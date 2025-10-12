English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா: பெண் குழந்தைகளுக்கான சேமிப்பு திட்டம் குறித்த அப்டேட்

Sukanya Samriddhi Yojana 2025 : பெண் குழந்தைகளுக்கான சேமிப்பு திட்டம் சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 12, 2025, 08:49 AM IST
  • சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா திட்டம்
  • பெண் குழந்தைகளுக்கான சேமிப்பு திட்டம்
  • இத்திட்டம் குறித்த முழு அப்டேட்டை தெரிந்து கொள்ளவும்

சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா: பெண் குழந்தைகளுக்கான சேமிப்பு திட்டம் குறித்த அப்டேட்

Sukanya Samriddhi Yojana 2025 : சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY) என்பது பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதற்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மத்திய அரசுத் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் “பேட்டி பச்சாவோ – பேட்டி பதாவோ” (Beti Bachao – Beti Padhao) திட்டத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்டது. இது வரிச் சலுகைகளை வழங்குவதோடு, சேமிப்புக் கணக்குகளை விட அதிக வட்டி விகிதங்களையும் வழங்குகிறது.

SSY கணக்கைத் திறக்க யார் தகுதியானவர்கள்?

10 வயது அல்லது அதற்கும் குறைவான வயதுள்ள பெண் குழந்தை, SSY கணக்கைத் திறக்கத் தகுதியுடையவர். அவர்களின் பெற்றோர் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர் அந்தக் கணக்கைத் தொடங்கலாம்.

ஒரு பெண் குழந்தைக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கணக்குகளைத் திறக்க முடியுமா?

இல்லை. ஒரு பெண் குழந்தைக்கு ஒரு கணக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இரட்டைக் குழந்தைகள் விஷயத்தில், அதிகபட்சமாக இரண்டு அல்லது மூன்று பெண் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கணக்கைத் தொடங்க இந்தத் திட்டம் அனுமதிக்கிறது.

வரிச் சலுகைகள் (Tax Benefits)

வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-யின் கீழ், ஒரு நிதியாண்டில் 1,50,000 ரூபாய் வரை வரி விலக்கு கோரலாம். SSY திட்டத்தில் கிடைக்கும் வட்டி மற்றும் முதிர்வு அல்லது திரும்பப் பெறும் போது கிடைக்கும் தொகை அனைத்தும் முழுவதுமாக வரி விலக்கு (Tax-Free) பெற்றவையாகும். இது EEE - Exempt, Exempt, Exempt வரிச் சலுகை வகையைச் சேர்ந்தது.

SSY கணக்கைத் தொடங்கத் தேவையான ஆவணங்கள்

பெண் குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ், விண்ணப்பதாரரின் பெற்றோர் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலரின் அடையாள அட்டை, விண்ணப்பதாரரின் பெற்றோர் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலரின் முகவரிச் சான்று, PAN, வாக்காளர் அடையாள அட்டை போன்ற பிற KYC ஆவணங்கள்

SSY-யில் முதலீடு செய்வதற்கான குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வரம்புகள் என்ன?

ஒரு நிதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் ₹250 முதல் அதிகபட்சம் ரூ. 1.5 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம்.

SSY கணக்கை எங்கே திறப்பது?

அஞ்சல் அலுவலகங்கள் (Post Offices) மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகளில் இந்தக் கணக்கைத் திறக்கலாம்.

முதிர்வுக்கு முன்னரே முடித்தல் (Premature Closure)

உயிர் அச்சுறுத்தல் உள்ள நோய்களுக்கான மருத்துவ உதவி தேவைப்படும்போது அல்லது டெபாசிட்டர்தான் இறந்துவிட்டால், மத்திய அரசின் அங்கீகாரத்துடன் கணக்கை முதிர்வுக்கு முன்னரே முடித்துக் கொள்ளலாம்.

ரூ. 50,000 ஆண்டு முதலீடு: முதிர்வு கணக்கீடு

ஆண்டுக்கு 50,000 ரூபாய் வீதம் 15 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் பெறும் வரி விலக்கு பெற்ற மொத்தத் தொகைக்கான கணக்கீடு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

15 ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டுக்கு  50,000 ரூபாய் முதலீடு செய்ய வேண்டும். 15 ஆண்டுகளுக்கு முடிவில் நீங்கள் 7,50,000 ரூபாய் முதலீடு செய்திருப்பீர்கள். வட்டியாக 21 ஆண்டுகளுக்கு 15,59,193 ரூபாய் கிடைக்கும். 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மொத்த முதலீடு + மொத்த வட்டி சேர்த்தால் இருபத்து மூன்று லட்சத்து ஒன்பது ஆயிரத்து நூற்றுத் தொண்ணூற்று மூன்று ரூபாய் (23,09,193 ரூபாய்) உங்களுக்கு கிடைக்கும். 

இந்தத் தொகை முழுவதுமே வரி விலக்கு பெற்ற தொகையாகும். ஏனெனில், நீங்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.1.5 லட்சம் வரை பிரிவு 80C-இன் கீழ் வரி விலக்கு கோரலாம். மேலும், முதிர்வுத் தொகையும் வட்டித் தொகையும் வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருப்பதால், மொத்தமாக 23,09,193 தொகைக்கு நீங்கள் எந்த வரியும் செலுத்தத் தேவையில்லை.

Sukanya Samriddhi YojanaSSY 2025Girl Child Saving SchemeSSY Tax BenefitsSSY Interest Rate

