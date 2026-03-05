English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் முத்தான 3 அறிவிப்புகள்

சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் முத்தான 3 அறிவிப்புகள்

Tamilnadu Government : சொந்த தொழில் தொடங்குவது தொடர்பாக ஜிஎஸ்டி பைலிங், இ-காமர்ஸ், டிரோன் பயிற்சிகளை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க உள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 5, 2026, 10:01 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு மூன்று அறிவிப்புகள்
  • ஜிஎஸ்டி பைலிங் முதல் டிரோன் பயிற்சி வரை
  • விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்

சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் முத்தான 3 அறிவிப்புகள்

Tamilnadu Government : தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN), புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புபவர்கள் மற்றும் ஏற்கனவே தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு உதவும் வகையில் மார்ச் மாதத்தில் மூன்று பிரத்யேக பயிற்சிகளை அறிவித்துள்ளது. இந்தப் பயிற்சிகள் அனைத்தும் சென்னை கிண்டியில் உள்ள நிறுவன வளாகத்தில் நேரடி வகுப்புகளாக நடைபெறவுள்ளன. வெறும் 10-ஆம் வகுப்பு முடித்த, 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட யார் வேண்டுமானாலும் இந்தப் பயிற்சிகளில் பங்கேற்றுத் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திக்கொள்ள அரசு வழிவகை செய்துள்ளது.

மின்னணு வர்த்தகம் மற்றும் D2C வணிகம்

இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் பொருட்களைச் சந்தைப்படுத்துவது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. அதிலும் குறிப்பாக, இடைத்தரகர்கள் இன்றி நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பொருட்களை விற்கும் D2C (Direct-to-Consumer) முறை பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. வரும் மார்ச் 16 முதல் 18 வரை நடைபெறும் இந்தப் பயிற்சியில், ஒரு ஈ-காமர்ஸ் தளத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது, சரியான விலையை நிர்ணயம் செய்வது மற்றும் வாடிக்கையாளர்களைத் தக்கவைக்கும் உத்திகள் போன்றவை செய்முறை விளக்கங்களுடன் கற்றுத்தரப்படும். அமேசான், பிளிப்கார்ட் போன்ற தளங்களில் பொருட்களை விற்பனை செய்ய விரும்புவோருக்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகும்.

ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஊடக வாய்ப்புகள்

வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களில் ஒன்றான ட்ரோன் (Drone) துறையில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளை மையமாக வைத்து 'மீடியா ட்ரோன்' பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. மார்ச் 10 முதல் 12 வரை நடைபெறும் இந்தப் பயிற்சியில், ட்ரோன்களை இயக்கும் நுட்பங்கள், சினிமாடோகிராபி முறைகள் மற்றும் இந்திய விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகத்தின் (DGCA) பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் குறித்து விரிவாகக் கற்பிக்கப்படும். இதுமட்டுமின்றி, திரைப்படம், செய்திகள், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் விவசாயத் துறைகளில் ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு தொழில் தொடங்கலாம் என்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களும் வழங்கப்படும்.

ஜிஎஸ்டி மற்றும் வருமான வரி தாக்கல் முறைகள்

தொழில் செய்பவர்களுக்குப் பெரும் சவாலாக இருக்கும் ஜிஎஸ்டி மற்றும் வருமான வரி நடைமுறைகளை எளிமையாக்குவதே இந்தப் பயிற்சியின் நோக்கமாகும். மார்ச் 16-ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த மூன்று நாள் பயிற்சியில், ஜிஎஸ்டி பதிவு, இ-வே பில் உருவாக்கம், வருமான வரி அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல் (ITR Filing) மற்றும் டிடிஎஸ் (TDS) முறைகள் குறித்துத் தெளிவான விளக்கம் அளிக்கப்படும். வரியைச் சரியான நேரத்தில் செலுத்துவது மற்றும் அரசு வழங்கும் மானியங்களைப் பெறுவதற்கான வழிமுறைகளையும் வல்லுநர்கள் நேரடி அமர்வுகள் மூலம் விளக்குவார்கள்.

பயிற்சி விவரங்கள் மற்றும் தொடர்புக்கு

இந்தப் பயிற்சிகளில் பங்கேற்க விருப்பமுள்ளவர்கள் www.editn.in என்ற இணையதளத்தில் தங்களைப் பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். பயிற்சி முடிவில் தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும், இது வங்கிக் கடன்கள் மற்றும் மானியங்கள் பெற உதவியாக இருக்கும். வெளியூர் மாணவர்கள் தங்கிப் படிக்கக் குறைந்த வாடகையில் விடுதி வசதியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் விவரங்களுக்கு 8668100181, 99360221280 ஆகிய எண்களை அலுவலக வேலை நேரங்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

