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டிரோன் மூலம் திரைப்படம் எடுக்க பயிற்சி! தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Announcement : டிரோன் மூலம் சினிமா காட்சிகள் எடுப்பது எப்படி என்பது உள்ளிட்ட மூன்று நாள் பயிற்சி வகுப்பை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 24, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:37 PM IST
டிரோன் மூலம் திரைப்படம் எடுக்க பயிற்சி! தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Government Drone TrainingSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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