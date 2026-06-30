/தமிழ்நாடு சூப்பர் அறிவிப்பு! மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை சம்பாதிக்க விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government : சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்ற கனவு உங்களுக்கு இருக்கிறதா? தற்போதைய காலகட்டத்தில் உணவுத் துறையில், குறிப்பாக பேக்கரி தயாரிப்புகளுக்கு மக்கள் மத்தியில் எப்போதும் மங்காத வரவேற்பு உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு ஒரு அருமையான தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சென்னையில் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் பயிற்சி என்ற 3 நாட்கள் சிறப்புப் பயிற்சியை வழங்க உள்ளது. இப்பயிற்சியின் முழு விவரங்கள், யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், என்னென்ன கற்றுத்தரப்படும் மற்றும் எப்படி பதிவு செய்வது என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்
தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ செய்தி வெளியீட்டின்படி (செய்தி வெளியீடு எண்: 307), இப்பயிற்சி குறித்த முக்கியத் தேதிகள் மற்றும் நேரங்கள் பின்வருமாறு:
பயிற்சி காலம்: 3 நாட்கள்
பயிற்சி தேதிகள்: 06.07.2026 முதல் 08.07.2026 வரை
பயிற்சி நேரம்: காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை
பயிற்சி நடத்தும் நிறுவனம்: தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII), சென்னை.
பேக்கரி தொழிலை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்குத் தேவையான அனைத்து நுணுக்கங்களும் இந்த 3 நாள் பயிற்சியில் தியரி மற்றும் பிராக்டிகல் முறையில் கற்றுத்தரப்படும்.
அ) மூலப்பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் அறிமுகம்:
பேக்கரி பொருட்களின் மூலப்பொருட்கள் மற்றும் பிராண்ட் போன்றவற்றின் கிடைக்கும் தன்மை.
தயாரிப்பிற்குத் தேவையான கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்களின் உள்ளீடுகள்.
நவீன இயந்திரங்கள் (Bakery Machinery) மற்றும் அவற்றைக் கையாளும் முறைகள்.
ஆ) பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பு முறைகள்:
இப்பயிற்சியில் பின்வரும் முக்கியப் உணவுப் பொருட்களை எப்படி தயாரிப்பது என்பது பற்றி விரிவாக விளக்கப்படும்:
ஹைதராபாத் கராச்சி பிஸ்கட்
ஜெர்ரா உப்பு பிஸ்கட்
இனிப்பு குக்கீகள்
ஈஸ்ட் புளிக்கவைக்கப்பட்ட பாம்பே பன்
இனிப்பு ரொட்டி
கிரீம் பன் மற்றும் பழ ரஸ்க்
பப்ஸ் வகைகள் மற்றும் விதவிதமான கேக் வகைகள்
இ) வணிகம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல்:
உணவுப் பொருட்களைத் தயாரிப்பதுடன் மட்டுமன்றி, அதனை எப்படி லாபகரமாக விற்பனை செய்வது என்ற உத்திகளும் கற்றுத்தரப்படும்:
தயாரிப்புகளைச் சந்தைப்படுத்துதலின் பல்வேறு அம்சங்கள்.
பேக்கிங் மற்றும் லேபிளிங் முறைகள்.
தயாரிப்புகளுக்கான விலை நிர்ணயம் செய்யும் வழிமுறைகள்.
அரசு உதவிகள் மற்றும் மானியங்கள்: சுயதொழில் தொடங்க அரசு வழங்கும் நிதியுதவிகள், மானியங்கள் குறித்த விரிவான விளக்கங்கள் வழங்கப்படும்.
இந்த அரசுப் பயிற்சியில் சேர்ந்து பயன்பெற ஆர்வமுள்ளவர்கள் பின்வரும் குறைந்தபட்ச தகுதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:
பாலினம்: ஆண், பெண் இருபாலாரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
வயது வரம்பு: 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதியாக 10வது வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தங்குமிடம் வசதி: இப் பயிற்சியில் பங்குபெறும் பயனாளிகளுக்குக் குறைந்த வாடகையில் குளிரூட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதி வசதி உள்ளது. தேவைப்படுவோர் இதற்குத் தனியாக விண்ணப்பித்துப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
முன்பதிவு: இப்பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள முன்பதிவு அவசியம்.
அரசு சான்றிதழ்: 3 நாட்கள் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் அனைத்துப் பயனாளிகளுக்கும் தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இந்த சான்றிதழ் எதிர்காலத்தில் தொழில் தொடங்க வங்கி அங்கீகாரம் மற்றும் கடன் (Business Loan) பெற மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
இப்பயிற்சி பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை அறியவும், உங்களது பெயர்களை முன்பதிவு செய்யவும் விருப்பமுள்ளவர்கள் அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முகவரி மற்றும் எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:
தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை - 600 032. கைபேசி எண்கள் : 8668102600, 7806918309
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: கூடுதல் விவரங்களுக்கு www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் அரசின் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள www.dipr.tn.gov.in என்ற தளத்தையும் பார்வையிடலாம்.
தற்போதைய ஸ்டார்ட் அப் யுகத்தில், முறையான பயிற்சியின்றி தொழில் தொடங்குவது நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால், தமிழக அரசின் இந்த 3 நாள் பேக்கரி பயிற்சித் திட்டம், உங்களுக்குத் தயாரிப்பு முறை முதல் பேக்கிங், விலை நிர்ணயம் மற்றும் அரசு மானியங்கள் வரை அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் கற்றுத் தருகிறது. அதுமட்டுமில்லாமல் வழங்கப்படும் அரசு சான்றிதழ் உங்களது தொழில் முயற்சிக்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கும்.