GST மற்றும் வரி தாக்கல் குறித்த இரண்டு நாள் பயிற்சி: தொழில்முனைவோருக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு

Tamil Nadu government GST training : தமிழ்நாடு அரசு GST மற்றும் வரி தாக்கல் குறித்த இரண்டு நாள் பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:14 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் 2 நாள் பயிற்சி
  • ஜிஎஸ்டி, வரி தாக்கல் கற்றுக் கொள்ளலாம்
  • பயிற்சியின் முழு விவரம் தெரிந்து கொள்ளவும்

Tamil Nadu government GST training : தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN), தொழில்முனைவோர், சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள், சுயதொழிலாளர்கள் ஆகியோரின் நலனுக்காக "GST மற்றும் வரி தாக்கல் குறித்த பயிற்சித் திட்டம்" என்ற இரண்டு நாள் பயிற்சி வகுப்பை அறிவித்துள்ளது.

பயிற்சி விவரங்கள்:

தேதி: ஆகஸ்ட் 20, 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 21, 2025 வரை

இடம்: EDII-TN வளாகம், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை-32

நேரம்: அலுவலக வேலை நாட்களில் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:45 மணி வரை

பயிற்சியின் முக்கிய தலைப்புகள்:

இந்த இரண்டு நாள் பயிற்சியில், பங்கேற்பாளர்கள் பின்வரும் தலைப்புகளில் விரிவான அறிவைப் பெறுவார்கள்:

GST அடிப்படை: GST என்றால் என்ன, அதன் கட்டமைப்பு மற்றும் பதிவு செய்யும் நடைமுறைகள்.

ஆவணங்கள் மற்றும் தாக்கல்: விலைப்பட்டியல் (Invoice) தயாரித்தல், வரி தாக்கல் செய்யும் செயல்முறை மற்றும் உள்ளீட்டு வரிச்சலுகை (Input Tax Credit - ITC) பற்றிய விளக்கங்கள்.

GST கட்டணம்: வரி செலுத்தும் முறைகள் மற்றும் அதற்கான காலக்கெடு.

கணக்குத் தணிக்கை: GST தணிக்கை மற்றும் வரி மதிப்பீட்டு செயல்முறைகள்.

ஒழுங்குமுறை: வரி தொடர்பான நடைமுறைகள், அபராதங்கள் மற்றும் புகார்களைப் பற்றிய தகவல்கள்.

பயிற்சியின் நோக்கங்கள்:

இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், தொழில்முனைவோரின் நிதி சார்ந்த திறன்களை மேம்படுத்துவது ஆகும். மேலும், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் வழங்கும் நிதி உதவி திட்டங்கள், திறன் மேம்பாடு, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தை அணுகல் போன்ற தொழில்முனைவோர் ஆதரவு நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த பயிற்சியில் வழிகாட்டப்படும்.

பங்கேற்பதற்கான தகுதிகள்:

- வணிக அல்லது தொழில் செயல்பாடுகளைப் புரிந்துகொள்ளும் அடிப்படைத் திறன் உள்ளவர்கள் பங்கேற்கலாம்.
- கணினி மற்றும் தொழில்நுட்பம் குறித்த முன் அனுபவம் தேவையில்லை.

கூடுதல் தகவல்கள்:

இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்பவர்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். முன்பதிவு அவசியம். மேலும் விவரங்களுக்கு www.ediitn.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் அல்லது கீழ்க்கண்ட எண்களில் அலுவலக வேலை நாட்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மொபைல் எண்கள்: 9543773337 / 9360221280

முகவரி: EDII-TN வளாகம், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை – 600 032

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! தொழில் தொடங்க ரூ. 2 கோடி கடன் பெற விண்ணப்பிக்கவும்

மேலும் படிக்க | E-Shram Card: ரூ.3,000 மாத ஓய்வூதியம், இலவச காப்பீடு தரும் அரசு ஓய்வூதிய திட்டம்

Tamil Nadu governmentGST trainingtax filing trainingGST courseTamil Nadu government training

