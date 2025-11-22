மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியம்: மாநில அரசு கொடுத்த குட் நியூஸ்

Senior Citizens Latest News: மக்களின் பொருளாதார மற்றும் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்திற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் நடத்தும் நலத்திட்டங்கள் பெரிய அளவில் உதவுகின்றன. மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், குறிப்பாக விதவை பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், நலிந்த பிரிவினர் ஆகியோருக்கு இந்த திட்டங்கள் வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனையாகவே அமைந்துள்ளன.
அந்த வகையில், ஜார்க்கண்டி மாநில அரசு பல வித திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. இந்த திட்டங்களின் பயனாளிகளுக்கு தற்போது ஒரு சிறந்த செய்தி கிடைத்துள்ளது. ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் 25வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில், ஜார்க்கண்ட் அரசு நேற்று ஒரு வார கால சிறப்பு பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியது. இந்த சிறப்பு பிரச்சாரத்தின் கீழ், மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் பஞ்சாயத்து மட்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. இது தொகுதி அல்லது மாவட்ட தலைமையகத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை நீக்குகிறது.
24 மாவட்டங்களிலும் பஞ்சாயத்து மட்டத்தில் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு மக்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத் திட்ட விண்ணப்பங்களை தேவையான ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பித்து தங்கள் தகுதி அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்யலாம். எந்த ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் இந்த வகையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Social Security Schemes: மாநில அரசின் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள்
மாநில அரசு பல சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை நடத்துகிறது. இந்த முக்கிய திட்டங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் பிரச்சாரத்தின் போது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன:
Old age Pension Scheme: இந்திரா காந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம்
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மாநிலத்தில் 9 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட முதியவர்கள் (60 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிபிஎல் மூத்த குடிமக்கள்) மாதத்திற்கு ரூ. 1,000 பெறுகின்றனர். இதற்காக, மத்திய அரசு ₹200 பங்களிக்கிறது, மாநில அரசு ₹800 பங்களிக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மாதந்தோறும் ₹500 ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள், மீதமுள்ள தொகையை மாநில அரசு வழங்குகிறது. வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே வாழும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் பணம் நேரடியாகச் செலுத்தப்படுகிறது. 60 வயதை எட்டியியவர்கள், இந்த முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்தத் திட்டத்தின் நன்மைகள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருவருக்கும் கிடைக்கும்.
Widow Pension Scheme: இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதியத் திட்டம்
மாநிலத்தில் 250,000 க்கும் மேற்பட்டோர் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்துள்ளனர். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட விதவைகள் 60 வயதை அடையும் வரை மாதந்தோறும் ₹1,000 ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். இதில் மத்திய அரசு ₹300 பங்களிக்கிறது, மாநில அரசு ₹700 பங்களிக்கிறது. இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதி பெற, விதவை வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே இருப்பது கட்டாயமாகும். வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே வாழும் 40 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட விதவை பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
Pension for Disabled: இந்திரா காந்தி தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் திட்டம்
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மாநிலத்தில் 25,000க்கும் மேற்பட்டோர் (80%க்கும் மேற்பட்ட ஊனமுற்றோர்) மாதந்தோறும் ₹1,000 ஓய்வூதியம் பெறுகின்றனர். இந்தத் திட்டத்தில் பயனடைய பயனாளிகள் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ள பிரிவில் இருக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ₹300 வழங்குகிறது, மாநில அரசு ₹700 வழங்குகிறது. வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே வாழும் 40 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட ஊனமுற்றோர் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இவை தவிர, மாநில அளவிலான பல அரசுத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. பஞ்சாயத்து மட்டத்தில் ஒரு வார கால முகாம்களில் கலந்துகொண்டு, தகுதியான நபர்கள் தங்கள் விண்ணப்பங்களை தேவையான ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்கலாம்.
மாநில சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்
பழங்குடி ஓய்வூதியத் திட்டம்
மாநில விதவை கௌரவ ஓய்வூதியத் திட்டம்
மாநில பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம்
தேசிய குடும்ப நலத் திட்டம்
ஆம் ஆத்மி பீமா யோஜனா
ஹிட் அண்ட் ரன் திட்டம்
அரசு சேவைகள் ஒரு வாரத்திற்கு அருகிலுள்ள முகாம்களில் கிடைக்கும்
ராஞ்சி மாவட்ட நிர்வாகம், அதன் அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், "சர்வஜன் கி சர்வஜன் ஆப்கே த்வார்" பிரச்சாரம் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. ஜார்க்கண்டின் வெள்ளி விழா ஆண்டை முன்னிட்டு நவம்பர் 21 ஆம் தேதி தொடங்கிய சிறப்பு பிரச்சாரம், நவம்பர் 28, 2025 வரை தொடரும்.
இந்த ஒரு வார கால பிரச்சாரத்தின் போது, மாவட்டம் முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள முகாம்கள், பொதுமக்களுக்கு ஒரே இடத்தில் பல்வேறு அரசு சேவைகளை வழங்கும்.
முகாமில் கிடைக்கும் முக்கிய சேவைகள்
சாதிச் சான்றிதழ்
வருமானச் சான்றிதழ்
பிறப்பு மற்றும் இறப்புச் சான்றிதழ்
புதிய ரேஷன் கார்டு
மாற்றம் மற்றும் நிராகரிப்பு
சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம்
குடியிருப்புச் சான்றிதழ்
நில அளவீடு
நில உரிமைச் சான்றிதழ்
பல்வேறு சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள்
ஜார்க்கண்ட் மாநில சேவை உத்தரவாதச் சட்டம் 2011 இன் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பிற சேவைகள் மற்றும் நலத்திட்டங்களுக்கான விண்ணப்பங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
