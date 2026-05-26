/PPF முதல் விவசாயம் வரை: இந்த வழிகளில் பணம் ஈட்டினால் வருமான வரியே கட்ட வேண்டாம்!

Tax Free Income: இந்தியாவில் வரி விலக்கு கிடைக்கும் பல வகையான வருமானங்கள் உள்ளன. இந்த வருமானங்கள் மூலம் ஈட்டப்படும் தொகைக்கு அரசாங்கத்திற்கு ஒரு ரூபாய் கூட வரியாகச் செலுத்தத் தேவையில்லை.
Tax-Free Income: 2025-26 நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி தாக்கல் செய்யும் செயல்முறை விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. பழைய வரி விதிப்பு முறையின் கீழ், ஆண்டுக்கு ₹7 லட்சம் வரையிலான வருமானத்திற்கு வரி விலக்கு கிடைக்கிறது. புதிய வரி விதிப்பு முறையின் கீழ், ஆண்டுக்கு ₹12 லட்சம் வரையிலான வருமானத்திற்கு வரி விலக்கு கிடைக்கும். இந்த வரம்பிற்கு அதிகமான வருமானம், வருமான வரிக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும்.
இவற்றுக்கு மத்தியில், வரி விலக்கு கிடைக்கும் பல வகையான வருமானங்களும் உள்ளன. இந்த வருமானங்கள் மூலம் ஈட்டப்படும் தொகைக்கு அரசாங்கத்திற்கு ஒரு ரூபாய் கூட வரியாகச் செலுத்தத் தேவையில்லை. அதாவது, இந்த வழிகளில் ஈட்டப்படும் வருமானத்திற்கு முழுமையாக வரி விலக்கு கிடைக்கும்.
இந்தியாவில் எந்தெந்த வகையான வருமாங்களுக்கு வரி விதிக்கப்படுவதில்லை என இங்கே காணலாம்.
விவசாயம் செய்யும் ஒருவர், அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்திற்கு வரி செலுத்தத் தேவையில்லை. ஒருவர் பயிர்களை விளைவித்தாலும், அவற்றை விற்பனை செய்தாலும், அல்லது தனது நிலத்தை வாடகைக்கு விட்டாலும், இவற்றின் மூலம் கிடைக்கும் அனைத்து வகையான வருமானத்திற்கும் முழுமையாக வரி விலக்கு கிடைக்கும். இருப்பினும், இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் உள்ளது. உங்கள் விவசாய வருமானம் ₹5,000-ஐத் தாண்டியும் கூட, உங்கள் மொத்த வருமானம் அடிப்படை வரி விலக்கு வரம்பை (வரி செலுத்தத் தேவையில்லாத குறைந்தபட்ச வருமான வரம்பு) தாண்டியும் இருந்தால், வரி கணக்கிடும்போது இந்த விவசாய வருமானமும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம். எனினும், இந்த வருமானம் வரி விகிதத்தைத் தீர்மானிப்பதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுமே தவிர, உங்கள் முழு வருமானத்திற்கும் வரி விதிக்கப்படாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (Public Provident Fund) என்பது மிகவும் பிரபலமான ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின் மூலம் ஈட்டப்படும் வட்டி மற்றும் முதிர்வு காலத்தில் கிடைக்கும் தொகை தொகை ஆகியவற்றுக்கு முழுமையாக வரி விலக்கு உண்டு. தற்போது, PPF திட்டமானது 7.1% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. நீங்கள் ஆண்டுதோறும் PPF கணக்கில் ₹1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். இந்த முதலீட்டிற்கு வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 80C-இன் கீழ் வரி விலக்கும் கிடைக்கிறது. இத்திட்டமானது 'EEE' (Exempt-Exempt-Exempt - விலக்கு-விலக்கு-விலக்கு) எனும் மாதிரியின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. அதாவது, உங்கள் முதலீடு, அதன் மூலம் ஈட்டப்படும் வட்டி மற்றும் முதிர்வு காலத்தில் கிடைக்கும் தொகை ஆகிய அனைத்திற்கு வரி விலக்கு கிடைக்கும்.
நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு நிறுவனத்தில் தொடர்ந்து ஐந்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், உங்கள் EPF கணக்கிலிருந்து நீங்கள் திரும்பப் பெறும் தொகைக்கு வரி செலுத்தத் தேவையில்லை. உங்கள் பங்களிப்பு, உங்கள் நிறுவனம் செலுத்திய பங்களிப்பு மற்றும் இவ்விரண்டின் மீதும் ஈட்டப்பட்ட வட்டி ஆகிய அனைத்திற்கும் வரி விலக்கு கிடைக்கிறது. நீங்கள் பழைய வரி விதிப்பு முறையை தேர்ந்தெடுத்திருந்தாலும், அல்லது புதிய வரி விதிப்பு முறையை தேர்ந்தெடுத்திருந்தாலும், நீங்கள் EPF திட்டத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முதலீடு செய்திருந்தால், அதன் மூலம் கிடைக்கும் வட்டி மற்றும் முதிர்வுத் தொகைக்கு நீங்கள் வரி செலுத்தத் தேவையில்லை.
ஒருவரது ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசி (Life Insurance Policy) முதிர்வடையும்போது அல்லது பாலிசிதாரர் இறந்து, நாமினி பணத்தைப் பெறும்போது, கிடைக்கும் தொகைக்கு வரி இல்லை. பாலிசி வாங்கும் நேரத்தில் செலுத்தப்பட்ட பிரீமியம், காப்பீட்டுத் தொகையில் 10%-ஐத் தாண்டக்கூடாது என்பதே ஒரே நிபந்தனை. பாலிசிதாரர் இறந்து, நாமினி பாலிசி பலனைப் பெற்றால், இந்தத் தொகைக்கு எந்த உச்ச வரம்பும் இல்லாமல், முழுமையாக வரி விலக்கு கிடைக்கும்.
செல்மகள் சேமிப்புத் திட்டம் எனப்படும் சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY) குறிப்பாக மகள்களுக்கானது. இது மிகச்சிறந்த வரி சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது. இதில் நீங்கள் ஆண்டுக்கு ₹1.5 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம், இது வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-இன் கீழ் வரி விலக்குக்குத் தகுதியானது. இது பெற்றோர்கள் தங்கள் ஒட்டுமொத்த வரிப் பொறுப்பைக் குறைக்கவும், தங்கள் மகளுக்கு ஒரு கணிசமான நிதியை உருவாக்கவும் அனுமதிக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகை, ஈட்டப்பட்ட வட்டி மற்றும் முதிர்வுத் தொகை ஆகிய அனைத்துக்கும் வரி வசூலிக்கப்படாது.
