பெண் குழந்தை வைத்திருப்போருக்கு குட் நியூஸ்! செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் முக்கிய அப்டேட்

Selva Magal savings scheme : செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் 11வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள நிலையில் இத்திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை மத்திய அரசு கொடுத்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 22, 2026, 02:45 PM IST
  • சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா திட்டம்
  • 11வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது
  • பெண் குழந்தைகள் வைத்துள்ளவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

Selva Magal savings scheme : நாடு முழுவதும் பெண் குழந்தைகளை வைத்திருக்கும் பெற்றோருக்கு மகிழ்சியான அறிவிப்பை மத்திய அரசு கொடுத்துள்ளது. செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் 11வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளதால், இத்திட்டத்தின் நன்மைகள் மற்றும் சாதனைகளை புள்ளிவிவரங்களுடன் விளக்கியுள்ளது. சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY) - 'செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம்' என்பது இரண்டும் ஒரே திட்டம் தான். எனவே, இத்திட்டத்தில் யாரெல்லாம் சேரலாம்? எப்படி சேரலாம்? செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்திற்கு எங்கு சென்று விண்ணப்பிப்பது என்பது உள்ளிட்ட முழுமையான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY) - 'செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம்'

பெண் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் பொருளாதாரச் சுதந்திரத்தை உறுதி செய்வதற்காக மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY) எனப்படும் 'செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம்' இன்று ஜனவரி 22 ஆம் தேதி தனது 11-வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. "பெண் குழந்தையைக் காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்குக் கற்பிப்போம்" (Beti Bachao, Beti Padhao) என்ற உன்னத நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், இன்று ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாறியுள்ளது. 2025 டிசம்பர் நிலவரப்படி, நாடு முழுவதும் 4.53 கோடிக்கும் அதிகமான கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டு, சுமார் 3.33 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான நிதி சேமிக்கப்பட்டுள்ளது.

யார் கணக்கு தொடங்கலாம்? தகுதிகள் என்ன?

* பெண் குழந்தை பிறந்ததில் இருந்து 10 வயது நிறைவடைவதற்குள் எப்போது வேண்டுமானாலும் அருகில் உள்ள போஸ்ட் ஆபீஸ் அல்லது வங்கிகளில்  இந்த கணக்கைத் தொடங்கலாம்.

* குழந்தையின் பெற்றோர் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர் கணக்கைத் தொடங்கி, குழந்தைக்கு 18 வயது ஆகும் வரை நிர்வகிக்கலாம். 18 வயது பூர்த்தியானதும், தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து அந்தப் பெண் குழந்தையே கணக்கை நேரடியாகத் தன் பொறுப்பில் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

* ஒரு பெண் குழந்தைக்கு ஒரு கணக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். ஒரு குடும்பத்தில் அதிகபட்சம் இரண்டு பெண் குழந்தைகளுக்குக் கணக்கு தொடங்கலாம்.
 
* இரட்டை அல்லது மூன்று பெண் குழந்தைகள் ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்தால், தகுந்த ஆதாரங்களைச் சமர்ப்பித்து கூடுதல் கணக்குகளைத் திறக்கலாம்.

தேவையான ஆவணங்கள்: சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா கணக்குத் தொடங்கும் படிவம், குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ், குழந்தையின் ஆதார் எண் மற்றும் பெற்றோரின் பான் (PAN) கார்டு.

எவ்வளவு முதலீடு செய்யலாம்?

* ஒரு நிதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் 250 ரூபாய் செலுத்தினால் போதுமானது. அதிகபட்சமாக 1,50,000 ரூபாய் வரை டெபாசிட் செய்யலாம்.
* ரூ. 1.5 லட்சத்திற்கு மேல் செலுத்தப்படும் தொகைக்கு வட்டி வழங்கப்படாது, அத்தொகை திருப்பி அனுப்பப்படும்.
* கணக்கு தொடங்கிய தேதியிலிருந்து 15 ஆண்டுகள் வரை நீங்கள் தொடர்ந்து பணம் செலுத்தலாம்.

