  • Tamil News
  • Business
  • டாலரை மிஞ்சும் சுவிஸ் பிராங்க்: இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எங்கே இருக்கிறது?

டாலரை மிஞ்சும் சுவிஸ் பிராங்க்: இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எங்கே இருக்கிறது?

Indian Rupee : உலக நாடுகளின் நாணயங்களின் மதிப்பில் டாலரை விட சுவிஸ் பிராங்க் வலிமையாக இருப்பது ஏன்?, அதற்கு என்ன காரணம்?, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எந்த இடத்தில் இருக்கிறது? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 1, 2026, 09:26 PM IST
  • இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு
  • சுவிஸ் பிராங்க் வலிமையாக இருப்பது ஏன்?
  • இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயருமா?

Indian Rupee : அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகள் இணைந்து ஈரான் மீது தொடுத்திருக்கும் போர் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மீது நேரடியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  இதனால், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பும் மேலும் சரியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  இந்த சூழலில் உலகளவில் எந்த நாட்டின் நாணயம் அதிக மதிப்பை கொண்டிருகிறது, அது ஏன்? இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எந்த இடத்தில் இருக்கிறது? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

இப்போதைய சூழலில், செய்தியின் தலைப்பில் கூறியதுபோல சுவிசர்லாந்து நாட்டின் நாணயம் பிராங்க் தான் அதிக மதிப்பு கொண்டதாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் உலக முதலீட்டாளர்கள் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை பிராங்க் மீது கொண்டிருக்கின்றனர். இதற்கு காரணம் மற்ற நாடுகளைப் போல் பொருளாதார பிரச்சனைகள் ஏதும் இல்லாமலும், மிக மிக குறைவான பண வீக்கத்தையும் சுவிசர்லாந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால், அந்த நாட்டின் நாணயத்தின் மீது முதலீட்டாளர்கள் அதிக நம்பிக்கையை கொண்டிருப்பதால் உலகளவில் வலிமை மிக்க நாணயமாக பிராங்க் இருக்கிறது.

இந்த இடத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம், ஒரு நாட்டினுடைய பணம் என்பது உலக அரங்கில் வெறும் எண் மட்டுமல்ல, அது அந்த நாட்டின் அதிகாரம் மற்றும் நம்பிக்கையின் அடையாளம். ஒரு நாட்டின் நாணயத்தின் மதிப்பை வைத்தே பொருளாதாரம் மற்றும் நாட்டின் ஸ்திரத்தன்மையை அறிந்து கொள்ள முடியும்.

அந்தவகையில் பார்கும்போது சுவிசர்லாந்தின் பிராங்க் மிகவும் வலிமையாக இருக்கிறது. உலக நாடுகளின் நாணயங்களின் மதிப்பில் டாலரை விட சுவிஸ் பிராங்க் வலிமையாக இருப்பது ஏன்?, அதற்கு என்ன காரணம்?, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எந்த இடத்தில் இருக்கிறது? என்பதை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம்.

சுவிசர்லாந்தின் பிராங்க் வலிமையாக இருப்பது ஏன்?

ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அந்த நாட்டிடம் தங்கம் இருப்பு இருக்க வேண்டும். அதனடிப்படையில் பார்க்கும்போது சுவிசர்லாந்து, தங்கள் நாட்டு மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப தங்கத்தை இருப்பு வைத்துள்ளனர். மேலும், போர், அரசியல் குழப்பம் போன்ற பிரச்சனைகள் மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது சுவிசர்லாந்தில் எப்போதும் இருக்காது. மேலும், பண வீக்கம் மிக மிக குறைவாக உள்ள நாடும் சுவிசர்லாந்து தான், அதனால், எப்போதெல்லாம் உலகளவில் பொருளாதார பிரச்சனைகள், போர் ஏற்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் சுவிசர்லாந்து நாட்டின் பிராங்க் நாணயத்தின் மீது அதிகம் முதலீடு செய்கின்றனர். அதனாலேயே பிராங்க் மற்ற நாடுகளின் நாணயங்களை விட அதிக மதிப்பை பெறுகிறது. இப்போதும், நாணய மதிப்பில் பிராங்க் வலிமையாக இருப்பதற்கு இதுவே மிக முக்கிய காரணம்.

