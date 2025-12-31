English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Belated ITR: இன்றே கடைசி நாள்!! டிசம்பர் 31 -க்குள் தாக்கல் செய்யவில்லையென்றால் என்ன நடக்கும்?

Belated ITR: இன்றே கடைசி நாள்!! டிசம்பர் 31 -க்குள் தாக்கல் செய்யவில்லையென்றால் என்ன நடக்கும்?

Belated ITR Deadline: திருத்தப்பட்ட/தாமதமான வருமான வரி அறிக்கையை இன்று அதாவது டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்? இந்த பதிவில் முக்கிய தகவலை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 31, 2025, 11:22 AM IST
  • புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கு.
  • ஐடிஆர் தாமதமாக தாக்கல் செய்வதால் வரும் பிரச்சனைகள் என்ன?
  • டிசம்பர் 31, 2025-க்குள் திருத்தப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்யத் தவறினால் என்ன நடக்கும்?

Trending Photos

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை : ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon10
Disability Identity Card
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை : ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மீண்டும் வெளியாகும் ரஜினியின் மற்றொரு படம்.. படையப்பாவை தொடர்ந்து இந்த படமும் ரீ-ரிலீஸ்!
camera icon6
rajinikanth
மீண்டும் வெளியாகும் ரஜினியின் மற்றொரு படம்.. படையப்பாவை தொடர்ந்து இந்த படமும் ரீ-ரிலீஸ்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
Belated ITR: இன்றே கடைசி நாள்!! டிசம்பர் 31 -க்குள் தாக்கல் செய்யவில்லையென்றால் என்ன நடக்கும்?

Belated ITR Deadline: வருமான வரித் தாக்கல் செய்வதற்கான (ITR) காலக்கெடுவைத் தவறவிட்ட வரி செலுத்துவோர், திருத்தப்பட்ட/தாமதமான வருமான வரி அறிக்கையை இன்று அதாவது டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்தக் காலக்கெடு முடிந்துவிட்டால், வரி செலுத்துவோர் ஒரு நெகிழ்வான வாய்ப்பை இழந்து, அதிக செலவு மிகுந்த இணக்க வழிமுறைகளுக்குத் தள்ளப்படுவார்கள். இது பெரும்பாலும் அதிக வரி செலுத்துதல் மற்றும் குறைந்த பலன்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

Taxpayers: வரிசெலுத்துவோர் கவனத்திற்கு

இந்தக் காலக்கெடுவைத் தவறவிட்டால், வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 139(8A)-இன் கீழ் புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கை மூலம் மட்டுமே எந்தவொரு திருத்தமும் அல்லது டிஸ்க்ளோசரை செய்ய முடியும். மதிப்பீட்டு ஆண்டு முடிந்த பிறகு 48 மாதங்கள் வரை புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்க சட்டம் அனுமதித்தாலும், இந்த வழிமுறை சாதகமற்றது என்று வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். கூடுதல் வரிகள், குறைக்கப்பட்ட அல்லது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணத்தைத் திரும்பப் பெறுதல், மற்றும் சில வரிச் சலுகைகளை இழப்பது ஆகியவை இதன் பொதுவான விளைவுகளாகும். இந்த நிலையில் ஏற்படும் தாமதங்கள் அல்லது குழப்பங்கள் ஒரு சிறிய பிழையை ஒரு பெரிய செலவு மிகுந்த தவறாக மாற்றிவிடும் என்று ஆலோசகர்கள் தொடர்ந்து குறிப்பிடுகின்றனர்.

Revised Income Tax Return: திருத்தப்பட்ட வருமான வரி அறிக்கை

சமீப மாதங்களில், வருமான வரித் துறை, தாக்கல் செய்யப்பட்ட வருமான வரி அறிக்கைகள், படிவம் 16 மற்றும் வருடாந்திர தகவல் அறிக்கைகளுக்கு இடையே உள்ள முரண்பாடுகளை எடுத்துரைத்து பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. தவறான வருமான புள்ளிவிவரங்கள் முதல் அரசியல் நன்கொடைகள் அல்லது வெளிநாட்டுச் சொத்துக்கள் தொடர்பான முழுமையற்ற தகவல்கள் வரை பல சிக்கல்கள் இருந்துள்ளன. இவை பெரும்பாலும் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதில் தாமதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

தங்கள் அறிக்கைகளைச் சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்து, பின்னர் தவறுகளைக் கண்டறிந்த வரி செலுத்துவோருக்கு, பிரிவு 139(5)-இன் கீழ் ஒரு திருத்தப்பட்ட அறிக்கை, தவறுகளை சரிசெய்ய ஒரு வழியை வழங்குகிறது. சுமார் 21 லட்சம் வரி செலுத்துவோர் ஏற்கனவே இந்த விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். திருத்தப்பட்ட அறிக்கை அசல் தாக்கலை முழுமையாக மாற்றுகிறது. மேலும் இது டிசம்பர் 31-ஆம் தேதிக்கு முன்போ அல்லது மதிப்பீடு முடிவடைவதற்கு முன்போ சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், இதை பலமுறை கூட சமர்ப்பிக்கலாம்.

