புதிய ரயில் சேவை.. தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட குட் நியூஸ்!

Southern Railway Latest News: நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது இந்தியன் ரயில்வே. இந்தியன் ரயில்வே துறையை நவீனப்படுத்தும் முயற்சியில் பல்வேறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ரயில்வே நிர்வாகம் பயணிகளுக்காக பல்வேறு வசதிகளை கொண்டு வருகிறது. மேலும், நாடு முழுவதும் பல்வேறு வழித்தடங்களில் அதிவேக ரயில்களையும் இயக்கி வருகிறது. இப்படியாக, பயணிகள் சிரமமின்றி பயணிக்க, பல்வேறு வசதிகளையும் இந்திய ரயில்வே கொண்டு வருகிறது.
Southern Railway Parcel Service: பார்சல் ரயில் சேவை
இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய சேவையை தெற்கு ரயில்வே தொடங்கப்பட உள்ளது. அதாவது, தெற்கு ரயில்வே வரலாற்றில் முதல்முறையாக 12 பெட்டிகள் கொண்ட பார்சல் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது. இந்த ரயில் சேவை, பார்சலை கொண்டு செல்வதற்காக மட்டுமே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தென் மாநிலங்களிடையேயான சரக்கு மற்றும் வர்த்தக போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், இந்த சேவையை தெற்கு ரயில்வே தொடங்கப்பட உள்ளது.
இந்த பார்சல் ரயில் சேவை, பயணிகளின் ரயில் பெட்டிகளில் சரக்குகளை ஏற்றும் சிரமத்தை குறைத்து, சரக்கு போக்குவரத்தை விரிவுப்படுத்தும் உதவுகிறது. மேலும், இந்த பார்சல் ரயில் சேவை மூலம் துணிகள் ஃபிரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், டிஸ் வாஷர்ஸ் போன்ற சமையலறை பொருட்கள், கறி, பால் பொருட்கள், மாத்திரைகள், பழங்கள், காய்கறிகள், கம்ப்யூட்டர், கம்ப்யூட்டர் சிப்ஸ், கச்சா எண்ணெய், பருத்தி, இரும்ப கம்பிகள், ஸ்டீல், கெமிக்கல்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பொருட்களை ஏற்றிச் செல்ல அனுமதிக்கிறது. இதன் மூலம், தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவின் முக்கிய வணிக மையங்களை இணைக்கிறது.
Southern Railway Parcel Service: எங்கெல்லாம்?
இந்த பார்சல் ரயில் சேவை வெள்ளிக்கிழமைகளில் மங்களூரு சென்ட்ரலிலிருந்தும், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சென்னை ராயபுரத்திலிருந்தும் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த பார்சல் ரயில் சேவை சேலம், ஈரோடு, ஊத்துக்குளி, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், பாலக்காடு, ஷோரனூர், திரூர், கோழிக்கோடு, தலச்சேரி, கண்ணூர் மற்றும் காசர்கோடு ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நிறுத்தப்படும்.
'பார்சல் எக்ஸ்பிரஸ்' ரயில் 2025 டிசம்பர் 12ஆம் தேதி பிற்பகல் 3.10 மணிக்கு மங்களூரு சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் மதியம் 1.30 மணிக்கு சென்னை ராயபுரத்திற்கு சென்றடைகிறது. டிசம்பர் 16ஆம் தேதி பிற்பகல் 3.45 மணிக்கு ராயபுரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் பிற்பகல் 2.20 மணிக்கு மங்களூரு சென்ட்ரலை சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது.
12 பெட்டிகள் கொண்ட இந்த ரயிலில் 10 பெட்டிகள் பார்சலை ஏற்றிச் செல்லவும், 2 பெட்டிகள் பயணிகளின் லக்கேஜ் மற்றும் ரயில் உபகரணங்களுக்கு உதவும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இருப்பினும், ரயில்வேயில் அனுமதிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மட்டுமே எடுத்து செல்ல அனுமதிக்கப்படும் என்றும், அனுப்பப்படும் பார்சல்களுக்கு மூன்று பிரிவுகளில் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். பார்சல் ரயில் சேவைக்கான கட்டண குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
