English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
தங்கத்தில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 1 லட்சம் முதலீடு ரூ.3 லட்சம் லாபம்

Gold Investment : தங்கத்தில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு ஜாக்பாட், 302% லாபம் தந்த சவரன் தங்கப் பத்திரம் (SGB) குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 15, 2026, 01:35 PM IST
Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ஆதார் வெரிபிகேஷன்! தமிழ்நாடு அரசு பலே திட்டம்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ஆதார் வெரிபிகேஷன்! தமிழ்நாடு அரசு பலே திட்டம்
ஜார்க்கண்டில் ‘தங்க வேட்டை’: 1900 ஹெக்டேரில் தங்கம் எடுக்கும் பணி தீவிரம்!
camera icon11
Gold
ஜார்க்கண்டில் ‘தங்க வேட்டை’: 1900 ஹெக்டேரில் தங்கம் எடுக்கும் பணி தீவிரம்!
3 வேளை உணவு இதுதான்.. 10 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த சீரியல் நடிகை ஃபரினா.. டயட் சீக்ரெட்!
camera icon7
weight loss
3 வேளை உணவு இதுதான்.. 10 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த சீரியல் நடிகை ஃபரினா.. டயட் சீக்ரெட்!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.10 ஆயிரம் யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்போது கிடைக்கும்?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.10 ஆயிரம் யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்போது கிடைக்கும்?
Gold Investment : இந்தியாவில் பாதுகாப்பான முதலீடு என்றாலே பலரின் முதல் தேர்வு தங்கம்தான். ஆனால், தங்கத்தை நகையாக வாங்குவதை விட தங்கப் பத்திரம் (Sovereign Gold Bond - SGB) மூலம் முதலீடு செய்வது எவ்வளவு லாபகரமானது என்பதை தற்போதைய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) அறிவிப்பு நிரூபித்துள்ளது. 2019-2020 ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்ட SGB சீரிஸ்-V பத்திரங்களை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறுவதற்கான விலையை RBI அறிவித்துள்ளது. இதில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு வெறும் 6 ஆண்டுகளில் 302% அபரிமிதமான லாபம் கிடைத்துள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே காண்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

RBI-ன் அதிரடி அறிவிப்பு: 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறைப்படி, தங்கப் பத்திரங்கள் வெளியிடப்பட்டு 5 ஆண்டுகள் முடிவடைந்த பிறகு, முதலீட்டாளர்கள் அவற்றை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அந்த வகையில், அக்டோபர் 15, 2019 அன்று வெளியிடப்பட்ட SGB 2019-20 Series-V பத்திரங்களை, ஏப்ரல் 15, 2026 முதல் முதலீட்டாளர்கள் திரும்பப் பெறலாம். இதற்கான ஒரு யூனிட் (1 கிராம்) விலை ரூ. 15,009 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

விலை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

இந்த விலை தன்னிச்சையாக நிர்ணயிக்கப்படுவதில்லை. பத்திரத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கு முந்தைய மூன்று வேலை நாட்களில், அதாவது ஏப்ரல் 9, 10 மற்றும் 13ல் இந்தியா புல்லியன் மற்றும் ஜூவல்லர்ஸ் அசோசியேஷன் (IBJA) வெளியிட்ட 999 தூய்மையான தங்கத்தின் சராசரி இறுதி விலையின் அடிப்படையில் இது கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

ரூ. 1 லட்சம் முதலீடு ரூ. 4.02 லட்சமானது எப்படி?

2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் திட்டம் அறிமுகமானபோது இருந்த விலைக்கும், இன்றைய விலைக்கும் உள்ள இடைவெளி மலைக்க வைக்கிறது.

2019-ல் வெளியீட்டு விலை: ஒரு கிராம் ரூ. 3,738 (ஆன்லைன் முதலீட்டாளர்களுக்கு).

2026-ல் மீட்பு விலை: ஒரு கிராம் ரூ. 15,009.

கிடைத்த லாபம் (ஒரு கிராமுக்கு): ரூ. 11,271.

லாப சதவீதம்: 301.53% (தோராயமாக 302%).

உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் 2019 அக்டோபரில் 1 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கப் பத்திரங்களை வாங்கியிருந்தால், இன்று அதன் மதிப்பு 4,01,530 ரூபாய். அதாவது 4.02 லட்சம். ஒரு முதலீட்டாளராக, 6 ஆண்டுகளில் உங்கள் பணம் 4 மடங்காக உயர்ந்துள்ளது என்பது மிகப்பெரிய சாதனையாகும்.

