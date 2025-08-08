8 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு மாதம் 8 ஆயிரம் ரூபாய் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamilnadu Government : வேலைவாய்ப்பைத் தேடும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. சென்னை மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் தேசிய தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் நடக்க உள்ளது. இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு ஆகும். ஆகஸ்ட் 11, 2025 அன்று, சென்னை மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்களில் பிரம்மாண்டமான தேசிய தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம்கள் நடைபெற உள்ளன. இந்த முகாம்கள், தகுதியான இளைஞர்களைத் தொழில் நிறுவனங்களுடன் இணைத்து, அவர்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு நடத்தப்படுகின்றன. 8-ஆம் வகுப்பு முதல் ஐ.டி.ஐ வரை படித்த அனைவருக்கும் இது ஒரு அரிய வாய்ப்பாக அமையும்.
சென்னை முகாம் விவரங்கள்:
சென்னை மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் மற்றும் இந்திய அரசின் தென்மண்டல திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவு இயக்ககம் இணைந்து நடத்தும் இந்த முகாம், ஆகஸ்ட் 11, 2025 அன்று காலை 9.00 மணியளவில் வடசென்னை-21, ஆர்.கே.நகர் அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் (அதாவது வடசென்னை அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில்) நடைபெற உள்ளது. இந்த முகாமில், பல்வேறு அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற் நிறுவனங்கள் பங்கேற்று, தொழிற்பழகுநர் பயிற்சிக்குத் தகுதியானவர்களைத் தேர்வு செய்ய உள்ளனர். ஐ.டி.ஐ படித்து தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் மட்டுமின்றி, 8, 10, 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் இதில் கலந்துகொள்ளலாம்.
பயிற்சியில் சேரும் தேர்வர்களுக்கு, மாதாந்திர உதவித்தொகையாக குறைந்தபட்சம் ரூ. 8,000 வழங்கப்படும். பயிற்சி வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த பிறகு, மத்திய அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற தேசிய தொழிற் பழகுநர் சான்றிதழ் (National Apprenticeship Certificate - NAC) வழங்கப்படும். இந்தச் சான்றிதழ் வேலைவாய்ப்பைப் பெறுவதற்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். இதுவரை தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி முடிக்காதவர்கள் அனைவரும் இந்த முகாமில் பங்கேற்கலாம். அவர்கள் முதலில் http://www.apprenticeshipindia.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். பின்னர், அசல் கல்வி சான்றிதழ்கள், ஆதார் அட்டை, பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் போன்ற தேவையான ஆவணங்களுடன் முகாமில் நேரடியாகக் கலந்துகொள்ளலாம்.
கள்ளக்குறிச்சி முகாம் விவரங்கள்:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள இளைஞர்களுக்காக, சங்கராபுரம் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் இதே ஆகஸ்ட் 11, 2025 அன்று காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற உள்ளது. இந்த முகாமில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் (TNSTC), TNEB, சர்க்கரை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் பல சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர முன்னணி தொழில் நிறுவனங்கள் கலந்துகொள்ள உள்ளன. ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இங்குத் தேர்வு செய்யப்படும் பயிற்சியாளர்களுக்கு, 3 முதல் 6 மாதங்கள் அடிப்படைப் பயிற்சியும், ஓராண்டு முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை அப்ரண்டிஸ் பயிற்சியும் வழங்கப்படும். பயிற்சி காலத்தில் அவர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகையாக ரூ. 8,500 முதல் ரூ. 12,000 வரை நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும். பயிற்சி முடிந்ததும், அவர்களுக்கும் தேசிய தொழிற் பழகுநர் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு, விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தின் தொலைபேசி எண் 04146-294989 மற்றும் மண்டல பயிற்சி இணை இயக்குநர், விழுப்புரம், தொலைபேசி எண் 04146-290673 ஆகியவற்றில் தொடர்புகொண்டு பயன் பெறலாம்.
இந்த இரு முகாம்களும் இளைஞர்கள் தங்களின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான தளமாக அமையும். தகுதியான நபர்கள் இந்த வாய்ப்பை தவறவிடாமல் பயன்படுத்தி, தங்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்திக் கொள்ளலாம்.
