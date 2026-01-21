English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வுபெற்றார் சுனிதா வில்லியம்ஸ்: நாசாவில் கிடைத்த சம்பளம் எவ்வளவு? ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

ஓய்வுபெற்றார் சுனிதா வில்லியம்ஸ்: நாசாவில் கிடைத்த சம்பளம் எவ்வளவு? ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Sunita Williams Retirement: நாசாவில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு? பணி ஓய்வுக்கு பிறகு அவருக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 11:27 AM IST
  • சுனிதா வில்லியம்ஸின் சொத்து மதிப்பு என்ன?
  • சுனிதா வில்லியம்சின் சம்பளம் எவ்வளவு?
  • பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு சுனிதா வில்லியம்ஸுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

Trending Photos

செவ்வாய் குரு &#039;அரிய&#039; சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்
camera icon7
Mars
செவ்வாய் குரு 'அரிய' சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon10
Tamil Nadu government
டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்
camera icon6
Mars Transits
அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்
ஓய்வுபெற்றார் சுனிதா வில்லியம்ஸ்: நாசாவில் கிடைத்த சம்பளம் எவ்வளவு? ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Sunita Williams Retirement: இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த, புகழ்பெற்ற விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்ஸ் நாசாவிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். இந்தியா மற்றும் உலகில் உள்ள பெண்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் வெண்வெளி அறிவியலில் ஆர்வம் உள்ள அனைவருக்கும் ஒரு முன்னோடியாக விளங்கும் சுனிதாவின் ஓய்வு விண்வெளி அறிவியலில் ஒரு புகழ்பெற்ற சகாப்தத்தின் முடிவைக் குறிக்கிறது. நாசாவில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு? பணி ஓய்வுக்கு பிறகு அவருக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இந்த விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Sunita Williams Retirement: விண்வெளி வீராங்கனையாக 27 ஆண்டுகால பயணம்

சுனிதா வில்லியம்ஸின் பணி ஓய்வு டிசம்பர் 27, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புகழ்பெற்ற விண்வெளி வீராங்கனையாக அவரது வாழ்க்கை ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க, ஊக்கமளிக்கும் 27 ஆண்டுகால பயணமாக இருந்தது. அவரது பதவிக் காலத்தில், அவர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு (ISS) மூன்று வெற்றிகரமான பயணங்களை முடித்துள்ளார். இதன் மூலம் விண்வெளியில் நீண்ட காலம் பணியாற்றிய பெண்களில் ஒருவராக அவர் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டார். 

Sunita Williams Salary: சுனிதா வில்லியம்சின் சம்பளம் எவ்வளவு?

விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்சுக்கு நாசா கொடுத்த சம்பளம் எவ்வளவு? ஓய்வு பெறும் இந்த நேரத்தில் அவரது நிகர மதிப்பு எவ்வளவு? இதை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் பலருக்கு உள்ளது.

- அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசா, அமெரிக்க அரசாங்க விதிமுறைகளின்படி தனது விண்வெளி வீரர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குகிறது. 

- சுனிதா வில்லியம்ஸ் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த அதிகாரி, ஆகையால், அவரது பதவி GS-15 எனப்படும் மிக உயர்ந்த கிரேட் பதவியாக இருந்தது.

- இந்த கிரேடின் படி, அவரது ஆண்டு சம்பளம் தோராயமாக 1.26 கோடி ரூபாயாகும் ($152,258). 

- குறிப்பிடத்தக்க வகையில், அவர் விண்வெளியில் எத்தனை நாட்கள் கழித்தாலும், அவருக்கு 'ஓவர்டைம்' அலவன்சுகள் எதுவும் கிடைத்ததில்லை.

- ஏனெனில் விண்வெளியில் அவரது பயணமும், விண்வெளி வாசமும் அவரது பணியின் ஒரு அங்கமாகவே பார்க்கப்பட்டது.

- அவர் தனது கடமைகளைச் செய்யும் ஒரு அரசாங்க ஊழியராகவே கருதப்பட்டார். 

Sunita Williams Retirement: சுனிதா வில்லியம்ஸுக்கு கிடைத்த பிற சலுகைகள் என்ன?

ஒரு விண்வெளி வீரர் சம்பளத்திற்கு அப்பால் பல சிறந்த சலுகைகளையும் பெறுகிறார். நாசா அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் பிரீமியம் சுகாதார காப்பீடு மற்றும் ஆலோசனையை வழங்குகிறது. சுனிதா விண்வெளி நிலையத்திற்கான (ISS) பயணங்களில் இருந்தபோது, ​​அங்கு அவருக்கான வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் உணவு செலவுகள் என அனைத்தும் நாசாவால் ஏற்கப்பட்டன. இவை தவிர, அவருக்கு தினசரி சிறிய செலவுகளுக்காக தினமும் தோராயமாக ₹347 ($4) உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது.

