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என் மீது ரூ.22,000 கோடி கடனா? NCLT திவால் வழக்கில் சுபாஷ் சந்திரா அதிரடி விளக்கம்!

தனிப்பட்ட முறையில் கடன் வாங்கவில்லை என்றும், ரூ.22,000 கோடி கடன் மற்றும் ரூ.45,888 கோடி சொத்து மதிப்பு இருப்பதாக வெளியாகும் தகவல்கள் தவறானவை என்றும் NCLT திவால் வழக்கில் Essel குழும நிறுவனர் சுபாஷ் சந்திரா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Aug 27, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:03 PM IST
என் மீது ரூ.22,000 கோடி கடனா? NCLT திவால் வழக்கில் சுபாஷ் சந்திரா அதிரடி விளக்கம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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