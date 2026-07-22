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தமிழ்நாடு அரசின் டிரோன் பயிற்சி! லட்சங்களில் சம்பாதிக்கலாம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு இளைஞர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் நோக்கில் மீடியா டிரோன் பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்வது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 22, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:11 AM IST
தமிழ்நாடு அரசின் டிரோன் பயிற்சி! லட்சங்களில் சம்பாதிக்கலாம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu Government Media Drone Training 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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