Sunita Williams Pension: பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு சுனிதா வில்லியம்ஸுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

நாசா தனது ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியத்தையும் வழங்குகிறது. மற்ற மத்திய சிவில் ஊழியர்களைப் போலவே, நாசா ஊழியர்களும் மத்திய ஊழியர் ஓய்வூதிய அமைப்பின் கீழ் ஓய்வூதியங்கள், சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சிக்கன சேமிப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகளைப் பெறுகிறார்கள். ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், அவர்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதிய சம்பளத்தைப் பெறுவார்கள். அவர்களின் ஓய்வூதியம் அவர்களின் அனுபவத்தையும், கூடுதலாக, அவர்களின் சராசரி சம்பளத்தையும் பொறுத்தது.

Sunita Williams Net Worth: சுனிதா வில்லியம்ஸின் சொத்து மதிப்பு என்ன? 

சுனிதா வில்லியம்ஸ் முதலில் அமெரிக்க கடற்படையில் கேப்டனாகப் பணியாற்றினார். அதன் பிறகு அவர் பல தசாப்தங்களாக நாசாவில் பணியாற்றினார். இந்த பணிகளின் மூலம் சுனிதா வில்லியம்ஸ் கணிசமான செல்வத்தை குவித்துள்ளார். அவரது நிகர மதிப்பு தோராயமாக ₹42 கோடி ($5 மில்லியன்) என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இது அவரது பல வருட கடின உழைப்பு, அரசாங்க சம்பளம், கடற்படை ஓய்வூதியம் மற்றும் முதலீடுகளின் விளைவாகும். தற்போது சுனிதா வில்லியம்ஸ் தனது கணவருடன் அமெரிக்காவின் டெக்சாஸில் உள்ள ஹூஸ்டனில் வசித்து வருகிறார்.

சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஓய்வு: சவால்களுக்கு சவால் விடும் திறமை 

சுனிதா வில்லியம்ஸ் மொத்தமாக விண்வெளியில் 608 நாட்கள் கழித்துள்ளார். இது நாசா விண்வெளி வீரர்களில், விண்ணில் இரண்டாவது அதிகபட்ச ஒட்டுமொத்த நேரமாகும். மிக நீண்ட ஒற்றை விண்வெளிப் பயணத்தில், விண்வெளி வீரர் புட்ச் வில்மோருடன் இணைந்து, 286 நாட்கள் சுற்றுப்பாதையில் இருந்து, அமெரிக்கர்களில் ஆறாவது இடத்தையும் அவர் பிடித்துள்ளார்.

நாசாவின் தகவலின்படி, சுனிதா மொத்தம் 62 மணி நேரம் மற்றும் 6 நிமிடங்கள் நீடித்த ஒன்பது விண்வெளி நடைகளை முடித்துள்ளார். இதன் மூலம் அதிக நேரம் விண்வெளியில் நடந்த பெண் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். விண்வெளியில் மாரத்தான் ஓடிய முதல் நபரும் இவரே ஆவார்.

சுனிதா வில்லியம்ஸின் கடைசி மிஷன் பற்றி அதிகம் பேசப்பட்டது. ஜூன் 2024 இல், அவர் விண்வெளிக்கு எட்டு நாட்களுக்காக மட்டுமே சென்றார். ஆனால் விண்கலத்தின் செயலிழப்பு காரணமாக, அவர் ஒன்பது மாதங்கள் அங்கு செலவிட வேண்டியிருந்தது. அவர் இந்த கடினமான நேரத்தை வீணாக்கவில்லை, அதற்கு பதிலாக விண்வெளியில் விவசாயம் செய்து அங்கு ரோமைன் லெட்டூஸ் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டார். அவரது தைரியமும் அவரது பணிக்கான அர்ப்பணிப்பும் அவரை உலகின் மிகவும் விரும்பப்படும், பிரபலமான விண்வெளி வீரர்களில் ஒருவராக்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: 8 கோடி தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ், PF பணம் எடுக்கும் விதிகளில் மாற்றம்

மேலும் படிக்க | Budget 2026: சம்பளம், ஓய்வூதியம், அகவிலைப்படி... பட்ஜெட்டில் அரசு ஊழியர்களுக்கு 5 குட் நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Sunita WilliamsNASAastronautsamericaUSA

Trending News