கூடுதல் போனஸ்: 2.5% ஆண்டு வட்டி

மேலே குறிப்பிட்ட 302% லாபம் என்பது தங்கத்தின் விலை உயர்வால் கிடைத்தது மட்டுமே. இது தவிர, SGB முதலீட்டாளர்களுக்கு மற்றொரு சிறப்பம்சமும் உண்டு. அரசாங்கம் இந்த முதலீட்டுத் தொகையின் மீது ஆண்டுக்கு 2.5% வட்டி வழங்குகிறது. இந்த வட்டித் தொகை 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை முதலீட்டாளரின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படும். இதையும் கணக்கில் சேர்த்தால், முதலீட்டாளர்களின் மொத்த வருவாய் இன்னும் கூடுதலாகவே இருக்கும்.

சவரன் தங்கப் பத்திரத்தின் (SGB) முக்கிய நன்மைகள்

நீங்கள் ஏன் தங்கத்தை நகையாக வாங்காமல் பத்திரமாக வாங்க வேண்டும் என்பதற்கு சில முக்கிய காரணங்கள் இங்கே:

செய்கூலி, சேதாரம் இல்லை: நகையாக வாங்கும்போது நாம் 10% முதல் 20% வரை செய்கூலி மற்றும் சேதாரமாக இழப்போம். ஆனால் பத்திரத்தில் அத்தகைய இழப்புகள் எதுவுமில்லை.

பாதுகாப்பு: வீட்டில் தங்கத்தை வைப்பதில் இருக்கும் திருட்டு பயம் இதில் இல்லை. இது டிஜிட்டல் வடிவில் இருப்பதால் மிகவும் பாதுகாப்பானது.

வரிச் சலுகை: பத்திரத்தின் முதிர்வு காலம் (8 ஆண்டுகள்) வரை வைத்திருந்து பணமாக மாற்றினால், அதற்கு மூலதன ஆதாய வரி (Capital Gains Tax) கிடையாது.

தூய்மை உறுதி: இது 999 தூய்மையான தங்கத்தின் விலையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால், தரம் குறித்த கவலை தேவையில்லை.

முதலீட்டாளர்கள் கவனத்திற்கு: பத்திரத்தை மீட்பது எப்படி?

உங்களிடம் SGB 2019-20 Series-V பத்திரங்கள் இருந்தால், அவற்றை நீங்கள் வாங்கிய வங்கி, தபால் நிலையம் அல்லது பங்குச் சந்தை முகவர்கள் மூலம் திரும்பப் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேவையான ஆவணங்கள்: உங்களுடைய 'Certificate of Holding' (பத்திரம் வைத்திருப்பதற்கான சான்றிதழ்) மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்.

பணம் வரவு: நீங்கள் விண்ணப்பித்த சில நாட்களில், தற்போதைய சந்தை விலையான ரூ. 15,009-ன் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட தொகை உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும்.

தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய இதுவே சரியான வழியா?

பங்குச் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியில், தங்கம் எப்போதும் ஒரு பாதுகாப்பான புகலிடமாகவே கருதப்படுகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் சர்வதேச அரசியல் சூழல் மற்றும் பணவீக்கம் காரணமாக தங்கத்தின் விலை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. நீங்கள் நீண்ட கால அடிப்படையில் (5 முதல் 8 ஆண்டுகள்) முதலீடு செய்யத் தயாராக இருந்தால், SGB போன்ற திட்டங்கள் வங்கி வைப்பு நிதி அல்லது மற்ற சேமிப்புகளை விட அதிக லாபத்தை ஈட்டித் தரும் என்பது இந்த 302% லாபத்தின் மூலம் தெளிவாகிறது.

எச்சரிக்கை: முதலீடுகள் சந்தை அபாயத்திற்கு உட்பட்டவை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுகுவது நல்லது.

மேலும் படிக்க | ஜார்க்கண்டில் ‘தங்க வேட்டை’: 1900 ஹெக்டேரில் தங்கம் எடுக்கும் பணி தீவிரம்!

மேலும் படிக்க | தங்கம் விலை ரூ.55,000 குறைந்தது! நகைப்பிரியர்களுக்கு மார்ச் மாத இறுதி ரிப்போர்ட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Gold InvestmentSGBSovereign Gold BondRBIFinancial News

Trending News