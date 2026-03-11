யூடியூப் முதல் வீடியோ எடிட்டிங் வரை - தமிழ்நாடு அரசு 3 பயிற்சிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government : தமிழக அரசின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறையின் கீழ் இயங்கும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN), புதிய தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கும் நோக்கில் மார்ச் மாதத்தில் மூன்று முக்கிய பயிற்சி முகாம்களை அறிவித்துள்ளது. வளர்ந்து வரும் நவீன சந்தை வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் சென்னை கிண்டியில் உள்ள இந்நிறுவன வளாகத்தில் இப்பயிற்சிகள் நடைபெறவுள்ளன.
1. திருமணப் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடிட்டிங் பயிற்சி
இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் லாபகரமான தொழில்களில் ஒன்றாகத் திருமணப் புகைப்படம் எடுத்தல் விளங்குகிறது. இதனை ஒரு வணிகமாக மாற்றுவது குறித்து 5 நாட்கள் விரிவான பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது.
பயிற்சி காலம்: 23.03.2026 முதல் 27.03.2026 வரை. பயிற்சி நேரம்: காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை.
பயிற்சி விவரம்: புகைப்படம் எடுத்தலின் வரலாறு மற்றும் அடிப்படைகள், ஒளியமைப்பு (Lighting), நவீன தொழில்நுட்பங்கள், திருமண ஆல்பம் வடிவமைப்பு, எடிட்டிங் மற்றும் இத்தொழில் மூலம் லாபகரமாக வருவாய் ஈட்டும் முறைகள் குறித்துக் கற்பிக்கப்படும். மேலும், அரசு வழங்கும் மானியங்கள் மற்றும் உதவிகள் பற்றியும் விளக்கப்படும். 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட 10-ஆம் வகுப்பு முடித்த ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
2. மின்னணு வர்த்தகம் (E-Commerce) மற்றும் D2C பயிற்சி
நேரடி வாடிக்கையாளர் விற்பனை (Direct-to-Consumer - D2C) மற்றும் ஆன்லைன் வணிகத்தில் ஈடுபட விரும்புபவர்களுக்காக 3 நாட்கள் சிறப்புப் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
பயிற்சி காலம்: 16.03.2026 முதல் 18.03.2026 வரை.
முக்கிய அம்சங்கள்: இடைத்தரகர்கள் இன்றி ஆன்லைன் மூலம் நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களைச் சென்றடைவது எப்படி, இ-காமர்ஸ் தளங்களைத் தேர்வு செய்வது, பொருள்களின் விலையை நிர்ணயிக்கும் யுக்திகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களைத் தக்கவைக்கும் முறைகள் பற்றி இதில் கற்றுத்தரப்படும்.
தகுதி: 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட குறைந்தபட்ச கணினி அறிவு கொண்டவர்கள் இதில் பங்கேற்கலாம்.
3. சொந்தமாக யூடியூப் (YouTube) சேனல் உருவாக்குதல் பயிற்சி
டிஜிட்டல் ஊடகங்கள் மூலம் வருமானம் ஈட்ட விரும்புவோருக்காக 3 நாட்கள் இந்தப் பயிற்சி நடத்தப்படுகிறது.
பயிற்சி காலம்: 17.03.2026 முதல் 19.03.2026 வரை.
பயிற்சி விவரம்: யூடியூப் சேனல் தொடங்குதல் மற்றும் நிர்வகித்தல், தரமான வீடியோ தயாரிப்பு, சமூக ஊடகச் சந்தைப்படுத்தல் (Social Media Marketing), டொமைன் பெயர் மற்றும் ஹோஸ்டிங் நுட்பங்கள் போன்ற தலைப்புகளில் விரிவான விளக்கங்கள் அளிக்கப்படும்.
தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மற்றும் கணினி அடிப்படைத் தெரிந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
தங்குமிடம்: வெளியூர் மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் குறைந்த கட்டணத்தில் தங்கும் விடுதி வசதி ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
சான்றிதழ்: பயிற்சியின் முடிவில் தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இது தொழில் தொடங்க வங்கிக் கடன்களைப் பெறப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
தொடர்பு முகவரி: தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை - 600 032.
தொடர்பு எண்கள்: 8668102600, 8754495254, 9360221280.
இணையதளம்: மேலும் விவரங்களுக்கு www.editn.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம்.
ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொலைபேசி வாயிலாகத் தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