இத்திட்டத்தில் இப்போதே ஏன் கணக்கு தொடங்க வேண்டும்? 

* தற்போது இத்திட்டத்திற்கு 8.2% வட்டி வழங்கப்படுகிறது. இது பிற சிறுசேமிப்புத் திட்டங்களை விட மிக அதிகம்.
* இது மத்திய அரசின் நேரடித் திட்டம் என்பதால் உங்கள் முதலீட்டிற்கும், வட்டிக்கும் 100% பாதுகாப்பு உண்டு.
* வட்டியானது ஒவ்வொரு மாதமும் கணக்கிடப்பட்டு, நிதி ஆண்டின் இறுதியில் (மார்ச் 31) உங்கள் கணக்கில் சேர்க்கப்படும். 
* கணக்கை ஒரு வங்கியில் இருந்து மற்றொரு வங்கிக்கு மாற்றினாலும் வட்டி வரவு வைப்பதில் சிக்கல் இருக்காது.

பணம் எடுப்பது எப்படி? 

பெண் குழந்தைக்கு 18 வயது பூர்த்தியான பிறகு அல்லது 10-ம் வகுப்பு முடித்த பிறகு, இந்த இரண்டு தகுதிகளில் எதை முதலில் நிறைவு செய்திருந்தாலும், முந்தைய நிதி ஆண்டின் இறுதியில் இருந்த இருப்பில் 50% வரை பணம் கல்விக்காக எடுக்கலாம். இதை ஒரே தவணையாகவோ அல்லது 5 ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை எனத் தவணைகளாகவோ பெறலாம். இதற்கு கல்வி நிறுவனத்தில் சேர்ந்ததற்கான சேர்க்கை ஆணை (Admission letter) அல்லது கட்டணச் சீட்டு (Fee slip) சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

திருமணத்திற்காக என்றால் பெண் குழந்தைக்கு 18 வயது பூர்த்தியான பிறகு அவருக்குத் திருமணம் நிச்சயமாகியிருந்தால், கணக்கை முடித்துக் கொள்ளலாம். திருமணத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்போ அல்லது திருமணமான 3 மாதங்களுக்குள்ளோ இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

கணக்கை இடையில் மூட முடியுமா?

கணக்கு தொடங்கி முதல் 5 ஆண்டுகளுக்குள் கணக்கை மூட முடியாது. ஆனால், கீழ்க்கண்ட சிறப்புச் சூழல்களில் விதிவிலக்கு உண்டு:

* கணக்கு வைத்திருக்கும் பெண் குழந்தை துரதிர்ஷ்டவசமாக இறந்துவிட்டால், இறப்புச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பித்து கணக்கை மூடலாம். அதுவரை சேர்ந்த வட்டியுடன் தொகை பாதுகாவலரிடம் வழங்கப்படும்.

 * சிகிச்சை/கடுமையான காரணங்கள் இருப்பின் மிகவும் இக்கட்டான சூழலில் உரிய ஆதாரங்களுடன் கணக்கை முடிக்கும் வசதி உண்டு.

முதிர்வு காலம் மற்றும் வரிச் சலுகை:

முதிர்வு (Maturity): கணக்கு தொடங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 21 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததும் கணக்கு முதிர்வடையும்.

வரிச் சலுகை: வருமான வரிச் சட்டம் 80C-ன் கீழ் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் தொகைக்கு வரி விலக்கு உண்டு. அதேபோல் முதிர்வுத் தொகைக்கும் வரி கிடையாது.

முதிர்வுக்கு பின் வட்டி: கணக்கு முதிர்வடைந்த பிறகும் நீங்கள் பணத்தை எடுக்கவில்லை என்றால், அதற்கு தபால் நிலைய சேமிப்புக் கணக்கிற்குரிய வட்டி (Post Office Savings Account rate) தொடர்ந்து வழங்கப்படும்.

