/தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.84000! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

Tamil Nadu Government Crop Insurance : தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறையின் சார்பில் 2026-27 ஆம் ஆண்டு தருமபுரி மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலை பயிர்கள் இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் இழப்புகளிலிருந்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் உத்திரவின்படி 2026-27 ஆம் ஆண்டு பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. தற்போது நிலவும் எல் நினோ நிகழ்வின் தாக்கத்தால் தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், தோட்டக்கலை பயிர்களான குறுவை மற்றும் மானாவாரி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு குறுவை பருவத்தில், வாழை, வெங்காயம், கத்தரி, வெண்டை, மஞ்சள் மற்றும் தக்காளி ஆகிய பயிர்களுக்கு பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஒரு ஏக்கருக்கு விவசாயிகள் காப்பீட்டு தொகையாக வாழைக்கு ரூ.1,935/-ம், மஞ்சளுக்கு ரூ. 4200/- வெங்காயத்திற்கு ரூ. 2122/-ம், கத்திரிக்காய் ரூ. 749/-ம், வெண்டை ரூ.467/-ம் மற்றும் தக்காளி ரூ. 1,771/-ம் செலுத்தப்படவேண்டும். ஒரு ஏக்கருக்கு அதிகபட்ச இழப்பீடாக வாழைக்கு ரூ.38,700/-ம், மஞ்சளுக்கு ரூ. 84000/- வெங்காயத்திற்கு ரூ. 42,700/-ம், கத்திரிக்காய் ரூ. 30100/-ம், வெண்டை ரூ.26400/-ம் மற்றும் தக்காளி ரூ. 37,600/-ம் வழங்கப்படும்.
அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட பயிர்களை 25.06.2026 முதல் விவசாயிகள் தேசிய பயிர்க் காப்பீட்டு இணையதளத்தில் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். குறுவை பருவத்தில் வெங்காயம், தக்காளி, வெண்டை, மற்றும் கத்தரி ஆகிய பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்வதற்கான கடைசி நாள் 31.08.2026 ஆகும். வாழை, மற்றும் மஞ்சள் ஆகிய பயிர்களுக்கு 15.09.2026 வரை காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம் இத்திட்டத்தில் மகசூல் இழப்பு, விதைப்பு / நடவு செய்ய இயலாத நிலை, விதைப்பு / நடவு பொய்த்தல், பகுதி சார்ந்த மற்றும் பயிர் வளர்ச்சி கால இட நிகழ்வுகளால் ஏற்படும் இழப்பு மற்றும் அறுவடைக்குப் பின் ஏற்படும் இழப்பு போன்ற இனங்க காப்பீடு செய்யப்படுகின்றன.
எனவே, கடன் பெறும் விவசாயிகளின் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட பயிர்களை தொடக்க வேளாண்மை கடன் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றம் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். கடன் பெறாத விவசாயிகள் பொது சேவை மையங்கள் (இ சேவை மையங்கள் அல்லது தேசீய பயிர் காப்பீட்டு இணையதளத்தில் (https:pmfby.gov.in/) உள்ள "விவசாயிகள் கார்னர்" வாயிலாக நேரடியாகவும் பதிவ செய்து கொள்ளலாம். காப்பீடு செய்வதற்கான இறுதி தேதி எக்காரணத்திற்காகவும் நீட்டிக்கபட மாட்டாது எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
விவசாயிகள் இத்திட்டத்தில் பதிவுசெய்யம் போது முன்மொழிவு விண்ணப்பத்துடன், பதிவ விண்ணப்பம், கிராம நிர்வாக அலுவலர் வழங்கும் அடங்கல் / விதைப்பு அறிக்கை கணக்க புத்தகத்தின் (Bank Pass Book) முதல் பக்க நகல், ஆதார் அட்டை (Adhar Card) நகல் ஆகியவற்றை இணைத்து, கட்டணத்தொகையை செலுத்தியபின், அதற்கான இரசீதையும் பெற்றுக்கொண்டு அதில் தாங்கள் காப்பீடு செய்த பயிர் மற்றும் அதற்கான கிராமம் / குறுவட்டம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் சரியாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மேலும் விபரங்களுக்கு வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் / தோட்டக்கலை அலுவலர் / துணை தோட்டக்கலை அலுவலர் மற்றும் வங்கி கிளைகளையோ அணுகுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
விவசாயிகளின் நலனுக்காக தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்திவரும் இப்பயிர்காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் விவசாயிகள் தங்கள் வட்டாரங்களில் அறிவிக்கை செய்த பகுதிகளில் அறிவிக்கை செய்த பயிர்களை காப்பீடு செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.