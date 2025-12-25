ரயில் பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் நேர மாற்றம்!

Yercaud Express : தமிழ்நாட்டு ரயில் பயணிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளை ஏற்று தெற்கு ரயில்வே மிக முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நேரத்தை மாற்றியுள்ள தெற்கு ரயில்வே, திருப்பதி ரயில் போளூரில் நிற்கும் என அறிவித்துள்ளது. இதுதவிர வடமாநிலங்களுக்கு செல்லும் சில எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் நேரத்தையும் மாற்றியுள்ளது தெற்கு ரயில்வே. இதுகுறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தெற்கு ரயில்வே மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகள்
தமிழகத்தில் ரயில் போக்குவரத்து நாளுக்கு நாள் முக்கியத்துவம் பெற்று வரும் நிலையில், பயணிகளின் வசதிக்காக இந்திய ரயில்வே அவ்வப்போது பல்வேறு மாற்றங்களைச் செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை இங்கே காணலாம்.
ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் நேர மாற்றம்
ஈரோட்டிலிருந்து சென்னைக்கு தினசரி இயக்கப்படும் ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்: 22650) ரயிலின் நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய கால அட்டவணையின்படி, இந்த ரயில் இனி ஈரோட்டில் இருந்து சற்று தாமதமாகப் புறப்பட்டு, சென்னைக்கு காலை நேரத்தில் சென்றடையும்.
புதிய நேரம்: ஈரோட்டில் இருந்து இனி இரவு 21.45 மணிக்கு புறப்படும். முன்பு 21.00 மணி, அதாவது இரவு 9 மணிக்கு புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. சென்னையை அதிகாலை 03.40 மணிக்கு சென்றடைந்தது. இந்த நேரத்தை மாற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் தரப்பில் தொடர்ச்சியாக கோரிக்கை வைத்ததன் அடிப்படையில் இப்போது ரயில் நேரம் மாற்றப்பட்டு, புதிய அட்டவணைப் படி இனி இயக்கும். சென்னைக்கு மறுநாள் அதிகாலை 04.25 மணிக்கு எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தைசென்றடையும். இந்த மாற்றத்தினால் பயணிகள் அதிகாலையிலேயே சென்னை சென்றடைந்து தங்களது பணிகளைத் தொடங்க ஏதுவாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
போளூர் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி
திருவண்ணாமலை மாவட்ட மக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையை ஏற்று, திருப்பதி - ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் (16779/16780) ரயிலுக்கு போளூர் ரயில் நிலையத்தில் புதிய நிறுத்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சோதனை அடிப்படையில் (Experimental Basis) வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த நிறுத்தத்தின் மூலம், போளூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் ஆன்மீகத் தலங்களான திருப்பதி மற்றும் ராமேஸ்வரத்திற்கு எளிதாகப் பயணம் செய்ய முடியும். இதற்கான தொடக்கத் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.
அந்தமான் எக்ஸ்பிரஸ் - சாஞ்சியில் நிற்கும்
இது தவிர, தமிழகத்திலிருந்து வடமாநிலங்களுக்குச் செல்லும் முக்கிய ரயில்களிலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன:
அந்தமான் எக்ஸ்பிரஸ் (16031/16032): சென்னை சென்ட்ரல் - ஸ்ரீ மாதா வைஷ்ணோ தேவி கத்ரா இடையே இயக்கப்படும் இந்த ரயில் இனி உலகப் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான சாஞ்சி (Sanchi) நிலையத்தில் நின்று செல்லும்.
சம்பர்க் கிராந்தி எக்ஸ்பிரஸ் (12629/12630): யஸ்வந்த்பூர் - ஹசரத் நிஜாமுதீன் இடையே இயக்கப்படும் இந்த ரயில் இனி விதிஷா (Vidisha) நிலையத்தில் நிறுத்தப்படும்.
தெற்கு ரயில்வே விளக்கம்
இந்த புதிய நிறுத்தங்கள் அனைத்தும் சோதனை அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், அங்கு விற்பனையாகும் டிக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தே இந்த நிறுத்தங்கள் நிரந்தரமாக்கப்படும் என ரயில்வே வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் இந்தச் சேவையை அதிகளவில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். பயணிகள் தங்களது பயணங்களை திட்டமிடும் முன் ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது 139 என்ற எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டு கூடுதல் தகவல்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
