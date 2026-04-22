சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா 2026: 21 ஆண்டுகள் முடியும் முன்பே பணம் எடுக்க முடியுமா?

Sukanya Samriddhi Yojana : பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பானதாகவும், பொருளாதார ரீதியாகத் தற்சார்பு கொண்டதாகவும் மாற்ற இந்திய அரசு கொண்டு வந்த மிகச்சிறந்த திட்டம் சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா. இத்திட்டம் பெண் குழந்தைகளின் உயர்கல்வி மற்றும் திருமணச் செலவுகளுக்குப் பெரும் உதவியாக இருக்கிறது. பல பெற்றோர்களுக்கு இருக்கும் ஒரு முக்கிய சந்தேகம், இத்திட்டம் முதிர்ச்சியடைய 21 ஆண்டுகள் ஆகும் என்றால், அதற்கு முன்பே அவசரத் தேவைக்குப் பணம் எடுக்க முடியாதா? என்பதுதான். இதற்கான விதிகள் குறித்து இங்கே விரிவாகக் காணலாம்.
21 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பணம் எடுக்க முடியுமா?
ஆம், சில குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் 21 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் முன்பே நீங்கள் பணத்தைப் பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ எடுக்க முடியும். என்னென்ன காரணங்களுகாக முன்கூட்டியே பணம் எடுக்க முடியும் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
1. உயர்கல்விக்காக பகுதி அளவு பணம் - பெண் குழந்தைக்கு 18 வயது பூர்த்தியாகும் போது அல்லது அவர் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு உயர்கல்விச் செலவுகளுக்காகப் பணத்தை எடுக்க அனுமதி உண்டு. முந்தைய நிதியாண்டின் இறுதியில் கணக்கில் இருந்த மொத்தத் தொகையில் 50% வரை மட்டுமே எடுக்க முடியும். கல்வி நிறுவனத்தில் மாணவி சேர்க்கை பெற்றதற்கான சான்றிதழ் (Admission Letter) மற்றும் கல்விக் கட்டண விபரங்கள் (Fee Structure) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இந்தப் பணத்தை ஒரே தவணையாகவோ அல்லது அதிகபட்சம் 5 ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை எனத் தவணை முறையிலோ பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
2. திருமணத்திற்காகக் கணக்கை முடித்தல்
பெண் குழந்தைக்கு 18 வயது நிறைவடைந்த பிறகு அவருக்குத் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டால், கணக்கை முழுமையாக மூடிவிட்டு முதிர்வுத் தொகையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். திருமணத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்போ அல்லது திருமணம் முடிந்த 3 மாதங்களுக்குள்ளோ இதற்கான விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பெண் குழந்தைக்கு 18 வயது நிறைவடைந்துவிட்டது என்பதற்கான வயதுச் சான்று ஆவணங்கள் கட்டாயம்.
2026 ஆம் ஆண்டு முக்கிய அப்டேட்கள்
மத்திய அரசு சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்களை அவ்வப்போது மாற்றி அமைக்கிறது. தற்போதைய 2026 நிலவரப்படி சில முக்கிய தகவல்கள் உள்ளன. வட்டி விகிதம் பொறுத்த வரை 2026 ஆம் ஆண்டின் தற்போதைய காலாண்டிற்கு சுகன்யா சம்ரித்தி திட்டத்திற்கு 8.2% வட்டி வழங்கப்படுகிறது. இது பொது வருங்கால வைப்பு நிதி போன்ற பிற திட்டங்களை விட அதிகம். ஒரு நிதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் ரூ.250 முதல் அதிகபட்சம் ரூ.1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.
இத்திட்டத்தில் கணக்கு தொடங்கிய தேதியிலிருந்து 15 ஆண்டுகள் வரை மட்டுமே நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டும். அடுத்த 6 ஆண்டுகள் பணம் செலுத்தத் தேவையில்லை, வட்டி மட்டும் கணக்கிடப்படும். இத்திட்டத்தில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் தொகை, அதற்கு கிடைக்கும் வட்டி மற்றும் முதிர்வுத் தொகை ஆகிய மூன்றிற்குமே வருமான வரிச் சட்டம் 80C-ன் கீழ் முழுமையான வரி விலக்கு உண்டு.
சிறப்புச் சூழல்களில் கணக்கை மூடுதல்
சில இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில், 5 ஆண்டுகள் கணக்கு தொடர்ந்த பிறகு அதை முன்கூட்டியே மூட அனுமதி உண்டு. அதன்படி, கணக்கு வைத்திருக்கும் பெண் குழந்தை அல்லது பாதுகாவலர் துரதிர்ஷ்டவசமாக மரணமடைந்தால், கணக்கை உடனடியாக மூடி வட்டியுடன் பணத்தைத் திரும்பப் பெறலாம். உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களுக்குச் சிகிச்சை பெற நிதி தேவைப்படும் பட்சத்தில், முறையான மருத்துவ ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து கணக்கை மூடலாம். ஒருவேளை பெண் குழந்தை இந்தியக் குடியுரிமையை இழந்து வெளிநாட்டவர் ஆனால், உடனடியாகத் தகவல் தெரிவித்துக் கணக்கை முடித்துக்கொள்ள வேண்டும்.
பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை
அபராதம்: ஒரு நிதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் ரூ.250 செலுத்தத் தவறினால், கணக்கு முடக்கப்படும். மீண்டும் கணக்கைச் செயல்படுத்த ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் தலா ரூ.50 அபராதம் செலுத்த வேண்டும். நீங்கள் வேலை நிமித்தமாகவோ அல்லது வேறு காரணங்களுக்காகவோ ஊர் மாறினால், எவ்வித கட்டணமுமின்றி உங்கள் கணக்கை ஒரு வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்தில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு மாற்றிக் கொள்ளலாம். சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா என்பது உங்கள் மகளின் எதிர்காலக் கனவுகளை நனவாக்கும் ஒரு நிதி ஏணி. 18 வயதில் கல்விக்காக 50% தொகையை எடுக்க அனுமதிப்பதன் மூலம், இத்திட்டம் அவசரக் காலங்களில் கைகொடுக்கிறது. அதிக வட்டி மற்றும் வரிவிலக்கு ஆகிய இரட்டை நன்மைகளுக்காக இது இன்றும் பெற்றோர்களின் மிகச்சிறந்த முதலீட்டுத் தேர்வாக உள்ளது.
