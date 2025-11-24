English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வெறும் ₹12,500 முதலீட்டில் ரூ.80,00,000 தொகை! செல்வ மகள் திட்டத்தின் முழு விவரம்!

வெறும் ₹12,500 முதலீட்டில் ரூ.80,00,000 தொகை! செல்வ மகள் திட்டத்தின் முழு விவரம்!

Sukanya Samriddhi Yojana: ஒரு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், பெற்றோர்கள் தங்கள் மகளின் பெயரில் கணக்கைத் திறந்து, ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் செலுத்தி, 21 ஆண்டுகள் முடிவில் மகளின் எதிர்காலத் தேவைக்குப் பெரிய நிதியைப் பெறலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 24, 2025, 12:41 PM IST
  • திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன
  • வட்டி விகிதம் மற்றும் முதலீட்டு விவரங்கள்
  • முதலீட்டுக் காலம் மற்றும் முதிர்வு

வெறும் ₹12,500 முதலீட்டில் ரூ.80,00,000 தொகை! செல்வ மகள் திட்டத்தின் முழு விவரம்!

Sukanya Samriddhi Yojana: ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்கள் பெண் குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணம் போன்ற முக்கியமான தேவைகளுக்காக நிதிச் சிக்கலின்றி ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொடுக்க விரும்புகிறார்கள். அத்தகைய பெற்றோர்களுக்காக, மத்திய அரசு வழங்கும் ஒரு அற்புதமான திட்டம் தான் சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY), இது தமிழில் செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் என்று பிரபலமாக அறியப்படுகிறது.

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:

  • இந்த திட்டத்தின் நோக்கம்: பெண் குழந்தைகளின் உயர் கல்வி மற்றும் திருமண செலவுகளை ஈடுசெய்வது.
  • எப்பொதில் இருந்து துவக்கம்: இந்தத் திட்டம் 2015-ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்டது.
  • இந்த திட்டம் யாருக்கானது: 10 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்காக.
  • எப்போது கணக்கு திறக்கலாம்: ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது முதல் 10 வயது அடையும் வரை, எந்த நேரத்திலும் பெற்றோர் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர் அந்தக் குழந்தையின் பெயரில் கணக்கைத் தொடங்கலாம்.

வட்டி விகிதம் மற்றும் முதலீட்டு விவரங்கள்:

தற்போதைய வட்டி விகிதம்: இந்தத் திட்டம் தற்போது ஆண்டுக்கு 8.2% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இது பெரும்பாலான நிலையான வைப்பு நிதிகளை விட அதிகமாகும். இந்த வட்டி விகிதம் மத்திய அரசால் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் (மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை) தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

  • குறைந்தபட்ச டெபாசிட்: இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கணக்கைத் திறக்க குறைந்தபட்சம் ரூ.250 செலுத்தினால் போதுமானது.
  • அதிகபட்ச டெபாசிட்: ஒரு நிதியாண்டில் அதிகபட்சமாக ரூ.1.5 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம்.
  • டெபாசிட் முறை: இந்தத் தொகையை ஒரே தவணையாகவோ அல்லது பல தவணைகளாகவோ செலுத்தலாம்.
  • வரிச் சலுகைகள்: செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-ன் கீழ் வரி விலக்கு பெறத் தகுதியுடையது. மேலும், முதிர்வின் போது கிடைக்கும் வட்டி மற்றும் மொத்தத் தொகைக்கும் வரி விலக்கு உண்டு.

முதலீட்டுக் காலம் மற்றும் முதிர்வு:

  • வைப்புத்தொகை செலுத்த வேண்டிய காலம்: கணக்குத் தொடங்கிய நாளிலிருந்து 15 ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே முதலீட்டுத் தொகையைச் செலுத்த வேண்டும்.
  • மெச்சூரிட்டி காலம்: ஒரு பெண் குழந்தைக்கு 21 வயதாகும் போது இந்தத் திட்டம் முதிர்ச்சியடைகிறது.
  • வளர்ச்சிக் காலம்: 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நீங்கள் டெபாசிட் செய்யத் தேவையில்லை. இருப்பினும், 21 வயது முதிர்வு காலம் அடையும் வரை, டெபாசிட் செய்யப்படாத அந்த ஆண்டுகளுக்கும் தொடர்ந்து வட்டி கணக்கிடப்பட்டு, முதலீடு வளரும்.

எடுத்துக்காட்டு:

ஒரு பெற்றோர் தங்கள் பெண் குழந்தை பிறந்த உடனேயே அதிகபட்ச முதலீட்டுத் தொகையான ரூ.1.50 லட்சத்தை, தொடர்ந்து 15 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்கிறார்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம்:

  • மொத்த முதலீடு (15 ஆண்டுகளில்): ரூ. 22,50,000
  • ஈட்டப்படும் மொத்த வட்டி (தோராயமாக 8.2% வட்டி விகிதத்தில், 21 ஆண்டுகள் முடிவில்): ரூ. 49,32,119
  • 21 ஆண்டுகள் முடிவில் கிடைக்கும் மொத்தத் தொகை: ரூ. 71,82,119

திட்டத்தின் மற்ற பயன்பாடுகள்:

  • பெண் குழந்தைக்கு 18 வயது பூர்த்தியான பிறகு அல்லது 10-ஆம் வகுப்புத் தேர்ச்சிக்குப் பிறகு, உயர் கல்விச் செலவுகளுக்காக கணக்கில் உள்ள தொகையில் 50% வரை பகுதித் தொகையைத் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது.
  • பெண் குழந்தைக்கு 18 வயது பூர்த்தியான பிறகு அவரது திருமணச் செலவுக்காக முதிர்வு காலத்திற்கு முன்பே கணக்கை முடித்துக் கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க: EPFO : PF கணக்கில் வரப்போகும் மிகப்பெரிய மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க: இனி ரூ.10 லட்சம்! மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்.. ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் மேஜர் மாற்றம்!

SSYSukanya Samriddhi YojanaSelva Magal SchemeInvestment

