/என் மீது ரூ.22,000 கோடி கடனா? NCLT திவால் வழக்கில் சுபாஷ் சந்திரா அதிரடி விளக்கம்!

தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் நடைபெற்று வரும் தனிநபர் திவால் வழக்கு தொடர்பாக தன்னை பற்றி சில ஊடகங்கள் தவறான தகவல்களை வெளியிட்டு வருவதாக Essel குழும நிறுவனர் சுபாஷ் சந்திரா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், தான் எந்த வங்கியிடமும் தனிப்பட்ட முறையில் கடன் வாங்கவில்லை என்றும், சில நிறுவனங்கள் பெற்ற கடன்களுக்கு மட்டுமே தனிப்பட்ட உத்தரவாதம் அளித்ததாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
தன் மீது ரூ.22,000 கோடி கடன் இருப்பதாக வெளியாகும் தகவல் தவறானது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். தன்னை எதிர்த்து வழக்கில் ஆட்சேபனை தெரிவித்த கடன் கொடுத்த நிறுவனங்களின் மொத்த கோரிக்கை ரூ.3,992 கோடி மட்டுமே என்றும், அதில் ரூ.620 கோடி ஏற்கனவே தீர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மீதமுள்ள தொகையில் சுமார் ரூ.1,063 கோடியை செலுத்த சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் முன்வந்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார்.
கடந்த 2019 ஜனவரியில் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் மொத்த கடன் சுமார் ரூ.45,000 கோடியாக இருந்ததாகவும், அதில் இதுவரை சுமார் ரூ.43,000 கோடி திருப்பி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சுபாஷ் சந்திரா தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், தனது சொத்து மதிப்பு ரூ.45,888 கோடி என முன்பு கூறப்பட்ட தகவலையும் அவர் மறுத்துள்ளார். 2016ல் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த தகவலின்படி தனது மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ.39.08 கோடி மட்டுமே என்றும், 2024ல் அது ரூ.31.79 கோடியாக குறைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
நிறுவனங்களால் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க முடியாத சில நேரங்களில் தனது சொந்த பணத்தை பயன்படுத்தியதாகவும், இதனால் தனது சொத்து மதிப்பு குறைந்ததாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு தொடர்பான நீதிபதியின் கருத்து இன்னும் இறுதி உத்தரவாக மாற்றப்படும் நடைமுறையில் இருப்பதால், விவகாரம் தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் சுபாஷ் சந்திரா குறிப்பிட்டுள்ளார்.