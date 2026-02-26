English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • சொந்த தொழில் தொடங்க ஜாக்பாட் வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் பயிற்சி

சொந்த தொழில் தொடங்க ஜாக்பாட் வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் பயிற்சி

Tamil Nadu government : சொந்த தொழில் செய்பவர்கள் தங்களின் தொழிலை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்ல நினைப்பவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் சமூக ஊடக சந்தைப்படுத்தல் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 26, 2026, 08:42 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு இலவச பயிற்சி
  • சொந்த தொழில் உள்ளவர்கள் குட் நியூஸ்
  • மூன்று நாள் பயிற்சி விவரம் இங்கே

சொந்த தொழில் தொடங்க ஜாக்பாட் வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் பயிற்சி

Tamil Nadu government : நீங்கள் ஒரு தொழில்முனைவோரா? அல்லது உங்கள் வணிகத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல விரும்புகிறீர்களா? இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் சமூக ஊடகங்கள் இன்றி ஒரு வணிகத்தை வெற்றிகரமாக நடத்துவது கடினம். இதனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN), தொழில்முனைவோருக்காக ஒரு பிரத்யேக பயிற்சியை அறிவித்துள்ளது.

பயிற்சி விவரங்கள்

பயிற்சியின் தலைப்பு: சமூக ஊடக சந்தைப்படுத்தல் பயிற்சி (Social Media Marketing Training)

பயிற்சி காலம்: 03.03.2026 முதல் 05.03.2026 வரை (3 நாட்கள்)

நேரம்: காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை

இடம்: EDII-TN வளாகம், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை.

மூன்று நாள் பயிற்சியில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளப் போவது என்ன?

இந்த விரிவான பயிற்சியானது மூன்று முக்கிய நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

முதல் நாள்: அடிப்படை மற்றும் திட்டமிடல்

டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அறிமுகம் மற்றும் வணிக வளர்சியில் Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn ஆகியவற்றின் பங்கு.

இலக்கு வாடிக்கையாளர்களை (Audience Intelligence) கண்டறியும் முறைகள்.

பிராண்ட் பொசிஷனிங் (Brand Positioning) மற்றும் போட்டியாளர் ஆய்வு.

Canva மென்பொருள் மூலம் வணிகத்திற்கான கிராபிக்ஸ் டிசைனிங் பயிற்சி.

இரண்டாம் நாள்: விளம்பரங்கள் மற்றும் AI கருவிகள்

Facebook மற்றும் Instagram-ல் கட்டண விளம்பரங்களை (Paid Ads) உருவாக்குதல்.

பட்ஜெட் திட்டமிடல் மற்றும் விளம்பரங்களை நிர்வகிக்கும் முறைகள்.

உள்ளடக்க உருவாக்கத்திற்கு (Content Creation) செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) கருவிகளின் பயன்பாடு.

சேட்பாட் (Chatbots) மற்றும் ஆட்டோமேஷன் தொழில்நுட்பங்கள்.

மூன்றாம் நாள்: நேரடி செயல்முறை விளக்கம்

நேரடி விளம்பர பிரச்சாரங்களை (Live Campaigns) தொடங்கிப் பார்த்தல்.

விளம்பரங்களின் செயல்திறனை (Analytics) பகுப்பாய்வு செய்யும் முறைகள்.

ஃப்ரீலான்சிங் (Freelancing) மற்றும் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்த வழிகாட்டுதல்.

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

இந்த பயிற்சியில் சேர ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பின்வரும் தகுதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:

கல்வித் தகுதி: குறைந்தபட்சம் 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி.

வயது வரம்பு: 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண், பெண், திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகள் என அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

அடிப்படை அறிவு: கணினி மற்றும் ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்தத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் துறையில் ஆர்வம் இருத்தல் அவசியம்.

பயிற்சியின் முக்கிய பலன்கள்

சொந்தமாக சமூக ஊடக விளம்பரங்களை வடிவமைக்கும் திறன்.

AI கருவிகள் மூலம் நேரத்தைச் சேமித்து தரமான உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குதல்.

பயிற்சியை முடிப்பவர்களுக்குப் தொழில்முறை வழிகாட்டுதல் மற்றும் சான்றிதழ்.

வெளியூர் மாணவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் தங்கும் வசதி (முன்பதிவு அவசியம்).

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மற்றும் விவரங்கள்

இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்த விரும்பும் தொழில்முனைவோர்கள் கீழே உள்ள முகவரியைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:

முகவரி: தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN),
எண் 1, EDI இன்ஸ்டிடியூட் சாலை, SIDCO தொழில்துறை எஸ்டேட்,
ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை - 600032.

இணையதளம்: www.editn.in, தொலைபேசி / கைபேசி: 9360221280 / 8668100181

