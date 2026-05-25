/அன்லிமிடெட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எனும் மாயை! பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Health Insurance : அன்லிமிடெட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எனும் மாயை குறித்து பொதுமக்கள் இங்கே விரிவான தகவலை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Health Insurance : ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் குறித்து பொதுவான புரிதலே பொதுமக்களிடத்தில் இல்லை. ஒருவேளை பாதுகாப்புக்காக இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வைத்துக் கொண்டாலும் தாங்கள் என்ன பாலிசியை எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் என்ற புரிதலும் இருப்பதில்லை. இதனால், பல நடைமுறைச் சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றனர். நிறுவனங்கள் மக்களை கவர்ச்சியான வார்த்தைகளை கூறி எளிமையாக ஏமாற்றவும் செய்கின்றன. அதில் ஒன்று தான் ‘அன்லிமிடெட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எனும் மாயை’. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்...
இன்றைய காலகட்டத்தில் தனியார் மருத்துவமனைகளின் கட்டணங்கள் விண்ணைத் தொட்டு வருகின்றன. ஒரு நடுத்தரக் குடும்பத்தின் பல வருட சேமிப்பை ஒரு சில வார மருத்துவமனை வாசம் மொத்தமாகக் கரைத்து விடுகிறது. இந்த பயத்தைப் பயன்படுத்தி, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் கையில் எடுத்துள்ள ஆயுதம்தான் அன்லிமிடெட் ரீசார்ஜ் அல்லது அன்லிமிடெட் ரீஸ்டோர் என்ற கவர்ச்சிகரமான வார்த்தை.
இதைக் கேட்கும் வாடிக்கையாளர்கள், இனி நமக்கு மருத்துவச் செலவு எவ்வளவு ஆனாலும் கவலையில்லை, இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் மொத்தமாகப் பார்த்துக் கொள்ளும் என்று குருட்டுத்தனமாக நம்பி விடுகிறார்கள். ஆனால், உண்மை அதுவல்ல. இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரை அன்லிமிடெட் என்பது ஒரு மார்க்கெட்டிங் வார்த்தையே தவிர, அது நிபந்தனையற்ற முழுமையான கவரேஜ் கிடையாது.
நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் இந்த அன்லிமிடெட் என்ற வார்த்தைக்குத் தங்களுக்குத் தகுந்தாற்போல் வெவ்வேறு விதமாக விதிகளை வகுத்துள்ளன. அதில் இருக்கும் மூன்று முக்கிய பார்முலாக்கள்:
முறை 1 காப்பீட்டுத் தொகையை மீண்டும் நிரப்புதல்: உங்கள் அடிப்படை பாலிசி தொகை ரூ.10 லட்சம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஒரு சிகிச்சையில் அது தீர்ந்துவிட்டால், அடுத்த சிகிச்சைக்கு மீண்டும் ரூ.10 லட்சம் தானாகவே ரீஸ்டோர் (Restore) ஆகும். எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் இப்படி ரீஸ்டோர் ஆகும் என்பதால் இதை அன்லிமிடெட் என்கிறார்கள். ஆனால், ஒரு தனிநபர் சிகிச்சையின் உச்சவரம்பு அந்த ரூ.10 லட்சமாகவே இருக்கும்.
முறை 2 வாழ்நாள் ரீஸ்டோர்: ஒருமுறை நீங்கள் கிளைம் செய்துவிட்டால், உங்களுடைய அடிப்படை பாலிசி தொகைக்கு இணையான ஒரு தொகை உங்களின் வாழ்நாள் முழுவதும், அடுத்தடுத்த சிகிச்சைகளுக்குப் பயன்படுத்தும் வகையில் எப்போதும் லாக் ஆகி இருக்கும்.
முறை 3 தொகை இல்லாத பாலிசி: சில புதிய திட்டங்கள் தங்களுக்கு அடிப்படை காப்பீட்டுத் தொகை என்ற வரம்பே கிடையாது, எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் கிளைம் செய்யலாம் என்று விளம்பரம் செய்கின்றன. ஆனால், இதிலும் மருத்துவத் தேவை மற்றும் பாலிசி விதிகள் என்ற பெரிய முட்டுக்கட்டை உள்ளது.
விளம்பரங்களில் அன்லிமிடெட் என்று பெரிய எழுத்துக்களில் போடும் நிறுவனங்கள், பின்வரும் முக்கிய நிபந்தனைகளை பாலிசி ஆவணத்தின் 40 முதல் 60 பக்கங்களுக்குள் மிகச் சிறிய எழுத்துக்களில் மறைத்து விடுகின்றன.
பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்கள் நினைப்பது, காப்பீட்டுத் தொகை தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் நிரம்பினால் அதை அதே நோய்க்குப் பயன்படுத்தலாம் என்று. ஆனால், பல நிறுவனங்களின் விதிகளின்படி, ஒருமுறை ஒரு நோய்க்கு உதாரணமாக புற்றுநோய் அல்லது சிறுநீரகப் பாதிப்பு காப்பீட்டுத் தொகையைப் பயன்படுத்திவிட்டால், மீண்டும் ரீஸ்டோர் ஆகும் தொகையை அதே நோய்க்கான தொடர் சிகிச்சைக்குப் பயன்படுத்த முடியாது. முற்றிலும் வேறு புதிய நோய்க்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். இது நீண்ட கால நோய் உள்ளவர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது.
இது மிக ஆபத்தான ஒரு மறைமுக விதி. உங்கள் பாலிசியில் சிங்கிள் பிரைவேட் ஏசி ரூம் மட்டும்தான் அனுமதி என்று இருந்து, நீங்கள் மருத்துவமனையில் டீலக்ஸ் ரூம் எடுத்தால், இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் அறையின் கூடுதல் வாடகையை மட்டும் கழிக்காது. மாறாக, அந்த அறையோடு தொடர்புடைய அறுவை சிகிச்சை கட்டணம், மருத்துவர் கட்டணம், மயக்க மருந்து கட்டணம் என ஒட்டுமொத்த பில் தொகையிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தைக் குறைத்து கையில் கொடுத்துவிடும். மீதித் தொகையை நீங்கள் கைக்காசு போட்டுத்தான் கட்ட வேண்டும்.
அன்லிமிடெட் பாலிசியாக இருந்தாலும், மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தப்படும் பஞ்சு, கையுறைகள் (Gloves), சிரிஞ்ச், பிபிஇ கிட் மற்றும் சில நவீன உபகரணங்களுக்கான கட்டணங்களை இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் வழங்குவதில்லை. இவை அனைத்தும் வாடிக்கையாளரின் பாக்கெட்டில் இருந்துதான் போகும்.
இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை வாரியத்தின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, இந்தியாவில் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் ஆண்டுக்கு 27% என்ற அளவில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், காப்பீட்டு நிறுவனங்களால் நிராகரிக்கப்படும் கிளைம்களின் எண்ணிக்கையும் 19% வரை உயர்ந்துள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக, அரசின் காப்பீட்டுப் புகார் இணையதளமான பீமா பரோசா (Bima Bharosa) போர்ட்டலில் பதிவாகும் புகார்களில் 69 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை கிளைம் செட்டில்மென்ட் தொடர்பான புகார்களே ஆகும். இதற்கு முக்கியக் காரணம், வாடிக்கையாளர்கள் ஏஜெண்டுகளின் வாய் வார்த்தையையோ அல்லது ஆன்லைன் விளம்பரங்களையோ மட்டும் நம்பி பாலிசி எடுப்பதுதான்.
குருட்டுத்தனமான புதுப்பித்தலைத் தவிர்க்கவும்: ஒவ்வொரு வருடமும் பாலிசியைப் புதுப்பிக்கும் போது, பிரீமியம் தொகையை மட்டும் பார்க்காமல், அந்த நிறுவனத்தின் தற்போதைய கிளைம் செட்டில்மென்ட் விகிதம், புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் விலக்கப்பட்ட நோய்களின் பட்டியலை மீண்டும் சரிபார்க்க வேண்டும்.
வாடிக்கையாளர் தகவல் படிவம்: தற்போது IRDAI விதிகளின்படி, பாலிசியின் முக்கிய வினா-விடைகள், ரூம் ரெண்ட் லிமிட், காத்திருப்பு காலம் போன்றவற்றை எளிமையான ஒரு பக்கப் படிவமாக நிறுவனங்கள் வழங்க வேண்டும். அதை முழுமையாகப் படித்துப் புரிந்து கொண்ட பிறகு மட்டுமே கையெழுத்திட வேண்டும்.
அன்லிமிடெட் என்பது அன்-கேப்டு: எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள், அன்லிமிடெட் இன்சூரன்ஸ் என்பது "பில்லின் ஒவ்வொரு ரூபாயையும் தருவது" அல்ல, அது "உங்களுக்கான காப்பீட்டுத் தொகையின் வரம்பை நீட்டிப்பது" மட்டுமே. பாலிசியில் உள்ள நிபந்தனைகளும், விலக்குகளும் எப்போதும் போல அப்படியேதான் இருக்கும்.