PPF, NSC, SSY, SCSS... சிறு சேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களை வெளியிட்டது அரசு

Small Saving Schemes: சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பொது வருங்கால வைப்பு நிதி, மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம், சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா என்றழைக்கப்படும் செல்வமகள் சேமிப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் 2025-26 நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டிலும் மாற்றமின்றி முன்னர் இருந்த விகிதங்களிலேயே தொடரும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள்
சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள் ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டில் மாற்றமின்றி இருக்கும் என்று நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
"2025-26 நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டான, ஜனவரி 1, 2026 முதல் மார்ச் 31, 2026 வரை உள்ள காலத்திற்கான பல்வேறு சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள், 2025-26 நிதியாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டிற்கு (செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் டிசம்பர் 31, 2025 வரை) அறிவிக்கப்பட்ட விகிதங்களிலிருந்து மாற்றமின்றித் தொடரும்," என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
Small Savings Scheme Interest Rates
ஜனவரி-மார்ச் 2026 காலாண்டிற்குப் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து 13 சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் சமீபத்திய வட்டி விகிதங்களை இங்கே காணலாம்:
அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு (Post Office Savings Account)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 4.0
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: ஆண்டுதோறும்
1 வருட கால வைப்பு (1 Year Time Deposit)
வட்டி விகிதம்01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 6.9 (₹10,000/-க்கு ஆண்டு வட்டி ₹708)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை
2 வருட கால வைப்பு (2 Year Time Deposit)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.0 (₹10,000/-க்கு ஆண்டு வட்டி ₹719)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை
3 வருட கால வைப்பு (3 Year Time Deposit)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.1 (₹10,000/-க்கு ஆண்டு வட்டி ₹719)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை
5 வருட கால வைப்பு (5 Year Time Deposit)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.5 (₹10,000/-க்கு ஆண்டு வட்டி ₹771)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை
5 வருட தொடர் வைப்புத் திட்டம் (5 Year Recurring Deposit Scheme)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 6.7
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (Senior Citizen Savings Scheme)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 8.2 (₹10,000/-க்கு காலாண்டு வட்டி ₹205)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மற்றும் வழங்கப்படும்
மாதாந்திர வருமானக் கணக்கு (Monthly Income Account)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.4 (₹10,000/-க்கு மாத வட்டி ₹62)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: மாதந்தோறும் மற்றும் வழங்கப்படும்
தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ் (VIII வெளியீடு) (National Savings Certificate (VIII Issue))
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.7 (₹10,000/-க்கு முதிர்வுத் தொகை ₹14,490)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: ஆண்டுதோறும்
பொது வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டம் (Public Provident Fund Scheme)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.1
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: ஆண்டுதோறும்
கிசான் விகாஸ் பத்திரம் (Kisan Vikas Patra)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.5 (115 மாதங்களில் முதிர்ச்சியடையும்)
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: ஆண்டுதோறும்
மகிளா சம்மான் சேமிப்புச் சான்றிதழ் (Mahila Samman Savings Certificate)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 7.5 (₹10,000/-க்கு முதிர்வுத் தொகை ₹11,602)
காலாண்டுக்கு ஒருமுறை
சுகன்யா சம்ரித்தி கணக்குத் திட்டம் (Sukanya Samriddhi Account Scheme)
வட்டி விகிதம் 01.01.2026 முதல் 30.3.2026 வரை: 8.2
கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் காலம்: ஆண்டுதோறும்
அஞ்சல் அலுவலகங்களால் இயக்கப்படும் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை அரசாங்கம் காலாண்டு அடிப்படையில் அறிவிக்கிறது.
