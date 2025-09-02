English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வேளாண் டிகிரி படித்தவர்களே உங்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு! தேடி வரும் அதிர்ஷ்டம்

Tamil Nadu CM Agricultural Service Centers : வேளாண் டிகிரி படித்தவர்கள் முதலமைச்சரின் உழவர் நல சேவை மையம் அமைக்க விண்ணப்பிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும் ஒருமுறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 2, 2025, 04:32 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் பொன்னான அறிவிப்பு
  • வேளாண் பட்டதாரிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்
  • 3 லட்சம் ரூபாய் முதல் 6லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம்

Trending Photos

நீல நிற ரேஷன் கார்டு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
camera icon9
Ration Card
நீல நிற ரேஷன் கார்டு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ஜோடியாக நடிக்க மறுத்த பிரபலங்கள்! இறுதியில் ‘இவர்’ நடித்து ஹிட்டான படம்..
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ஜோடியாக நடிக்க மறுத்த பிரபலங்கள்! இறுதியில் ‘இவர்’ நடித்து ஹிட்டான படம்..
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அமல்படுத்துமா தமிழக அரசு? ஆசிரியர் சங்கம் எச்சரிக்கை!
camera icon7
Old Pension Scheme
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அமல்படுத்துமா தமிழக அரசு? ஆசிரியர் சங்கம் எச்சரிக்கை!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிய விண்ணப்பத்தின் நிலை என்ன?
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிய விண்ணப்பத்தின் நிலை என்ன?
வேளாண் டிகிரி படித்தவர்களே உங்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு! தேடி வரும் அதிர்ஷ்டம்

Tamil Nadu CM Agricultural Service Centers : வேளாண் டிகிரி படித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பொன்னான வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறது. இந்த டிகிரி படித்தவர்கள் முதலமைச்சரின் உழவர் நல சேவை மையம் அமைக்கலாம். இதற்காக அரசு ரூ.3 லட்சம் முதல் 6 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் கொடுக்கிறது. இது தொடர்பாக அரசு ஏற்கனவே பலமுறை அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கும் நிலையில், தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்குமாறு, ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அந்த அறிவிப்பில், 2025-2026 ஆம் நிதியாண்டு வேளாண்மை நிதி நிலை அறிக்கையில் வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் மாநில வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டத்தின்கீழ் வேளாண் பட்டய மற்றும் வேளாண் பட்டதாரர்களின் படிப்பறிவும், தொழில்நுட்பத்திறனும் உழவர்களுக்கு உதவியாக இருந்து, வேளாண்மை செழித்திட உதவிடும் வகையில் முதலமைச்சரின் உழவர் நல சேவை மையங்கள் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தில் 10 லட்சம் ரூபாய் முதல் 20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இம்மையங்கள் அமைத்திட 30 சதவீத மானியமாக 3 இலட்சம் ரூபாய் முதல் 6 இலட்சம் ரூபாய் வரை வழங்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்

முதலமைச்சரின் உழவர் நல சேவை மையத்தில் வழங்கப்படும் சேவைகள் - 

விதைகள் விநியோகம், உரங்கள் விநியோகம், பூச்சிக்கொல்லி விநியோகம், மண் மற்றும் நீர் மாதிரி ஆய்வு செய்திட உதவுதல், நுண்ணீர்ப்பாசனத் திட்டம், பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டம், டிரோன் சேவை, உழவர் கடன் அட்டை, பயிர்க் கடன், கால்நடைத் தீவனம், வேளாண் இயந்திரங்கள் பழுது பார்க்கும் பட்டறை போன்றவை ஆகும்.

முதலமைச்சரின் உழவர் நல சேவை மையத்தை அமைக்க விரும்பும் பயனாளிகளின் தகுதிகள் - 

வயது வரம்பு: 20 முதல் 45, கல்வித் தகுதி: வேளாண்மை / தோட்டக்கலை / வேளாண் வணிகம் / வேளாண்மைப் பொறியியல் பட்டப்படிப்பு / பட்டயப்படிப்பு, அரசு மற்றும் அரசுசார் நிறுவனத்தில் பணியில் இருத்தல் கூடாது. வங்கி மூலம் கடன் பெற்று தொழில் புரிவோர் நிறுவனத்தின் உரிமையானது தனியுரிமையாக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் அடிப்படைக் கணினித்திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நபர் மட்டுமே நிதி உதவி பெற தகுதியுடையவர்.

இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பபிக்கத் தேவையான ஆவணங்கள் - 

10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புச் சான்றிதழ், பட்டப்படிப்பு / பட்டயப்படிப்புச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, சரக்கு மற்றும் சேவை வரி எண் (GST No), நிரந்தரக் கணக்கு எண் அட்டை (PAN card), வகுப்புச் சான்றிதழ்( Community Certificate), பயனாளியின் வங்கிக் கணக்குப் புத்தகம், வங்கியிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கடன் ஒப்புதல் ஆவணம் விரிவான திட்ட அறிக்கை போன்றவையாகும். மேலும், இது தொடர்பான தகவலுக்கு சம்பந்தபட்ட வட்டார வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தினை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என இராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ

மேலும் படிக்க | E-Shram Card: ரூ.3,000 மாத ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு ஓய்வூதிய திட்டம், எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentTamil Nadu Agriculture Service CentersAgriculture Service CentersChief Minister Agriculture SchemeAgricultural Business Opportunities

Trending News