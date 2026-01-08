Work From Home-ல் வேலை பார்த்தால் சம்பள உயர்வு இல்லை! முக்கிய நிறுவனம் அறிவிப்பு..

TCS Halts Appraisal For WFH Employees : இந்தியாவின் முக்கிய ஐடி சேவை நிறுவனமாக இருக்கும் TATA குழுமத்தின் ஒரு அங்கமான TCS நிறுவனம் இந்த பகீர் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. தங்களது ஊழியர்கள், வீட்டில் அல்லாமல் அலுவலகத்திற்கு வந்து வேலை பார்க்க வேண்டும் என்பதை தீவிரமாக கொண்டுள்ள இந்த நிறுவனம், அதற்கான கண்டிப்புடனான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
பகீர் மின்னஞ்சல்:
TCS நிறுவனம், தங்களது ஊழியர்கள் அனைவரும் அலுவலகத்திற்கு வந்து, திறம்பட வேலை பார்க்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வரும் சமயத்தில் அதற்கான முயற்சியாக அனைவருக்கும் ஒரு மின்னஞ்சலை அனுப்பியுள்ளது. அதாவது, அலுவலகத்திற்கு வராமல் தவிர்க்க கூடிய ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வினை (Appraisal) நிறுத்தி வைத்திருப்பதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வாெர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கலாச்சாரம், கொரோனா காலத்தில் அனைத்து ஐடி நிறுவனங்களாலும் அமல்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாகும்.
வீட்டில் இருந்து வேலை பார்ப்பது :
ஊழியர்களை நிறுவனத்திற்கு வரவழைத்தால் கொரோனா தொற்று ஏற்படும் எனும் காரணத்திற்காக, அவரவர் தங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே நிறுவனத்திற்கான வேலையை இணையத்தொடர்பு இருக்கும் லேப்டாப்பில் செய்யலாம். கொரோனா முடிந்து, அலுவலகத்திற்கு திரும்புவதற்கு பலருக்கு மனம் இல்லாமல் இருந்தது. இதனால், ஒரு சில நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களை Hybrid வகை ஊழியர்களாக பார்க்கின்றன. அதாவது பாதி நாள் அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டும், மீதி நாள் அலுவலகத்தில் வந்து வேலை செய்ய வேண்டும். ஒரு சில நிறுவனங்களோ, அனைவரும் ஆஃபிஸிற்கு வரவேண்டும் என உத்தரவினை பிறப்பித்து வருகின்றன. அதில் TCSம் ஒன்று. இதில் பெரும்பாலான ஊழியர்கள் தங்கள் வீட்டில் இருந்து வேலை செய்வதை சௌகரியமாக கருதுகின்றனர்.
அப்ரைசல் நிறுத்திவைப்பு :
அலுவலகத்திற்கு வந்து பணிபுரியாமல், எந்த ஊழியர்கள் தங்கள் வீட்டில் இருந்தே பணிபுரிந்து வருகின்றனரோ, அவர்களின் அப்ரைசல்களைதான் டிசிஎஸ் நிறுவனம் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது. வழக்கமாக, ஒரு ஊழியரின் செயல்திறன் இதை வைத்துதான் மதிப்பிடப்படும். இதை வைத்துதான் சம்பள உயர்வோ, பதவி உயர்வோ கிடைக்கும். ஆனால், அதை வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்க விடாமல் செய்கிறது டிசிஎஸ் நிறுவனம்.
இதை தவிர, நிறுவனத்தின் attendance தேவையும், மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஊழியர்கள் ஒரு நாளைக்கு 9 மணி நேரமாவது அலுவலகத்தில் இருக்க வேண்டுமாம். அவர்கள், நான்கு மணி நேரத்திற்கு குறைவாக அலுவலகத்தில் இல்லாமல் போனால், உடனடியாக எச்சரிக்கை மெசேஜ்கள் அனுப்பப்படுகிறதாம்.
ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி!
இப்படி அப்ரைசல்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, டிசிஎஸ் ஊழியர்கள் அனைவரும் பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றனர். மேலும், ஊழியர்களுக்கு Variable pay கிடைக்க வேண்டுமென்றால், அவர்கள் 85 சதவீத நெரம் அலுவலகத்தில் இருந்திருக்க வேண்டுமாம். இதை வைத்து பார்த்தால், இந்நிறுவனம் ஊழியர்களின் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கலாச்சாரத்தை முற்றிலுமாக ஒழித்துக்கட்ட முயற்சி எடுத்து வருவது தெரிகிறது.