முக்கியமாக, தவறான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் தவிர, திருத்தப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கு தானாகவே அபராதங்கள் விதிக்கப்படாது. அசல் அறிக்கை சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தால், இழப்புகளைச் சரிசெய்து முன்னோக்கிக் கொண்டு செல்லலாம். மேலும் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான கோரிக்கைகள் ஆய்வுக்கு உட்பட்டு சரிசெய்யப்படலாம்.

Belated Returns: நிபந்தனைகளுடன் கூடிய நெகிழ்வுத்தன்மை

அசல் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவைத் தவறவிட்டால், பிரிவு 139(4)-இன் கீழ் தாமதமான அறிக்கையை தாக்கல் செய்யலாம். அதே மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்குள் பிலேடட் ஐடிஆர் -ஐத் தாக்கல் செய்ய சட்டம் அனுமதித்தாலும், இந்த விருப்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான இறுதித் தேதி டிசம்பர் 31 ஆகும்.

ஐடிஆர் தாமதமாக தாக்கல் செய்வதால் வரும் பிரச்சனைகள்

தாமதமாகத் தாக்கல் செய்பவர்கள் ரூ. 5,000 வரை அபராதம் செலுத்த நேரிடும். ரூ. 5 லட்சத்திற்கும் குறைவாகச் சம்பாதிப்பவர்களுக்கு இந்த வரம்பு ரூ. 1,000 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. செலுத்தப்படாத வரிகளுக்கு வட்டியும் விதிக்கப்படுகிறது, மேலும் வரி விதிப்பு முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பது போன்ற சில தேர்வுகள் இனி கிடைக்காமல் போகலாம். வருமான வரி கணக்கை தாமதமாக தாக்கல் செய்தாலும், ரீஃபண்ட் கோர மடியும் என்றாலும்,  செயலாக்கத்தில் தாமதங்கள் ஏற்படுவது பொதுவானது. மேலும் பெரும்பாலான இழப்புகளை அடுத்த ஆண்டுக்குக் கொண்டு செல்வது பொதுவாக அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

Updated Returns: புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கு - நீண்ட கால அவகாசம், அதிக செலவு

ITR-U படிவத்தைப் பயன்படுத்தி தாக்கல் செய்யப்படும் புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கு, திருத்தம் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை கணிசமாக நீட்டிக்கிறது. இது மதிப்பீட்டு ஆண்டு முடிந்த பிறகு 48 மாதங்கள் வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த வசதிக்கு அதிக விலை கொடுக்க வேண்டியுள்ளது. புதுப்பிப்பு எவ்வளவு தாமதமாகத் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து, கூடுதல் வரி 25 சதவீதம் முதல் 70 சதவீதம் வரை இருக்கும். மேலும் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது.

டிசம்பர் 31, 2025-க்குள் திருத்தப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்யத் தவறினால் என்ன நடக்கும்?

- ஒருவர் டிசம்பர் 31, 2025-க்குள் திருத்தப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்யத் தவறினால், ஜனவரி 1, 2026 முதல், அவர் கட்டாயமாக ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். 

- மேலும் சில சூழ்நிலைகளில் அது அபராத நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

- திருத்தப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்வதற்கான டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி காலக்கெடுவைத் தவறவிட்டால், உங்களால் அதைத் திருத்த முடியாது.

- இருப்பினும், பிரிவு 139(8A)-இன் கீழ், நான்கு ஆண்டுகள் வரையிலான காலத்திற்குப் புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்யும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு இன்னும் இருக்கும்.

பணத்தைத் திரும்பப் பெறக் கோரவோ அல்லது இழப்புகளை காட்டவோ அல்லது அடுத்த ஆண்டுக்குக் கொண்டு செல்லவோ புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்த முடியாது. இது புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கை மிகவும் கட்டுப்பாடுகள் நிறைந்த ஒரு தேர்வாக்குகிறது. ஆகையால், சரியான நேரத்தில் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும், புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கை தாக்கல் செய்வதை அதற்கு ஒரு மாற்றாகக் கருத வேண்டாம் என்றும் வருமான வரித் துறை வரி செலுத்துவோரை அவ்வப்போது எச்சரித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | EPF ATM Withdrawal: EPFO புத்தாண்டு பரிசு... ATM மூலம் EPF பணத்தை எடுப்பது எப்படி? வரம்பு என்ன?

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு, HRA, அரியர்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி முதல் ஜாக்பாட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Income tax returnitrITR FilingIncome TaxBelated ITR

Trending News