  • Tamil News
  • Business
  • தொழில் தொடங்க அரிய வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசே கொடுக்கும் பயிற்சி

தொழில் தொடங்க அரிய வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசே கொடுக்கும் பயிற்சி

Tamil Nadu government : சென்னையில் அரசு சார்பில் ஐஸ்கிரீம் மற்றும் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 12, 2026, 12:57 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
  • சென்னையில் தொழில் பயிற்சி
  • விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்

Tamil Nadu government : தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN), சென்னையில் சுயதொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ளவர்களுக்காக பிப்ரவரி 2026-ல் இரண்டு பிரத்யேக பயிற்சித் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. சிறு தொழில் தொடங்க விரும்பும் இளைஞர்கள், பெண்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

தினை அடிப்படையிலான ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பு பயிற்சி

தற்காலத்தில் ஆரோக்கியமான உணவுப் பொருட்களுக்கு மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, தினை (Millets) வகைகளைக் கொண்டு ஐஸ்கிரீம் மற்றும் இதர மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பது குறித்த 2 நாள் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறுகிறது. தினமும் காலை 9.30 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை 19.02.2026 முதல் 20.02.2026 வரை பயிற்சி நடக்கும். 

என்னென்ன பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படும்?

இதில் ராகி, சாத்துமாவு, கோதுமை மற்றும் கம்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டு ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கும் முறைகள் கற்றுத்தரப்படும். மேலும், பேக்கிங் (Packing), லேபிளிங் (Labeling) மற்றும் தயாரிப்புகளுக்கான விலை நிர்ணய முறைகள் குறித்தும் விரிவான விளக்கங்கள் அளிக்கப்படும்.

பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் பயிற்சி

பேக்கரி தொழில் தொடங்க விரும்புவோருக்காக 3 நாட்கள் கொண்ட விரிவான செய்முறைப் பயிற்சித் திட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை 18.02.2026 முதல் 20.02.2026 வரை பயிற்சி நடக்கும்.

பயிற்சி விவரம்: இப்பயிற்சியில் ஹைதராபாத் கராச்சி பிஸ்கட், ஜெர்ரா உப்பு பிஸ்கட், இனிப்பு குக்கீகள், பாம்பே பன், கிரீம் பன், பழ ரஸ்க், பப்ஸ் வகைகள் மற்றும் பல்வேறு கேக் வகைகள் தயாரிப்பது குறித்து நேரடி விளக்கம் அளிக்கப்படும்.

பயிற்சியில் பங்கேற்க தகுதிகள் மற்றும் வசதிகள்

இந்த அரசுப் பயிற்சியில் பங்கேற்க விரும்புவோர் 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 10-ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இதில் விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் பயனாளிகளுக்குப் பயிற்சியின் இறுதியில் தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ சான்றிதழ் வழங்கப்படும். தொழில் தொடங்க அரசு வழங்கும் பல்வேறு திட்டங்கள், மானியங்கள் மற்றும் கடனுதவிகள் குறித்த ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும். வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து வரும் பயிற்சியாளர்களுக்குக் குறைந்த வாடகையில் குளிரூட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதி வசதி அலுவலக வளாகத்திலேயே உள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை

இப்பயிற்சிகளில் சேர விரும்புவோர் முன்கூட்டியே பதிவு செய்வது கட்டாயமாகும். ஆர்வமுள்ளவர்கள் www.editn.in என்ற இணையதள முகவரியில் கூடுதல் விவரங்களைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம்,
சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, பார்த்தசாரதி கோயில் தெரு,
ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை - 600 032.

தொடர்பு எண்கள்: 8668102600, 8754495254.
(அலுவலக வேலை நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம்).

பயிற்சி கட்டண விவரங்கள்

தமிழக அரசு வழங்கும் இந்தப் பயிற்சிகளுக்கு மிகக் குறைந்த அளவிலான கட்டணமே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது:

தினை ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பு பயிற்சி (2 நாட்கள்): இதற்கான பயிற்சிக் கட்டணம் ரூ. 2,000/- (ஜிஎஸ்டி தனி).

பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி (3 நாட்கள்): இதற்கான பயிற்சிக் கட்டணம் ரூ. 3,000/- (ஜிஎஸ்டி தனி).

பதிவு செய்யும் முறை 

நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ விண்ணப்பிக்கலாம்:

ஆன்லைன் பதிவு: www.editn.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும். அங்கு "Training Programs" அல்லது "Upcoming Trainings" என்ற பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்து, நீங்கள் விரும்பும் பயிற்சியைக் கிளிக் செய்து விவரங்களை உள்ளிடவும்.

கட்டணம் செலுத்துதல்: இணையதளம் வாயிலாகவே (Net Banking/UPI) கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம். அல்லது அலுவலகத்திற்கு நேரடியாகச் சென்றும் பணமாகவோ, டிடி (DD) மூலமாகவோ செலுத்தலாம்.

நேரடித் தொடர்பு: ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய சிரமமாக இருந்தால், 8668102600 அல்லது 8754495254 ஆகிய எண்களை அழைத்து உங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். அவர்கள் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் விண்ணப்பப் படிவத்தை அனுப்புவார்கள்.

