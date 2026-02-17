English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TN Interim Budget 2026 : தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்டில், பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு சுமார் ரூ.48,534 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம். 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 17, 2026, 11:32 AM IST
தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் 2026: பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு ரூ.48,534 ஒதுக்கீடு! மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்..

TN Interim Budget 2026 : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில், 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை, மாநில நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், தமிழ்நாட்டின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில், பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு மட்டும் ரூ.48,534 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தெரிவித்தார்.

மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்!

உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள், பட்டப்படிப்புடன் தொழில்நுட்ப பயிற்சியும் பெறும் வகையில், தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதையடுத்து, மாணவர்கள் அனைவரும் படிப்பை நிறுத்தாமல் (இடைநிற்றலின்றி) கற்பதற்கான சூழலை உருவாக்கிட, தமிழக அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த குறிக்கோளினை எட்டிடன், கல்லூரிகளின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், உதவித்தொகை என பல முன்னெடுப்புகள் அரசு சார்பாக எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதையடுத்து, கல்லூரி மாணவர்களின் தொழில்நுட்ப திறனை வளர்க்கும் நோக்கில், சுமார் 10 லட்சம் பேருக்கு, மடிக்கணினிகள் வழங்கும் திட்டம், அண்மையில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இதனால், இதுவரை சுமார் 6 லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெற்றுள்ளதாக தங்கம் தென்னரசு தனது பட்ஜெட் உரையில் கூறினார்.

போக்குவரத்து துறைக்கு..

தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில், சுமார் ரூ.13,062 கோடி போக்குவரத்து துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மகளிர் விடியல் பயணம் திட்டத்திற்கு மட்டும், ரூ.1,722 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறைக்கு சுமார் ரூ.219 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 32 மாவட்டங்களில் இருந்து தகவல் தொழில்நுட்ப ஏற்றுமதி பதிவாகியுள்ளதாக கூறிய நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, திருச்சி, மதுரை, ஓசூரில் புதிய டைடல் பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டு வருவதாகவும், ரூ.388 கோடியில் புதிய மினி டைடல் பூங்கா அமைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

கப்பல் கட்டும் கொள்கை:

கப்பல் கட்டுமான, கப்பல் இயந்திரங்கள் உற்பத்தி ஆகிய துறைகளில் முதலீடுகளை ஈர்க்க, தமிழ்நாடு கப்பல் கட்டும் கொள்கை விரைவில் வெளியிடப்படும் என தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார். இதனால், கப்பல் கட்டுமானத்திற்கான உலகளாவிய மையமாக தமிழ்நாடு உருஆகும் என்றும் கூறினார்.

