கேரளா லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-492 குலுக்கல் முடிவுகள்! யாருக்கு எவ்வளவு பணம்?

Kerala Lottery Thiruvananthapuram: கேரளா மாநில லாட்டரி துறை 2025 செப்டம்பர் 30 அன்று திருவனந்தபுரம் கோர்கி பவனில் ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 492 (Sthree Sakthi SS-492) லாட்டரி முடிவுகளை நேரலை மூலம் அறிவிக்க உள்ளது. லாட்டரி குலுக்கலில் பரிசு பெற்ற வெற்றியாளர்கள் ₹5,000 க்கும் குறைவான பரிசுகளை அங்கீகாரம் பெற்ற லாட்டரி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து பெறலாம், அதேபோல ₹5,000 க்கும் மேற்பட்ட பரிசுகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகம் அல்லது வங்கியை அணுக வேண்டும். பரிசுகளுக்கு 30% வரி விதிக்கப்படும் மற்றும் லாட்டரி முகவர்கள் 10% கமிஷன் பெறுவார்கள்.
கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் எத்தனை மணிக்கு நடைபெறும்?
ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 492 (Sthree Sakthi SS-492) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) பிற்பகல் 2.55 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 4:45 மணி வரை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியிடப்படும்.
ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 492 வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழுப்பட்டியல் விவரம்:
முதல் பரிசு: ₹10000000 (₹1 கோடி)
(காத்திருக்கவும்)
இரண்டாவது பரிசு: ₹3000000 (₹30 லட்சம்)
(காத்திருக்கவும்)
மூன்றாவது பரிசு: ₹500000 (₹5 லட்சம்)
(காத்திருக்கவும்)
ஆறுதல் பரிசு: ₹5000
(காத்திருக்கவும்)
4வது பரிசு: ₹5000
(காத்திருக்கவும்)
5வது பரிசு: ₹2000
(காத்திருக்கவும்)
6வது பரிசு: ₹1000
(காத்திருக்கவும்)
7வது பரிசு: ₹500
(காத்திருக்கவும்)
8வது பரிசு: ₹200
(காத்திருக்கவும்)
9வது பரிசு: ₹100
(காத்திருக்கவும்)
கேரள ஸ்திரீ சக்தி எஸ்எஸ்-487 லாட்டரி பரிசு அமைப்பு:
முதல் பரிசு: ரூ.10000000
இரண்டாவது பரிசு: ரூ.3000000
மூன்றாவது பரிசு: ரூ.500000
4வது பரிசு: ரூ.5000
5வது பரிசு: ரூ.2000
6வது பரிசு: ரூ.1,000
7வது பரிசு: ரூ.500
8வது பரிசு: ரூ.200
9வது பரிசு: ரூ.100
ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5000
ஸ்திரீ சக்தி எஸ்எஸ்-487 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை எவ்வாறு தெரிந்துக்கொள்வது?
- கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
- லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.
- வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)
