  • Tamil News
  • Business
  • கேரளா லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-492 குலுக்கல் முடிவுகள்! யாருக்கு எவ்வளவு பணம்?

கேரளா லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-492 குலுக்கல் முடிவுகள்! யாருக்கு எவ்வளவு பணம்?

Sthree Sakthi SS-492 Lottery Result: இன்று கேரளா மாநில லாட்டரி துறை திருவனந்தபுரத்தில் ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 492 (Sthree Sakthi SS-492) லாட்டரி முடிவுகளை அறிவிக்க உள்ளது. மேலும் கேரள மாநிலத்தின் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி எஸ்எஸ் 492 (Sthree Sakthi SS-492) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 4, 2025, 01:45 PM IST

கேரளா லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-492 குலுக்கல் முடிவுகள்! யாருக்கு எவ்வளவு பணம்?

Kerala Lottery Thiruvananthapuram: கேரளா மாநில லாட்டரி துறை 2025 செப்டம்பர் 30 அன்று திருவனந்தபுரம் கோர்கி பவனில் ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 492 (Sthree Sakthi SS-492) லாட்டரி முடிவுகளை நேரலை மூலம் அறிவிக்க உள்ளது. லாட்டரி குலுக்கலில் பரிசு பெற்ற வெற்றியாளர்கள் ₹5,000 க்கும் குறைவான பரிசுகளை அங்கீகாரம் பெற்ற லாட்டரி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து பெறலாம், அதேபோல ₹5,000 க்கும் மேற்பட்ட பரிசுகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகம் அல்லது வங்கியை அணுக வேண்டும். பரிசுகளுக்கு 30% வரி விதிக்கப்படும் மற்றும் லாட்டரி முகவர்கள் 10% கமிஷன் பெறுவார்கள். 

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் எத்தனை மணிக்கு நடைபெறும்?

ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 492 (Sthree Sakthi SS-492) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) பிற்பகல் 2.55 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 4:45 மணி வரை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியிடப்படும்.

ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 492 வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழுப்பட்டியல் விவரம்:

முதல் பரிசு: ₹10000000 (₹1 கோடி)
(காத்திருக்கவும்)

இரண்டாவது பரிசு: ₹3000000 (₹30 லட்சம்)
(காத்திருக்கவும்)

மூன்றாவது பரிசு: ₹500000 (₹5 லட்சம்)
(காத்திருக்கவும்)

ஆறுதல் பரிசு: ₹5000
(காத்திருக்கவும்)

4வது பரிசு: ₹5000
(காத்திருக்கவும்)

5வது பரிசு: ₹2000
(காத்திருக்கவும்)

6வது பரிசு: ₹1000
(காத்திருக்கவும்)

7வது பரிசு: ₹500
(காத்திருக்கவும்)

8வது பரிசு: ₹200
(காத்திருக்கவும்)

9வது பரிசு: ₹100
(காத்திருக்கவும்)

கேரள ஸ்திரீ சக்தி எஸ்‌எஸ்-487 லாட்டரி பரிசு அமைப்பு:

முதல் பரிசு: ரூ.10000000 
இரண்டாவது பரிசு: ரூ.3000000
மூன்றாவது பரிசு: ரூ.500000
4வது பரிசு: ரூ.5000
5வது பரிசு: ரூ.2000
6வது பரிசு: ரூ.1,000
7வது பரிசு: ரூ.500
8வது பரிசு: ரூ.200
9வது பரிசு: ரூ.100
ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5000

ஸ்திரீ சக்தி எஸ்‌எஸ்-487 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை எவ்வாறு தெரிந்துக்கொள்வது?

- கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 
- லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.
- வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

Kerala LotterySthree ShaktiKerala Lottery ResultKerala Lottery PrizeKerala Lottery Ticket

