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தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.84000! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

Tamil Nadu Government Crop Insurance : தோட்டக்கலைப் பயிர்களுக்கான பிரதம மந்திரியின் பயிர்காப்பீடு திட்டம் - 2026-27 மூலம் ஏக்கருக்கு யார் யாருக்கு ரூ.84 ஆயிரம் வரை கிடைக்கும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 18, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:35 PM IST
தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.84000! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?
Image Credit: Tamil Nadu Crop Insurance SchemeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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