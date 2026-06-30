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தமிழ்நாடு சூப்பர் அறிவிப்பு! மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை சம்பாதிக்க விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு பேக்கரி தொழில் பயிற்சி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பயிற்சி முடித்தால் மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை சம்பாதிக்கலாம். முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 30, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:49 PM IST
தமிழ்நாடு சூப்பர் அறிவிப்பு! மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை சம்பாதிக்க விண்ணப்பிக்கவும்
Image Credit: Tamil Nadu Government Bakery Training 2026 JulySource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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