English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பேக்கரி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண சூப்பர் சான்ஸ்! 4 நாள் அட்வான்ஸ் ட்ரெய்னிங்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு அட்வான்ஸ் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் பயிற்சியை கொடுக்க உள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 13, 2025, 11:29 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் பேக்கரி தொழில் பயிற்சி
  • விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்
  • தொழில் முனைவோர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு

Trending Photos

நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
EB
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
புரட்டாசி 27 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 27 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பெண்களே காத்திருத்தது போதும்! 2 மாதங்களில் வரப்போகும் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
பெண்களே காத்திருத்தது போதும்! 2 மாதங்களில் வரப்போகும் முக்கிய அறிவிப்பு
மகளிர் உரிமைத்தொகை : வராத அப்டேட்! சர்பிரைஸ் கொடுக்கப்போகும் தமிழ்நாடு அரசு
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத்தொகை : வராத அப்டேட்! சர்பிரைஸ் கொடுக்கப்போகும் தமிழ்நாடு அரசு
பேக்கரி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண சூப்பர் சான்ஸ்! 4 நாள் அட்வான்ஸ் ட்ரெய்னிங்

Tamil Nadu Government : பேக்கரி துறையில் ஜொலிக்க வேண்டும் என கனவு காண்கிறீர்களா? டிரெண்டிங்கில் இருக்கும் ப்ரூக்கீஸ், மாக்கரூன், ட்ரெஸ் லெச்ஸ் கேக் (Tres Leches Cake) போன்றவற்றை நீங்களே தயாரிச்சு பிசினஸ் பண்ண தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII) ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (Entrepreneurship Development and Innovation Institute - EDII), சென்னையில், ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர்களுக்காக ஒரு முக்கியப் பயிற்சியை அறிவித்துள்ளது. "4 நாட்கள் - தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் - அட்வான்ஸ் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் பயிற்சி" என்ற தலைப்பில் இந்தப் பயிற்சி நடைபெற உள்ளது. பேக்கரி துறையில் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள விரும்பும் ஆண் மற்றும் பெண் தொழில்முனைவோர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும் இந்தப் பயிற்சி, வரும் அக்டோபர் 28, 2025 முதல் அக்டோபர் 31, 2025 வரை நான்கு நாட்களுக்கு நடைபெறுகிறது. பயிற்சி நேரம்: காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை.

பயிற்சியில் கற்றுத்தரப்படும் முக்கிய அம்சங்கள்:

இந்தப் பயிற்சியில், பேக்கரி பொருட்களின் அடிப்படை முதல் மிகவும் நவீனமான தயாரிப்புகள் வரை விரிவாகக் கற்றுத் தரப்பட உள்ளன.

பிரவுனி மற்றும் ப்ளாண்டி வகைகள்: ப்ரூக்கீஸ், டிரிபிள் சாக்லேட் பிரவுனி, நுடெல்லா பிரவுனி, கருப்புகோவ்னி மில்லட்ஸ் பிரவுனி மற்றும் ப்ளாண்டி.

பிரெஞ்ச் மற்றும் பாரம்பரிய பேக்கரி: பிரெஞ்ச் மாக்கரூன்கள், மாவா கேக், குரோசண்ட்.

சிறப்பு கேக்குகள்: சீஸ் கேக், ட்ரெஸ் லெச்ஸ் கேக், ட்ரீம் கேக், மில்க் கேக், ரெட் வெல்வெட் கேக், திருமண கேக் மற்றும் டயர் கேக்.

நவீன வடிவமைப்பு மற்றும் ஐசிங்: சாக்கோ ட்ரஃபில் கேக்சிகல்ஸ், கேக் பாப்ஸ், கேக் ஐசிங் உத்திகள், ஃபாண்டன்ட் அடிப்படை, வெண்ணெய் கிரீம் வகைகள் மற்றும் ஃப்ரோஸ்டிங்.

இதர உணவுப் பொருட்கள்: பீட்சா, டஃப் நட் மற்றும் பர்கர் வகைகளைத் தயாரிக்கும் முறைகள்.

தொழில்முனைவோர் வழிகாட்டுதல்:

உணவுப் பொருட்கள் தயாரிப்புடன் மட்டுமல்லாமல், ஒரு வெற்றிகரமான வணிகத்தை நடத்துவதற்கான முக்கிய அம்சங்களும் கற்றுத் தரப்பட உள்ளன.

மூலப்பொருள் மற்றும் பிராண்டுகளின் கிடைக்கும் தன்மை.

தயாரிப்பு சந்தைப்படுத்துதலின் அம்சங்கள்.

பேக்கிங், லேபிளிங் மற்றும் அதற்கான விலை நிர்ணயம்.

அரசு வழங்கும் உதவிகள், கடனுக்கான மானியங்கள் மற்றும் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் பற்றிய விரிவான விளக்கம்.

தகுதி மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதி: 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட, குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி 10-ம் வகுப்பு முடித்த ஆண்/பெண் தொழில்முனைவோர் இந்தப் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

சான்றிதழ்: பயிற்சி நிறைவில் அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

வசதி: வெளியூர்களில் இருந்து வருபவர்களுக்கு குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி வசதி உள்ளது. தேவைப்படுவோர் அதற்கும் விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

முன்பதிவு அவசியம்.

மேலும் விவரங்களுக்குத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர் கூடுதல் விவரங்களைப் பெற www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தைப் பார்க்கலாம் அல்லது பின்வரும் முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:

தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII),
சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை,
ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை - 600 032.

தொலைபேசி/கைபேசி எண்கள்: 8668102600 / 8072914694.

அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை), காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

பேக்கரி துறையில் தங்களின் சொந்தத் தொழிலைத் தொடங்கத் துடிக்கும் இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு இது ஒரு அரிய வாய்ப்பாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

மேலும் படிக்க | பெண்களே காத்திருத்தது போதும்! 2 மாதங்களில் வரப்போகும் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு பள்ளிகள் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு?

மேலும் படிக்க | தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 150% ஓய்வூதிய உயர்வு: நாளை கிடைக்கிறதா தீபாவளி பரிசு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentBakery BusinessBusiness TrainingEDII ChennaiSmall Business

Trending News