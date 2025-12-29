Finance Advice : 2026-ல் ஸ்மார்ட்டா சேமிக்க டிப்ஸ்! சிம்பிளா சொல்லிக்கொடுக்கும் இன்ஸ்டா பிரபலம்..

Smart Income Saving Tips 2026 : ரொம்ப நாட்களாக கஷ்டப்பட்டு உழைத்தாலும், நாம் எதையுமே சேர்க்க முடிவதில்லை. இப்படி சம்பாதிப்பதை சேர்க்க முடியாமல் போவதற்கு விலைவாசி உயர்வு, அதிகமாக செலவு செய்தல் என பல காரணங்கள் உள்ளன. ஆனால் இதைத்தாண்டி, குறைவாக சம்பளம் வாங்குபவர்கள் கூட ஸ்மார்ட் ஆக சேமிப்பது மூலம் அவர்கள் பிற்காலத்தில் தங்களுக்கான நிதித்தன்மையை உறுதி செய்து கொள்கின்றனர்.
2026க்கான ஃபனான்ஸ் அட்வைஸ்:
2025, இன்னும் இரண்டு நாட்களில் முடிவடைய போகிறது. இந்த ஆண்டில், நாம் அனைவருமே “சேமிக்க வேண்டும், செலவுகளை குறைக்க வேண்டும்” என நம் வருமானத்தை நோக்கி பல தீர்மானங்களை வைத்திருப்பாேம். ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அதை செய்ய முடியாமல் போயிருக்கும். இந்த ஆண்டில் தவற விட்டதை, அடுத்த ஆண்டில் பிடித்துக்கொள்ளலாம் என்கிற எண்ணமும் நம்மில் பலருக்கு இருக்கலாம். அவர்களுக்காகவே, இன்ஸ்டாகிராமில் நிதி ஆலோசனை வழங்குகிறார், சரண் ராம் என்கிற பெண். அவர், அடுத்த ஆண்டில் எப்படி ஸ்மார்ட் ஆக பட்ஜெட் போடலாம் என சொல்லும் விஷயங்கள் குறித்து, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
புது வருடத்திற்காக சீரீஸாக இந்த வீடியோக்களை சரண் ராம், தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிடுகிறார். முதலாவதக அவர் ஒரு ஷீட்டை கிரியேட் செய்ய சொல்கிறார். அதாவது, ஜனவரி முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை அனைத்து மாதங்களையும் தனித்தனியாக எழுதி, அதற்கு கீழ் 10% என எழுதி, அதற்கு கீழ் 1234 என எழுதி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு கீழ் கொஞம் இடம் விட்டு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
10% சேமிப்பு:
எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குகிறோமோ, அதில் இருந்து மாதா மாதம் 10% சேமித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் சரண் ராம். அப்படி சேமிக்கும் போது அந்த 10% என்பதை அடித்து விட வேண்டும். அதற்கு கீழ் இருக்கும் 1234 என்பது என்ன தெரியுமா? ஒவ்வொரு மாதத்திலும் நான்கு வாரங்கள் இருக்கிறது. அப்படி ஒவ்வொரு வாரத்திலும் உங்களால் முடிந்த ஏதோ ஒரு தொகையை சேமிக்க வேண்டும்.
அந்த தொகை ரூ.10, 20ல் ஆரம்பித்து 500 என் உங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சேமிக்கலாம். அப்படி ஒவ்வொரு வாரமும் சேமிக்கும் போது அந்த 1234 எனும் நம்பரை அடிக்க வேண்டும். கடைசியாக மொத்த தொகையை எழுத வேண்டும். அந்த மாதத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு சேமித்தீர்கள் என்பது இதன் மூலம் தெரிய வரும்.
உதாரணத்திற்கு, ஜனவரி மாதத்தில் உங்களது சம்பளம் 32,000 என்றால், அதில் 10%, ரூ.3,200 ஆக இருக்கும். இதை நீங்கள் சேமித்தது போக, ஒவ்வொரு வாரமும் ரூ.500 வீதம் என நான்கு வாரமும் சேமிக்கிறீர்கள் என்றால் அந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு ரூ.2000 சேமிப்பாகும். மொத்த சேமிப்பும் சேர்த்து ரூ.5,200 ஆக இருக்கும். இப்படியே டிசம்பர் மாதம் வரை நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமாக சேமிக்க வேண்டும்.
முக்கியமான விஷயம்!
இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த 10% தொகையை சேமிக்க தனியாக ஒரு வங்கி கணக்கை ஓபன் செய்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். UPI எதுவும் அதற்கு செட் செய்யாமல், காசு எளிதில் உங்கள் கையில் கிடைக்காத வங்கி கணக்காக அது இருக்க வேண்டும். வாரக்கணக்கில் சேமிக்கும் காசை, ஒரு உண்டியலில் சேர்த்து வைத்துக்கொள்ளலாம். இது ஒரு சிம்பிளான சேமிக்கும் முறை மட்டுமே அன்றி, பெரிய முதலீடு பார்க்க முடியும் திட்டம் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு : இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சேமிப்பு முறை, இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூவன்சர் சரண் ராம் வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோவை வைத்து எழுதப்பட்டது. இதை ஜீ தமிழ் நியூஸ் உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.)
மேலும் படிக்க | LPG விலை, EPFO, ரேஷன் அட்டை, சம்பளம், ஓய்வூதியம்: ஜனவரி 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், லிஸ்ட் இதோ
மேலும் படிக்க | மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு 2வது பணிக்கொடை கிடைக்குமா? DoPPW முக்கிய செய்தி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