அமெரிக்காவின் டாலர்

பிராங்க் அடுத்த இடத்தில் அமெரிக்காவின் டாலர் இருக்கிறது. இதற்கான மதிப்பு அண்மைக்காலமாக உலகளவில் குறைந்தாலும், வர்த்தகம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் வணிகம் உள்ளிட்டவை டாலரிலேயே அதிகம் நடக்கின்றன. அமெரிக்காவின் பண வீக்கம், கடன் அளவைப் பொறுத்து டாலரின் மதிப்பு குறையும். இருப்பினும், உலகளவில் அதிக மதிப்புள்ள நாணயமாக டாலர் இருக்கிறது. 

பிரிட்டீஷின் பவுண்ட்

1800-களில் உலக வர்த்தகத்தை ஆட்சி செய்த பிரிட்டிஷ் பவுண்ட், காலப்போக்கில் பிரிட்டனின் பொருளாதார ஆதிக்கம் குறைந்ததால் தனது மதிப்பை மெல்ல மெல்ல இழந்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஐரோப்பிய பொருளாதார மாற்றங்களுக்குப் பிறகும், டாலரின் எழுச்சிக்குப் பிறகும் பவுண்டின் மதிப்பு என்பதை குறைவது என்பது வாடிக்கையாகிவிட்டது. இருப்பினும் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பைவிட வலிமையாக இருக்கிறது. 

இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு

இந்தியா ஒரு வளர்ந்து வரும் நாடு என்பதை புரிந்து கொள்வது அவசியம். அதனால், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மேலே சொல்லப்பட்ட வலிமையான நாடுகளையும் அவற்றின் நாணய மதிப்புடன் ஒப்பிடும்போது, ரூபாயின் மதிப்பு குறைவாகவே இருக்கும். ஏனென்றால் உலகளவில் எப்போது பொருளாதார நிலையற்ற தன்மை ஏற்பட்டாலும், இந்தியா போன்ற நாடுகளின் ரூபாய் மதிப்புகள் பொருளாதார வலிமைமிக்க நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது வேகமாக குறையும். 

தங்கத்தின் இருப்பு அடிப்படையில் பார்த்தால் நாட்டின் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப இந்தியாவிடம் இல்லை. அதாவது, உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, அதிக அளவில் தங்கம் வைத்திருக்கும் நாடுகளில் ஒன்றாக இருந்தாலும் நம் நாட்டு மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப தங்கம் இருப்பு இல்லை. இதை கருத்தில் கொண்டே  இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தனது தங்க இருப்பைப் படிப்படியாக உயர்த்தி வருகிறது. இருப்பினும், சுவிட்சர்லாந்துடன் ஒப்பிடும்போது மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நமது தங்க இருப்பு குறைவாகவே உள்ளது.

இந்திய ரூபாயின் மதிப்பை தீர்மானிப்பது எது?

இந்தியாவின் ரூபாய் மதிப்பை தங்கம் மட்டும் தீர்மானிக்கவில்லை. இதை தவிர்த்து இன்னும் நான்கு முக்கிய காரணிகள் இருக்கின்றன. இந்தியா அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்வதால், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பில் தாக்கம் ஏற்படுகிறது. ஏற்கனவே கூறியதுபோல, இந்தியா ஒரு வளரும் நாடு. இங்கே பணத்தின் மதிப்பு என்பது ஏற்றுமதியை ஆதரிக்கவும், போட்டியைச் சமாளிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதனால், வெளிநாட்டு முதலீடுகள் இந்தியாவிற்குள் வருவதைப் பொறுத்து ரூபாயின் பலம் மாறுகிறது.

இந்தியாவின் ரூபாய் மதிப்பு என்பது வெறும் தங்கத்தை மட்டும் சார்ந்தது அல்ல. நமது நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரக் கொள்கைகள் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்தே அமையும் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள். ஆனால், நாட்டின் ரூபாய் மதிப்பை காப்பாற்றுவதில் தங்கம் ஒரு கவசமாக இருக்கிறது என்பதால், அதனை இருப்பு வைப்பதில் இந்தியா வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. 

மேலும் படிக்க | Gold price : தங்கம் விலை அதிரடி: ரூ.2 லட்சத்தை நெருங்கும் தங்கம்! நாளை காலை சந்தையில் காத்திருக்கும் சுனாமி!

மேலும் படிக்க | ஷாக் கொடுக்கப்போகும் தங்கம் விலை! ஒரே நாளில் ரூ.20,000 உயரப்போகுது - எப்போது தெரியுமா?

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

Indian RupeeSwiss FrancUS dollarGold ReserveReserve Bank of India

