

அஞ்சல் அலுவலகங்களால் இயக்கப்படும் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை அரசாங்கம் காலாண்டு அடிப்படையில் அறிவிக்கிறது.

மேலும் படிக்க | 2026ல் தங்கம் விலை உயருமா, குறையுமா? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் தகவல்!

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு இன்று ஆரம்பமா? அரசு ஊழியர்களுக்கு அரியர் தொகை எப்போது, எவ்வளவு கிடைக்கும்?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

